  • டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் நிராகரிப்பா? எப்படிச் சரிசெய்வது? முழு விளக்கம்

Digital Life Certificate : டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் எப்படி பெறுவது? உள்ளிட்ட முக்கிய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 17, 2025, 02:29 PM IST
Digital Life Certificate : மத்திய, மாநில அரசுகளின் கோடிக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate - DLC) அல்லது ஜீவன் பிரமாண் பத்ரா திட்டம், ஆண்டுதோறும் தங்களின் இருப்பை நிரூபிப்பதை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. வங்கி அல்லது ஓய்வூதிய அலுவலகத்துக்குச் செல்லாமல், ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் மூலம் இதைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். ஆனாலும், பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, "உங்கள் சான்றிதழ் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று எதிர்பாராத எஸ்.எம்.எஸ். (SMS) வந்து சேருகிறது. இது குழப்பத்தையும், ஓய்வூதியம் வருவதில் தாமதத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. இது ஏன் நிகழ்கிறது, அதைச் சரிசெய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம்.

1. டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

* டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் (DLC) என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் மின்னணு சான்றிதழ் ஆகும்.
* இது ஓய்வூதியதாரரின் ஆதார் எண், கைரேகை அல்லது கண் கருவிழி ஸ்கேன் (Iris Scan) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது.
* உருவாக்கப்பட்டதும், இது ஓய்வூதியத்தைப் பட்டுவாடா செய்யும் நிறுவனத்துக்கு (Pension Disbursing Agency - PDA) தானாகவே அனுப்பப்படுகிறது. (எ.கா: வங்கி, அஞ்சல் அலுவலகம் அல்லது கருவூலம்).

2. உங்கள் சான்றிதழ் ஏற்கப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?

உங்கள் சான்றிதழ் ஏற்கப்பட்டதா என்று சந்தேகம் இருந்தால், ஜீவன் பிரமாண் போர்ட்டல் மூலம் மிகவும் நம்பகமான உறுதிப்படுத்தலை நீங்கள் பெறலாம்:

- jeevanpramaan.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- அங்கு உங்கள் பிரமாண் ஐடி (Pramaan ID) எண்ணைப் பதிவிட்டு, சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முயற்சிக்கவும்.
- எஸ்.எம்.எஸ். வராத போதும், உங்கள் டி.எல்.சி. ஏற்கப்பட்டதா, நிலுவையில் உள்ளதா, அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பதை இணையதள நிலை தெளிவாகக் காட்டும்.

3. டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ்கள் நிராகரிக்கப்படுவது ஏன்?

ஜீவன் பிரமாண் கேள்வி பதில்களின்படி (FAQs), ஓய்வூதியதாரர் உள்ளிடும் தகவலுக்கும், அதிகாரப்பூர்வ தரவுத்தளங்களில் உள்ள பதிவுகளுக்கும் இடையே பொருத்தம் இல்லாதபோதுதான் டி.எல்.சி. பொதுவாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. பொதுவான காரணங்கள்:

- தவறான PPO (ஓய்வூதியப் பணம் செலுத்தும் ஆணை) எண், வங்கிக் கணக்கு அல்லது கருவூல விவரங்கள்.

- ஆதாருடன் பெயரோ அல்லது பிறந்த தேதியோ பொருந்தாமல் இருப்பது. (சரியான எழுத்துப் பிழை கூடப் பிரச்சனை)

-  கைரேகைகள் மங்கலாக இருப்பதால், பயோமெட்ரிக் பதிவு தரம் குறைவாக இருப்பது.

- ஆதார் அங்கீகாரத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பப் பொருத்தமின்மை.

- தவறான ஓய்வூதிய வகைத் தகவல்கள் (Pension Type).

-  வயது தொடர்பான பயோமெட்ரிக் சிக்கல்கள், பலவீனமான கைரேகைகள் உட்பட.

சில சமயங்களில், பயோமெட்ரிக் சமர்ப்பிப்பின்போது ஏற்படும் நெட்வொர்க் சிக்கல்கள் கூடப் பிழையை ஏற்படுத்தலாம்.

4. நிராகரிப்பைச் சரிசெய்ய ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

-  உங்கள் டி.எல்.சி. நிராகரிக்கப்பட்டால், அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் பரிந்துரைக்கும் முதல் படி, உங்கள் ஓய்வூதியம் பட்டுவாடா செய்யும் நிறுவனத்தை (PDA - அதாவது வங்கி/கருவூலம்) தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.

- வங்கிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அலுவலகங்கள், பிழையின் சரியான காரணத்தை அங்கிருக்கும் பதிவுகளைச் சரிபார்த்துக் கூற முடியும்.

- பெரும்பாலான நிராகரிப்புகள் புதிய டி.எல்.சி. சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் சரிசெய்யப்படுகின்றன:

- சரியான தனிப்பட்ட விவரங்கள்: ஆதார் அட்டையுடன் சரியாகப் பொருந்தக்கூடிய விவரங்களை உள்ளிடவும்.

- சரியான ஓய்வூதிய விவரங்கள்: துல்லியமான PPO, ஓய்வூதிய வகை மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை உள்ளிடவும்.

- தெளிவான பயோமெட்ரிக்: கைரேகைகள் பலவீனமாக இருந்தால், அதற்குப் பதிலாக கண் கருவிழி ஸ்கேன் (Iris Scan) வசதியைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும்.

- ஏற்கனவே தவறான விவரங்கள் உள்ளிடப்பட்டிருந்தால், மீண்டும் ஒரு முறை புதிய டி.எல்.சி.யை உருவாக்கும்படி ஜீவன் பிரமாண் தளத்தின் FAQ-கள் பரிந்துரைக்கின்றன.

- மறுமணம் செய்து கொண்ட அல்லது மீண்டும் பணியில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு டி.எல்.சி. வசதி இல்லை. அவர்கள், தங்கள் பி.டி.ஏ-க்கு நேரில் சென்று வழக்கமான (Physical) வாழ்நாள் சான்றிதழை மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

