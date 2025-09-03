English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எந்த கம்பெனி சிம் கார்டை ரீச்சார்ஜ் செய்யாமல் அதிக நாட்கள் வைத்திருக்கலாம்?

SIM card validity : ஜியோ, ஏர்டெல், வோடாஃபோன் ஐடியா உள்ளிட்ட எந்த கம்பெனி சிம் கார்டை அதிக நாட்கள் ரீச்சார்ஜ் செய்யாமல் வைத்திருக்க முடியும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:09 PM IST
  • ஜியோ, ஏர்டெல், வோடாஃபோன் ஐடியா
  • சிம் கார்டு வேலிடிட்டி விதிமுறைகள்
  • எவ்வளவு நாட்கள் ரீச்சார்ஜ் செய்யாமல் இருக்கலாம்?

எந்த கம்பெனி சிம் கார்டை ரீச்சார்ஜ் செய்யாமல் அதிக நாட்கள் வைத்திருக்கலாம்?

SIM card validity : இப்போது பெரும்பாலானோர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிம் கார்டுகளை வைத்திருக்கிறார்கள். சிலர் வீட்டில் நல்ல நெட்வொர்க் கிடைப்பதற்காக இரண்டாவது சிம் கார்டைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், வேறு சிலர் வங்கி சேவைகள் மற்றும் OTP பெறுவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள். இதில், பலருக்கும் இருக்கும் கேள்வி என்னவென்றால், ரீசார்ஜ் செய்யாமல் சிம் கார்டு எவ்வளவு காலம் செயல்படும் என்பது தான். ஒவ்வொரு கம்பெனி சிம் கார்டுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலிடிட்டி இருக்கிறது. அவை குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

ரீசார்ஜ் செய்யாமல் சிம் கார்டு வேலை செய்யுமா?

டெலிகாம் நிறுவனங்கள் ஜியோ, ஏர்டெல் மற்றும் வோடாஃபோன் ரீசார்ஜ் செய்யாமல் சில நாட்களுக்கு இன்கம்மிங் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவைகளை பெற அனுமதிக்கின்றன. எனவே, நீங்கள் சிம் கார்டை வங்கி சேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினால், உடனடியாக ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

சிம் கார்டு எவ்வளவு காலம் ஆக்டிவாக இருக்கும்?

இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) விதிமுறைகளின்படி, நீங்கள் தொடர்ந்து 90 நாட்களுக்கு சிம் கார்டைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், அது செயலிழக்கச் செய்யப்படும். அதாவது, நீங்கள் அவுட் கோயிங் அழைப்புகள், எஸ்எம்எஸ் அல்லது இணையத்தைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், 90 நாட்களுக்குப் பிறகு உங்கள் சிம் கார்டு செயலிழக்கப்பட்டுவிடும்.

பேலன்ஸ் இருந்தால் என்னவாகும்?

உங்கள் கணக்கில் ரூ. 20-க்கும் அதிகமாக பேலன்ஸ் இருந்தால், நிறுவனம் அதிலிருந்து ரூ. 20-ஐ எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் சேவையை மேலும் 30 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கும். இந்த செயல்முறை உங்கள் பேலன்ஸ் ரூ. 20-க்கும் குறைவாக ஆகும் வரை தொடரும். பேலன்ஸ் முடிந்ததும், உங்கள் எண் செயலிழக்கப்படும்.

செயலிழந்த எண்ணை மீண்டும் பெற முடியுமா?

உங்கள் சிம் கார்டு செயலிழந்தால், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த 15 நாட்கள் அவகாசம் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் ரூ. 20 ரீசார்ஜ் செய்தால் உங்கள் எண் மீண்டும் ஆக்டிவாகிவிடும். இந்த 15 நாட்களுக்குள் நீங்கள் ரீசார்ஜ் செய்யாவிட்டால், உங்கள் எண் நிரந்தரமாக செயலிழக்கப்பட்டுவிடும். இந்த விதிமுறைகள் ரிலையன்ஸ் ஜியோ, பாரதி ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா (விஐ) உள்ளிட்ட அனைத்து பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்.

Jio, Airtel, மற்றும் Vi: ரூ.200-க்கு கீழ் இருக்கும் சிறந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் ரூ. 198 திட்டம்

ஜியோ தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ. 198 விலையில் ஒரு சிறந்த திட்டத்தை வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய அம்சம், இதன் செல்லுபடியாகும் காலம் 14 நாட்கள் மட்டுமே என்றாலும், தினமும் 2ஜிபி டேட்டா கிடைக்கிறது. இதன் மூலம், மொத்தம் 28ஜிபி டேட்டாவை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்தலாம். தினசரி டேட்டா வரம்பு முடிந்ததும், இணைய வேகம் 64Kbps ஆக குறையும். மேலும், 5G நெட்வொர்க் வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், இந்த திட்டத்தின் கீழ் வரம்பற்ற 5G டேட்டாவை இலவசமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது டேட்டா அதிகம் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு ஒரு சிறந்த திட்டம்.

ஏர்டெலின் ரூ. 199 திட்டம்

ஏர்டெல் நிறுவனம் ரூ. 200-க்கு கீழ் வழங்கும் சிறந்த திட்டங்களில் ஒன்று ரூ. 199-க்கான ரீசார்ஜ். இந்த திட்டத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மொத்தமாக 2ஜிபி டேட்டா மட்டுமே கிடைத்தாலும், இதன் செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள் ஆகும். மேலும், வரம்பற்ற லோக்கல், எஸ்.டி.டி, மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகளுடன், தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் வசதியும் இதில் அடங்கும். இந்த திட்டத்தின் தனித்துவமான கூடுதல் நன்மைகளாக, 'Airtel Warning: SPAM' சேவை, Xstream Play பயன்பாடு, 30 நாட்களுக்கு இலவச ஹலோட்யூன்ஸ் மற்றும் 12 மாதங்களுக்கு Perplexity Pro AI-க்கான இலவச சந்தா ஆகியவை கிடைக்கின்றன. குறைந்த டேட்டா தேவைப்படும், ஆனால் நீண்ட செல்லுபடியாகும் காலத்தை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

வோடபோன் ஐடியா (Vi) வழங்கும் திட்டங்கள்

ரூ. 189 திட்டம்: இந்த திட்டம் 26 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இதில் மொத்தமாக 1ஜிபி டேட்டா மற்றும் 300 எஸ்எம்எஸ் வசதி கிடைக்கிறது. டேட்டா வரம்பு முடிந்ததும், ஒரு எம்பிக்கு 50 பைசா வசூலிக்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் வரம்பற்ற அழைப்பு வசதியும் உள்ளது.

ரூ. 199 திட்டம்: இது 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டம். இதில் மொத்தமாக 2ஜிபி டேட்டா மற்றும் 300 எஸ்எம்எஸ் வசதி உள்ளது. வரம்பற்ற அழைப்புகள் இந்த திட்டத்திலும் கிடைக்கின்றன. டேட்டா முடிந்ததும், ரூ.189 திட்டத்தைப் போலவே ஒரு எம்பிக்கு 50 பைசா வசூலிக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு டெலிகாம் நிறுவனமும் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு திட்டங்களை வழங்குகின்றன. நீங்கள் குறைந்த விலையில் தினசரி டேட்டா அதிகம் தேவைப்படுபவராக இருந்தால், ஜியோவின் திட்டம் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். அதே சமயம், அதிக காலம் செல்லுபடியாகும் காலம் மற்றும் குறைந்த டேட்டா தேவைப்படும் பயனர்களுக்கு ஏர்டெலின் திட்டம் பொருந்தும். Vi-ன் திட்டங்கள் தேவைக்கேற்ப டேட்டா மற்றும் அழைப்பு வசதிகளை வழங்குகின்றன. உங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பொறுத்து, இந்த திட்டங்களில் இருந்து சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

