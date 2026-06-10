/Xiaomi 17T விற்பனை இன்று இந்தியாவில் தொடக்கம்: முதல் நாளே ரூ.5,000 தள்ளுபடி, எப்படி பெறுவது?

Xiaomi 17T: Xiaomi-யின் புதிய முதன்மை (flagship) ஸ்மார்ட்போனான Xiaomi 17T, இந்தியாவில் இன்று முதல் விற்பனைக்கு வருகிறது. இந்நிறுவனம் கடந்த வாரம் இந்தியச் சந்தையில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு Xiaomi-யின் ‘T’ சீரிஸ் இந்தியாவில் மீண்டும் அறிமுகமாகியுள்ளது. முன்னதாக இந்நிறுவனம் Mi 11T-ஐ இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள், விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து இந்த பதிவில் காணலாம்.
அறிமுகச் சலுகைகளைப் பொறுத்தவரை, HDFC வங்கி, SBI கார்டு, ICICI வங்கி அல்லது American Express கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி போனை வாங்கும்போது வாடிக்கையாளர்கள் ₹5,000 உடனடித் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். கூடுதலாக, இந்நிறுவனம் ₹5,000 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸையும் (exchange bonus) வழங்குகிறது.
மேலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு 18 மாதங்கள் வரையிலான வட்டி இல்லா EMI (no-cost EMI) வசதி, முன்பணம் ஏதுமின்றி வாங்கும் வசதி (zero down payment) மற்றும் ஓராண்டுக்குப் பிறகு 60% வரை மதிப்புத் திரும்பப் பெறும் உத்தரவாதத்துடன் கூடிய 'பை-பேக்' திட்டம் ஆகியவற்றையும் Xiaomi வழங்குகிறது. அத்துடன், பயனர்கள் Spotify Premium, YouTube Premium மற்றும் Google AI Pro ஆகியவற்றிற்கான இலவசச் சந்தாக்களையும் (complimentary subscriptions) பெறலாம்.
Xiaomi 17T முக்கிய விவரங்கள்
|Xiaomi 17T அம்சம்
|விவரம்
|Xiaomi 17T-யின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்தின் விலை
|₹59,999
|Xiaomi 17T-யின் 12GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பகத்தின் விலை
|₹64,999
|வண்ணம்
|வயலட், கருப்பு மற்றும் நீலம்
|டிஸ்ப்ளே
|6.59 அங்குல 1.5K OLED டிஸ்ப்ளே
|கேமரா
|Leica Summilux ஆப்டிகல் லென்ஸ்கள் கொண்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பு
|பேட்டரி
|6,500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி
Xiaomi 17T ஆனது 6.59 அங்குல 1.5K OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 2756 x 1268 பிக்சல் தீர்மானம் மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை (refresh rate) வழங்குகிறது. இந்த டிஸ்ப்ளே HDR10+, Dolby Vision மற்றும் 3,500 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இது Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்போடு வருகிறது. மருத்துவ ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட 'Vision Care' தொழில்நுட்பத்தை Xiaomi 17T-யில் இந்நிறுவனம் புகுத்தியுள்ளது. மேலும், இது TÜV Rheinland Intelligent Eye Care சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போன் Leica Summilux ஆப்டிகல் லென்ஸ்கள் கொண்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முதன்மை கேமரா 50MP திறன் கொண்டது. இது Light Fusion 800 சென்சார் மற்றும் OIS (Optical Image Stabilization) வசதியைக் கொண்டுள்ளது. இதனுடன் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Xiaomi 17T-யில் Leica Authentic மற்றும் Leica Vibrant போன்ற சிறப்பு புகைப்பட முறைகள் (modes) உள்ளன. கூடுதலாக, இது 120x AI ஜூம், RAW ஆதரவு, Pro Mode மற்றும் 4K HDR10+ வீடியோ பதிவு போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது. செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, இதில் 32MP முன்பக்க கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Xiaomi 17T ஆனது 4nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 8500-Ultra செயலியால் (processor) இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 12GB வரையிலான LPDDR5X ரேம் (RAM) மற்றும் 512GB வரையிலான UFS 4.1 சேமிப்புத் திறனுடன் வருகிறது. அதிக பயன்பாட்டின் போது போன் சூடாவதைத் தடுக்க, இதில் Xiaomi 3D IceLoop கூலிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பவர் பேக் அப்பிற்காக Xiaomi 17T-யில் 6,500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி உள்ளது. இது 67W HyperCharge மற்றும் 50W PPS சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3-ல் இயங்குகிறது. இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், Dolby Atmos, Hi-Res Audio, இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார், IR பிளாஸ்டர், IP68 மதிப்பீடு மற்றும் USB Type-C ஆடியோ இடைமுகம் ஆகியவை இதன் பிற சிறப்பம்சங்களாகும். சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் சிறந்த கேமரா கொண்ட போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு, Xiaomi 17T ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.