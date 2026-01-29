Xiaomi 17 Pro Max: இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம், விலை என்ன? லீக் ஆன முக்கிய விவரம்

Xiaomi 17 Pro Max: சியோமி 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஃபோன் செப்டம்பர் 25, 2025 அன்று சீனாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அது இன்னும் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை. தற்போது, பல அறிக்கைகள் இது 2026 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றன. இந்த ஃபோன் ஒரு பெரிய 6.9-இன்ச் LTPO AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் ஒரு பெரிய 7500 mAh பேட்டரி பேக் உள்ளது. 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை இது ஆதரிக்கிறது.
Xiaomi 17 Pro Max ஃபோன் தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்காக IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகளையும், நீடித்து உழைக்கும் உலோக சட்டகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த பதிவில், சியோமி 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஃபோன் பற்றி, அதன் அம்சங்கள், விலை மற்றும் இந்தியாவில் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டு தேதி போன்ற அனைத்து தகவல்களையும் காணலாம்.
Xiaomi 17 Pro Max: இந்திய வெளியீடு மற்றும் விலை
தற்போது, சியோமி 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஃபோனின் இந்திய வெளியீட்டு தேதியை சியோமி நிறுவனம் குறிப்பிடவில்லை. இருப்பினும், 12GB ரேம் மற்றும் 512GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை இந்தியாவில் சுமார் ₹75,000 முதல் ₹80,000 வரையிலும், 16GB ரேம் மற்றும் 512GB / 1TB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை சுமார் ₹96,000 முதல் ₹1.09 லட்சம் வரையிலும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஃபோன், ஃபோன், கார் மற்றும் ஸ்மார்ட்போனை இணைக்கும் ஒரு அறிவார்ந்த அமைப்பு அனுபவத்திற்காக, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
Xiaomi 17 Pro Max: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்
சியோமி 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஃபோனின் பின்புறத்தில், மூன்று 50MP சென்சார்கள் கொண்ட லெய்கா-டியூன் செய்யப்பட்ட கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் ஆப்டிகல் பட நிலைப்படுத்தலுடன் கூடிய f/1.67 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார், 5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். இது 30 FPS வேகத்தில் 8K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது, முன்பக்கத்தில் 50MP செல்ஃபி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபோனில் பெரிய 7500 mAh பேட்டரி திறன் உள்ளது. இது மிதமான பயன்பாட்டில் இரண்டு நாட்கள் வரை பேட்டரி பேக்கப்பை எளிதாக வழங்குகிறது. மேலும் இது 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Xiaomi 17 Pro Max: காட்சி மற்றும் வடிவமைப்பு
Xiaomi 17 Pro Max ஃபோன் 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.9-இன்ச் LTPO AMOLED பிரதான திரையைக் கொண்டுள்ளது, இது கேமிங் மற்றும் சமூக ஊடகங்களை உலாவும்போது மென்மையான ஸ்க்ரோலிங்கை வழங்குகிறது. இது 3500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் வரை அடைகிறது மற்றும் Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த ஃபோனில் செல்ஃபிக்கள், விட்ஜெட்டுகள் மற்றும் அறிவிப்புகளுக்காக 2.9-இன்ச் பின்புற AMOLED டிஸ்ப்ளேவும் உள்ளது. இது தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்காக IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீட்டையும், நீடித்து உழைக்கக்கூடிய உலோக சட்டகத்தையும் கொண்டுள்ளது.
Xiaomi 17 Pro Max: செயல்திறன்
Xiaomi 17 Pro Max ஃபோன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 3nm ஆக்டா-கோர் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இது 512GB அல்லது 1TB UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் 12GB அல்லது 16GB LPDDR5X ரேம் உடன் வருகிறது. இது Xiaomi-யின் HyperOS 3 இடைமுகத்துடன் Android 16-ல் இயங்குகிறது.
