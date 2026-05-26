/Xiaomi 17T: ஜூன் 4 இந்தியாவில் அறிமுகம்... விலை, கேமரா, பேட்டரி முழு விவரம் இதோ

Xiaomi 17T Launch: Xiaomi 17T சீரிஸ் மே 28, 2026 அன்று உலகளவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. வியன்னாவில் நடைபெறும் உலகளாவிய அறிமுக விழாவில் Xiaomi 17T மற்றும் Xiaomi 17T Pro ஆகிய இரண்டு மாடல்களும் அறிமுகமாகவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியச் சந்தையில் ஸ்டாண்டர்ட் Xiaomi 17T மாடல் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று Xiaomi உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், நான்கு ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்தியாவில் 'T-சீரிஸ்' தொலைபேசி மீண்டும் உயிர்பெறுகிறது.
Xiaomi 17T இந்தியாவில் ஜூன் 4, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகமாகிறது. ‘T is coming. Things are about to change’ என்ற பிரச்சாரத்தின் கீழ் முன்னறிவிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு, நாட்டில் நான்கு ஆண்டுகளாக நீடித்திருந்த T-சீரிஸ் இடைவெளிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது. மே 28 அன்று வியன்னாவில் நடைபெறவுள்ள உலகளாவிய அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து, இந்திய அறிமுக விழாவானது நிலையான 17T மாடலில் மட்டுமே முழுமையாகக் கவனம் செலுத்தும். 17T Pro மாடல் உலகளாவிய சந்தைக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாக இருக்கும்.
இந்த பிராந்தியப் பிரத்தியேகத்தன்மை, Xiaomi 17T மாடலை ஒரு மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த "துணை முதன்மைத் தர (sub-flagship)" ஸ்மார்ட்போனாக நிலைநிறுத்த Xiaomi-க்கு உதவுகிறது.
Xiaomi 17T முக்கிய அம்சங்கள்
|Xiaomi 17T அம்சங்கள்
|விவரம்
|இந்தியாவில் அறிமுகம்
|ஜூன் 4, 2026
|கேமரா
|Leica நிறுவனத்துடன் இணைந்து வடிவமைக்கப்பட்ட மூன்று பின்புற கேமரா
|திரை
|6.59 அங்குல அளவிலான, தட்டையான 1.5K LTPS AMOLED திரை
|செயல்திறன்
|MediaTek Dimensity 8500-Ultra செயலி
|பேட்டரி
|6,500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி
Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போன், ஒரு துணை முதன்மைத் தர ஸ்மார்ட்போனின் விலையிலேயே, முதன்மைத் தர (flagship-level) வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம், Leica நிறுவனத்துடன் இணைந்து வடிவமைக்கப்பட்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பாகும். இதில் குறைந்த வெளிச்சத்திலும் சிறந்த செயல்திறனை வழங்கும் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 5x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய உயர்தர 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 32MP முன்புற கேமரா செல்ஃபி புகைப்படங்களை எடுக்க உதவுகிறது. பயனர்களின் புகைப்பட அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், இந்தத் தொலைபேசி 23mm முதல் 115mm வரையிலான குவியத் தொலைவு (focal range) வரம்பைக் கொண்டிருக்கும்.
இந்தத் தொலைபேசி, 6.59 அங்குல அளவிலான, தட்டையான 1.5K LTPS AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது மிக இயல்பான 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), Dolby Vision மற்றும் குறைந்த வெளிச்சத்தில் கண்களுக்கு ஏற்படும் சோர்வைக் குறைக்க உதவும் மேம்பட்ட 3,840Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) தொழில்நுட்பம் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
தொலைபேசியின் உள்ளே, மிகவும் திறமையான MediaTek Dimensity 8500-Ultra செயலி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் 12GB LPDDR5X RAM மற்றும் 512GB வரையிலான அதிவேக UFS 4.0 சேமிப்பக வசதியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ·
இந்த ஸ்மார்ட்போன், மிக விரைவாக சார்ஜ் ஏற்றிடும் (rapid refueling) 67W வயர்டு HyperCharge தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கும், துறையிலேயே முன்னோடியான 6,500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
இந்தச் சாதனம், ஒருங்கிணைந்த AI அம்சங்களுடன் கூடிய, Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. மிகக் கடுமையான சூழல்களிலும் நீடித்து உழைக்கும் வகையில், தூசி, நீரில் ஆழமாக மூழ்குதல் மற்றும் அதிக அழுத்தத்துடன் பீய்ச்சியடிக்கப்படும் நீர் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும் இரட்டை IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளை இது பெற்றுள்ளது.
Xiaomi 17T விரைவில் உலகளாவில் வெளியாகவுள்ள ஒரு ஸ்மார்ட்போன். இது ஜூன் 4 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படை மாடலின் விலை சுமார் ரூ. 55,000 முதல் ரூ. 60,000 வரை இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.
உலகளாவிய அளவில், கசிந்த விலை விவரங்களின் படி, இதன் அடிப்படை 12GB/256GB மாடலின் விலை €700 முதல் €900 வரை இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. ரஷ்ய சில்லறை விற்பனைப் பட்டியல்களின்படி பார்த்தால், இதன் விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 76,000 ஆக இருக்கலாம். மே 28 அன்று நடைபெறவுள்ள இதன் அறிமுக விழாவின்போது அதிகாரப்பூர்வ உலகளாவிய விலை அறிவிக்கப்படும். அந்த அறிவிப்பின் அடிப்படையில், இந்திய விலை விவரங்களையும் துல்லியமாக ஊகிக்க முடியும்.
