பஞ்சதந்திரம் கமல் போல் மாறும் WhatsApp: இனி இது அனைத்து மொழிகளிலும் பேசும்

WhatsApp Latest Update: வாட்ஸ்ஆப் இன்று ஆக்சிஜன் போல் ஆகிவிட்டது. எங்கும், எதற்கும் நாம் அதை பயன்படுத்துகிறோம். வாட்ஸ்ஆப் அவ்வப்போது பல வித அப்டேட்களை அளித்து அதன் செயல்முறையை இன்னும் மேன்மைபடுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் தற்போது வந்துள்ள அட்டகாசமான ஒரு வாட்ஸ்ஆப் அப்டேட் பற்றி இந்த பதுவில் காணலாம்.

செய்தி மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்

சுமார் 300 கோடிக்கும் அதிகமாக பயனர்கள் மொழித் தடைகளைத் தாண்டி தொடர்பு கொள்ள உதவும் நோக்கில், WhatsApp அதன் உலகளாவிய பயனர் தளத்திற்கு ஒரு செய்தி மொழிபெயர்ப்பு அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. மொழிபெயர்ப்பு செயல்முறை முழுமையாக பயனரின் சாதனத்திலேயே கையாளப்படுகிறது. இதன் மூலம் WhatsApp தானே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை அணுக முடியாத நிலையை உறுதி செய்து பிரைவசியை பாதுகாக்கிறது. இந்த அம்சம் பயனர்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள அவர்களது நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் சமூகங்களுடன் இன்னும் ஆழமாக இணைய உதவும் என்று நிறுவனம் நம்புகிறது.

ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோன் பயனர்கள் இருவருக்கும் இந்த வெளியீடு படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும். மேலும் பயனர்கள் தங்கள் வாட்ஸ்ஆப் செயலியை அவ்வபோது அப்டேட் செய்து வைத்திருக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள், இதனால் அம்சம் விரைவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளலாம்.

மொழியியல் ரீதியாக வேறுபட்ட வாட்ஸ்அப்பின் பயனர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மொழிபெயர்ப்பு கருவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல மொழிகளில் தினசரி உரையாடல்கள் நடப்பதால், செயலியில் உடனடி மொழிபெயர்ப்பு வசதி இருப்பது தவறான புரிதல்களைக் குறைத்து தெளிவான தொடர்பை வளர்க்கும். சாதனத்தில் மொழிபெயர்ப்புகளைச் செயலாக்குவதன் மூலம், தரவு பாதுகாப்பு குறித்த வளர்ந்து வரும் கவலைகளை போக்க, WhatsApp இதை ஒரு தனியுரிமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நடவடிக்கையாக நிலைநிறுத்துகிறது. சேட்கள், குழுக்கள் மற்றும் சேனல்களில் மொழிபெயர்ப்பை நேரடியாக ஒருங்கிணைப்பது அதன் சர்வதேச சமூகத்திற்கான அணுகலுக்கான உறுதிப்பாட்டை நிரூபிக்கிறது.

WhatsApp மொழிபெயர்ப்பு: இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

மொழிபெயர்ப்பு கருவியைப் பயன்படுத்துவது நேரடியான ஒரு செயல்முறையாக இருக்கும். பயனர்கள் ஒரு செய்தியை நீண்ட நேரம் அழுத்தி "மொழிபெயர்" என்பதை டேப் செய்ய வேண்டும். தங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுத்து பதிவிறக்கம் செய்த பிறகு, மொழிபெயர்ப்புகள் அடுத்து வரும் செய்திகளுக்குக் கிடைக்கின்றன. இது பன்மொழி உரையாடல்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இந்த வடிவமைப்பு வெளிப்புற மொழிபெயர்ப்பு செயலிகள் அல்லது காபி பேஸ்ட் செய்து பொருளை புரிந்துகொள்வது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கான தேவையை நீக்குகிறது.

எந்தெந்த மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படும்?

தொடக்கத்தில், ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், இந்தி, போர்த்துகீசியம், ரஷ்யன் மற்றும் அரபு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் செய்திகளை மொழிபெயர்க்கலாம். ஐபோன் பயனர்களுக்கு, இந்த அம்சம் 19 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை ஆதரிக்கும்.

குரூப் சேட்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்

ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் முழு சேட் தொடரிழைகளுக்கும் தானியங்கி மொழிபெயர்ப்பை இயக்கும் விருப்பத்தையும் பெறுகிறார்கள். இது செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், ​​அந்த சேட்டில் எதிர்காலத்தில் வரும் அனைத்து செய்திகளும் தானாகவே மொழிபெயர்க்கப்படும். இது நடந்துகொண்டிருக்கும் குரூப் சேட்கள் அல்லது தொழில்முறை விவாதங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த தானியங்கி மொழிபெயர்ப்பு அம்சம் தொடக்கத்தில் ஆண்ட்ராய்டுக்கு தனித்துவமானதாக இருக்கும்.

தனியுரிமைக்கு முன்னுரிமை

தனியுரிமைக் கண்ணோட்டத்தில், அனைத்து மொழிபெயர்ப்புகளும் பயனரின் சாதனத்தில் செயலாக்கப்படுகின்றன. அதாவது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை WhatsApp பார்க்கவோ சேமிக்கவோ முடியாது. இந்த அணுகுமுறை WhatsApp இன் எண்ட்-டு-எண்ட் குறியாக்கக் கொள்கையுடனும் பயனர் தகவல்தொடர்புகளை ரகசியமாக வைத்திருப்பதற்கான அதன் குறிக்கோளுடனும் ஒத்துப்போகிறது.

மொழிபெயர்ப்பு அம்சத்தை அணுக, பயனர்கள் தங்கள் WhatsApp செயலியை புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். வெளியீடு படிப்படியாக இருக்கும், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மொழிகளில் தொடங்கி காலப்போக்கில் இது இன்னும் பல மொழிகளுடன் விரிவடையும். இந்த அம்சம் அனைத்து பயனர்களுக்கும் எப்போது கிடைக்கும் என்பதற்கான நிலையான அட்டவணையை நிறுவனம் இன்னும் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் உடனடி அணுகலைப் பெற வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.

மொழியியல் தடைகளைக் குறைப்பதற்கும் இணைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் செய்தி தளங்களின் பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக WhatsApp இன் மொழிபெயர்ப்பு கருவி உள்ளது. வெளியீடு தொடரத் தொடர, இந்த அம்சம் குறித்த பயனர்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில், இதில் இன்னும் மேம்படுத்தல்கள் மேற்கொள்ளபடும்.

Technology
whatsapp to roll out message translation feature now read message in your own language see whatsapp latest update
ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
பஞ்சதந்திரம் கமல் போல் மாறும் WhatsApp: இனி இது அனைத்து மொழிகளிலும் பேசும்

பஞ்சதந்திரம் கமல் போல் மாறும் WhatsApp: இனி இது அனைத்து மொழிகளிலும் பேசும்
Tech News in Tamil (Representative Photo)
Whatsapp
WhatsApp update
Smartphones
TECH
Technology
WhatsApp செய்தி மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்.

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

எந்தெந்த மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படும்?

 

பஞ்சதந்திரம் கமல் போல் மாறும் WhatsApp: இனி இது அனைத்து மொழிகளிலும் பேசும்
Sripriya Sambathkumar
Wednesday, September 24, 2025 - 16:08
