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Xiaomi 17T இந்தியாவில் அறிமுகம்: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் அசத்தல் அம்சங்கள்

Xiaomi 17T Launch: Xiaomi நிறுவனம் தனது புதிய பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனான 'Xiaomi 17T'-ஐ இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், சக்திவாய்ந்த கேமரா, பெரிய பேட்டரி மற்றும் முதன்மை (flagship) நிலை அம்சங்களுடன் வருகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:34 PM IST
Xiaomi 17T இந்தியாவில் அறிமுகம்: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் அசத்தல் அம்சங்கள்
Image Credit: Xiaomi 17T Launch (Photo: Xiaomi)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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