  • கெத்தான 7000mAh பேட்டரியுடன் இந்த ஆண்டு வெளியான சூப்பர் போன்கள்!

கெத்தான 7000mAh பேட்டரியுடன் இந்த ஆண்டு வெளியான சூப்பர் போன்கள்!

2025-ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியை நெருங்கும் வேளையில், ஸ்மார்ட்போன் சந்தையின் முழுக் கவனமும் பேட்டரி பேக்கப் பக்கமே திரும்பியுள்ளது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு சந்தையில் மிகவும் கலைகட்டிய டாப் ஸ்மார்ட்போன்களின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:48 AM IST
  • Oppo F31 Pro+ 5G ஸ்மார்ட்போனில் 7000mAh பேட்டரி
  • iQOO Neo 10 ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன் ஆகும்.
  • இது Snapdragon 7 Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது.

கெத்தான 7000mAh பேட்டரியுடன் இந்த ஆண்டு வெளியான சூப்பர் போன்கள்!

Best 7000mah Battery Smartphones Of 2025: 2025 ஆம் ஆண்டு தரமான பேட்டரி பேக்கப் கொண்ட ஏராளமான ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. பல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் தற்போது கேமரா மற்றும் வடிவமைப்பில் மட்டுமல்ல, நீண்ட காலம் நீடிக்கும் பேட்டரிகளிலும் அதிக அளவில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. இதனால்தான் 7000mAh பேட்டரிகள் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் நடுத்தர முதல் முதன்மை பிரிவுகளில் வரும் ஸ்மார்ட்போனில் வருகிறது. அப்படி Oppo, Realme மற்றும் iQOO போன்ற பிராண்டுகள் 2025 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முழு நாள் மட்டுமல்ல, ஒரே சார்ஜில் இரண்டு நாட்கள் நீடிக்கும் சக்திவாய்ந்த போன்களை அறிமுகப்படுத்தின. அவற்றின் முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Realme P4 Pro 5G
* Realme P4 Pro 5G ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாகும். 
* இதில் நல்ல பேட்டரி, டிஸ்ப்ளே மற்றும் கேமரா அம்சங்களை வழங்கப்படுகிறது. 
* இதில் 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W வேகமான சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது. 
* 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய அதன் கர்வ் AMOLED டிஸ்ப்ளே பிரீமியம் உணர்வை வழங்குகிறது. 
* இது Snapdragon 7 Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. 
* Amazon தளத்தில் இதன் விலை 24,999 ரூபாய் விற்பனை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

iQOO Neo 10
* iQOO Neo 10 ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். 
* இது 120W சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்ட 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது
* இதன் AMOLED டிஸ்ப்ளே 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் பிரமிக்க வைக்கும். 
* ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜெனரல் 4 செயலி கேமிங் மற்றும் ஹெவி-டியூட்டி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. 
* இந்த போன் அற்புதமான கேமரா மற்றும் செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது. 
* Amazon தளத்தில் இதன் விலை 36,999 ரூபாய் விற்பனை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Realme GT 7
* Realme GT 7 ஒரு உயர்நிலை, முதன்மை நிலை ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். 
* இது 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 120W வேகமான சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது. 
* இந்த ஸ்மார்ட்போனில் சக்திவாய்ந்த Dimensity 9400e செயலி உள்ளது
* இதன் கேமரா அமைப்பு மிகவும் மேம்பட்டது, இதில் பிரதான மற்றும் டெலிஃபோட்டோ கேமரா இரண்டும் உள்ளன.
* நீங்கள் பிரீமியம் செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த கேமரா கொண்ட போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த தொலைபேசி ஒரு நல்ல தேர்வாகும். 
* Flipkart தளத்தில் இதன் விலை 35,299 ரூபாய் விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Oppo F31 Pro+ 5G
* Oppo F31 Pro+ 5G ஸ்மார்ட்போனில் 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி உள்ளது. 
* இதில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் கூடிய AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. 
* இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் IP69 மதிப்பீடு ஆகும். 
* இந்த போன் Flipkart தளத்தில் 32,999 ரூபாய் விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

