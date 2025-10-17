English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Zoho அடுத்த அதிரடி: இலவச ஏஜெண்டிக் டூல்ஸை அறிமுகம் செய்த நிறுவனம்

Zoho அடுத்த அதிரடி: இலவச ஏஜெண்டிக் டூல்ஸை அறிமுகம் செய்த நிறுவனம்

Zoho Agentic Tools: Zoho வாடிக்கையாளர் ஒத்துழைப்பு, வாடிக்கையாளர் அனுபவம் மற்றும் மனிதவள சலுகைகளில் இப்போது இந்தக் கருவிகள் இலவசமாகக் கிடைக்கின்றன. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:06 PM IST
  • தினம் தினம் ஐடி உலகை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஜோஹோ.
  • அடுத்த அறிவிப்பு வெளியானது.
  • முழு விவரம் இதோ.

Zoho Agentic Tools: தினம் தினம் ஐடி உலகை ஆச்சரியப்படுத்தி வரும் ஜோஹொ நிறுவனம், தனது அடுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல், வழக்கமான பணிகளில் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துதல் மற்றும் பயனர்கள் அதிக மதிப்புள்ள வேலைகளில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கும் மூன்று முக்கிய தயாரிப்பு வகைகளில் உட்பொதிக்கப்பட்ட புதிய முகவர் AI அம்சங்களை செயல்படுத்துவதாக ஜோஹொ அறிவித்துள்ளது. 

Zoho வாடிக்கையாளர் ஒத்துழைப்பு, வாடிக்கையாளர் அனுபவம் மற்றும் மனிதவள சலுகைகளில் இப்போது இலவசமாகக் கிடைக்கும் இந்தக் கருவிகள், அத்தியாவசிய AI அம்சங்களை வணிக ரீதியாக பரவலாக ஏற்றுக்கொள்வதை மெதுவாக்கிய முக்கிய தடைகளை நீக்குகின்றன.

இந்த ஏஜெண்டுகள் Zohoவின் ஒற்றை தளம் மற்றும் பல்வேறு தயாரிப்பு தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி, பல செயலிகளிலிருந்து தரவை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. உதாரணமாக, ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க மல்டிபிள் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்களிலிருந்து மற்றும் PDF களில் இருந்து தரவை எடுப்பது, காலெண்டரில் ஒரு சந்திப்பை திட்டமிடுவதற்கு முன்பு யார் விடுமுறையில் இருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க Zoho People ஐ ஸ்கேன் செய்வது அல்லது Zoho CRM இல் சேல்ஸ் லீடாக மாற்றுவதற்கு முன்பு Zoho Mail இல் சேல்ஸ் வினவல்களை அடையாளம் காண்பது ஆகிய பணிகள் இதில் அடங்கும்.

"தரவு தயார்நிலை இல்லாமை, மரபு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதில் சிரமம் மற்றும் நுகர்வோருக்கு மாற்றப்படும் தேவையற்ற அதிக செலவுகள் ஆகியவற்றால் தொழில்துறை AI தத்தெடுப்பு தடைபட்டுள்ளது" என்று Zohoவின் CEO மணி வேம்பு கூறுகிறார். "Zoho ஒற்றை, உள்-உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப அடுக்கில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதால், தினசரி வணிக நடவடிக்கைகளில் முகவர்களை இணைப்பதற்கு வணிகத்திலிருந்து எதுவும் தேவையில்லை. இதில் மூன்றாம் தரப்பு கருவிகளைச் சேர்க்க வேண்டியதில்லை, இது கூடுதல் நேரம் எடுப்பதில்லை, மேலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், கூடுதல் செலவுகள் இதில் இல்லை." என்று அவர் விளக்கியுள்ளார்.

புதிய ஏஜெண்டுகள் மற்றும் AI அம்சங்களின் பட்டியல்:

கூட்டுறவு

மின்னஞ்சல் மற்றும் ஒத்துழைப்புத் தொகுப்பான Zoho Workplace, Zoho Mail, குழு அரட்டை மென்பொருள் Zoho Cliq, Zoho Sheet மற்றும் கூட்டுப் பணி மேலாண்மை கருவி Zoho Tables ஆகியவற்றில் முகவர் புதுப்பிப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. Workplace இல் Ask Zia பல பயன்பாடுகளிலிருந்து தரவை இழுத்து, கட்டளைகளின் சங்கிலியைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுத்தும். 

லீட் ஜெனரேஷன் ஏஜென்ட் Zoho Mail மற்றும் Zoho CRM முழுவதும் செயல்படுகிறது. லாக் இன் செய்ததும் விற்பனை குழு உறுப்பினரின் படிக்காத செய்திகளைப் பார்க்கவும், எந்த செய்திகள் விற்பனை வினவல்கள் என்பதை அடையாளம் காணவும், அவற்றை Zoho CRM இல் ஒரு லீடாக மாற்றவும் இது உதவுகிறது.

Zoho Tables இப்போது பயனர்கள் AI Base Creation மூலம் எளிதாக ஒரு தளத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. பயனர்கள் ஒரு பயன்பாட்டு வழக்கை விளக்கும் ஒரு ப்ராம்ட்டை டைப் செய்தால், ​​Zia அவர்களுக்கு பொருத்தமான அட்டவணைகள், மாதிரி தரவு மற்றும் இணைக்கப்பட்ட புலங்களுடன் ஒரு முழு தளத்தை உருவாக்கும். 

கூடுதலாக, Keyword Extraction புலம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறையில் கொடுக்கப்பட்ட உரையை சிறப்பாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அத்தியாவசிய சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்களை அடையாளம் கண்டு பிரித்தெடுக்கிறது. SEO, உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு, வகைப்படுத்தல், சுருக்கம் மற்றும் பலவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை தானியக்கமாக்குகிறது. Sentiment Analysis மற்றும் Language Detector புலங்கள், சிறந்த, சூழல்-விழிப்புணர்வு தரவு மேலாண்மைக்கான தொனியை அளவிடவும் மொழியைக் கண்டறியவும் உதவுகின்றன.

40,000 க்கும் மேற்பட்ட வணிகங்களால் நம்பப்படும் Zoho Sign என்பது வணிகங்கள் எங்கிருந்தும் ஆவணங்களில் பாதுகாப்பாக கையொப்பமிட அனுமதிக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் கையொப்ப தீர்வாகும். Ask Zia ஆவணத் தரவைப் பெறவும், ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்த்து, திருத்தங்களை பரிந்துரைக்கவும், ஒப்பந்தங்களுடன் தொடர்புடைய முக்கிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும் இது உதவுகிறது.

வாடிக்கையாளர் அனுபவம்

1,00,000 க்கும் மேற்பட்ட வணிகங்களால் நம்பப்படும் Zoho இன் வாடிக்கையாளர் சேவை தளமான Zoho Desk, குறிப்பிட்ட ஆதரவுத் தேவைகளுக்காக முன்பே கட்டமைக்கப்பட்ட Zia Agents ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரெசல்யூஷன் எக்ஸ்பர்ட், சுய உதவி வளங்களை மேம்படுத்துதல், சுருக்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை தீர்வு குறிப்புகளாக சேமித்தல், முன்னர் கற்றுக்கொண்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் முகவர்கள் இதே போன்ற சிக்கல்களை விரைவாக தீர்க்க உதவுதல் போன்ற எதிர்கால ஆதரவு தொடர்புகளை மேம்படுத்தி டிக்கெட் ரெசல்யூஷனை ஆவணப்படுத்துகிறது.

மனித வளங்கள்

Zohoவின் ஆல்-இன்-ஒன் திறமை கையகப்படுத்தல் தீர்வான Zoho Recruit, இப்போது Candidate Matches மற்றும் Job Matches போன்ற மேம்பாடுகளுடன் வருகிறது. இது Zia ஐப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள், வேலை விளக்கங்கள் மற்றும் வேட்பாளர் சுயவிவரங்களை பகுப்பாய்வு செய்து, சூழ்நிலை பகுப்பாய்வு, டைனமிக் தரவரிசை மற்றும் மேம்பட்ட வடிகாட்டுதல் மூலம் பணிக்கு வேட்பாளரின் சிறந்த பொருத்தத்தைக் கண்டறிந்து, பணியமர்த்தல் செயல்முறையை இரு முனைகளிலிருந்தும் நெறிப்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில் வேலை பொருத்தத்தை விரைவாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும், மேலும் துல்லியமாகவும் ஆக்குகிறது.

மேலும் படிக்க | ஜோஹோவுக்கு மாறிய 12 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள்: மத்திய அரசின் அதிரடி முடிவு

மேலும் படிக்க | Gmail மின்னஞ்சல்களை Zoho Mail -க்கு அனுப்புவது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

