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Xiaomi 17T விற்பனை இன்று இந்தியாவில் தொடக்கம்: முதல் நாளே ரூ.5,000 தள்ளுபடி, எப்படி பெறுவது?

Xiaomi 17T: Xiaomi 17T, இந்தியாவில் இன்று முதல் விற்பனைக்கு வருகிறது. இந்நிறுவனம் கடந்த வாரம் இந்தியச் சந்தையில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:58 PM IST
Xiaomi 17T விற்பனை இன்று இந்தியாவில் தொடக்கம்: முதல் நாளே ரூ.5,000 தள்ளுபடி, எப்படி பெறுவது?
Image Credit: Xiaomi 17T Sale Starts (Photo: Xiaomi)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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