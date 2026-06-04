/Xiaomi 17T இந்தியாவில் அறிமுகம்: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் அசத்தல் அம்சங்கள்

Xiaomi 17T Launch: உலக சந்தையில் நுழைந்ததைத் தொடர்ந்து, Xiaomi நிறுவனம் தனது புதிய பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனான 'Xiaomi 17T'-ஐ இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், சக்திவாய்ந்த கேமரா, பெரிய பேட்டரி மற்றும் முதன்மை (flagship) நிலை அம்சங்களுடன் வருகிறது. பிரீமியம் வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் உயர்தர கேமரா அனுபவத்தை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்காகவே இந்த ஸ்மார்ட்போனை நிறுவனம் பிரத்யேகமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விலை, விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை குறித்த விவரங்களை இந்த பதிபில் காணலாம்.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை ஜூன் 10-ஆம் தேதி முதல் mi.com, Amazon.in மற்றும் Xiaomi-யின் சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாகத் தொடங்கவுள்ளது. வண்ணத் தேர்வுகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் ஊதா (Violet), நீலம் (Blue) மற்றும் கருப்பு (Black) ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கும்.
Xiaomi 17T முக்கிய குறிப்புகள்
|Xiaomi 17T அம்சம்
|விவரம்
|விலை: 12GB RAM + 256GB சேமிப்பகம்
|₹59,999
|விலை: 12GB RAM + 512GB சேமிப்பகம்
|₹64,999
|எங்கு வாங்கலாம்
|mi.com, Amazon.in மற்றும் Xiaomi-யின் சில்லறை விற்பனைக் கடைகள்
|6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED திரை
|திரை
|Leica Summilux ஆப்டிகல் லென்ஸ்களுடன் கூடிய மூன்று பின்புற கேமரா
|கேமரா
|6500mAh Silicon-Carbon பேட்டரி
|பேட்டரி
அறிமுகச் சலுகைகளைப் பொறுத்தவரை, நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சில சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இதில் ₹5,000 நேரடி வங்கித் தள்ளுபடி (HDFC, SBI, ICICI, Kotak மற்றும் OneCard போன்ற முக்கிய வங்கிகளின் அட்டைகளுக்குப் பொருந்தும்) அல்லது ₹5,000 மதிப்பிலான பழைய போன் பரிமாற்ற போனஸ் (exchange bonus) ஆகியவை அடங்கும். கூடுதலாக, நிறுவனம் தனது 'Xiaomi Easy Finance' திட்டத்தின் கீழ், 0% முன்பணம் செலுத்தும் வசதியுடன் கூடிய 18 மாத 'வட்டி இல்லாத தவணை முறை' (No-Cost EMI) வசதியையும் வழங்குகிறது.
Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போன், 2756 x 1268 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கிறது. மேலும் 480Hz தொடு உணர்வு வீதத்தை (touch sampling rate) இது கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 3500 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை (peak brightness) வழங்குகிறது. இது திறந்தவெளிகளில் பயன்படுத்தும்போது திரையைத் தெளிவாகப் பார்க்க உதவுவதை உறுதி செய்கிறது. மேலும், இது Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM Dimming மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக Corning Gorilla Glass 7i ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Xiaomi 17T ஆனது 4nm தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட MediaTek Dimensity 8500-Ultra செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் Mali-G720 MC8 GPU மற்றும் NPU 880 AI Engine ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்போன் LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. நிறுவனம் இதை இரண்டு சேமிப்பக வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது: 12GB + 256GB மற்றும் 12GB + 512GB.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Xiaomi 17T ஆனது Leica Summilux ஆப்டிகல் லென்ஸ்களுடன் கூடிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முதன்மை கேமரா 50MP சென்சார் ஆகும். இது Light Fusion 800 சென்சார் மற்றும் OIS ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இத்துடன் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Xiaomi 17T ஆனது Leica Authentic மற்றும் Leica Vibrant போன்ற சிறப்பு புகைப்பட முறைகளையும் (modes) உள்ளடக்கியுள்ளது. கூடுதலாக, இது 120x AI Zoom, RAW ஆதரவு, Pro Mode மற்றும் 4K HDR10+ வீடியோ பதிவு போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்தச் சாதனம் 32MP முன்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
Xiaomi 17T ஒரு பெரிய 6500mAh Silicon-Carbon பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 67W HyperCharge அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம் 50W PPS சார்ஜிங் மற்றும் 22.5W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது. இருப்பினும், நிறுவனம் இந்தத் தொலைபேசியுடன் சார்ஜரை பெட்டியில் வழங்கவில்லை.
Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போன், Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Xiaomi HyperOS 3 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது ஏராளமான AI அம்சங்களுடன் நிரம்பியுள்ளது. பயனர்கள் AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, AI Search மற்றும் AI Dynamic Wallpapers போன்ற அம்சங்களை அணுக முடியும். கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசி Google Gemini மற்றும் Circle to Search வசதிகளுக்கான ஆதரவையும் வழங்கும். மற்ற அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Xiaomi 17T ஆனது திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணரி (in-display fingerprint sensor), AI முக அங்கீகாரம் (AI Face Unlock), IP68 தரச்சான்று, Dolby Atmos ஆதரவுடன் கூடிய இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் Xiaomi 3D IceLoop குளிரூட்டும் அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இணைப்பு வசதிகளுக்காக, இந்தத் தொலைபேசி Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC மற்றும் eSIM ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம் சுமார் 200 கிராம் எடையுடனும், 8.17 மி.மீ தடிமனுடனும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் இதனை ஒரு உயர்தரமான வடிவமைப்பு (premium finish) மற்றும் மெல்லிய தோற்றத்துடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வலுவான அம்சங்கள் மற்றும் சிறந்த கேமரா வசதி கொண்ட ஒரு தொலைபேசியைத் தேடும் நபர்களுக்கு, Xiaomi 17T ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். மாற்றாக, நீங்கள் வேறு சில மாற்றுத் தேர்வுகளைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், OnePlus 15R, Motorola Signature, vivo V70 அல்லது iQOO 15R ஆகியவற்றையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளலாம். இருப்பினும், கேமரா செயல்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, மற்ற சாதனங்களை விட Xiaomi சாதனம் சற்று மேலோங்கி நிற்கக்கூடும். உங்களுக்குப் பிடித்த பிராண்டின் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் தேர்வை மேற்கொள்ளலாம்.