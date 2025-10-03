பட்டையை கிளப்பும் அரட்டை App: புத்தம் புதிய அம்சம்.... இது WhatsApp -இல் கூட கிடையாது

Arattai App Latest News: இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட உடனடி செய்தியிடல் செயலியான அரட்டை, வாட்ஸ்அப் போன்ற போட்டியாளர்களுக்கு கடுமையான போட்டியை அளித்து வருகின்றது. அரட்டை செயலி சமீபத்திய நாட்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து வருகிறது. மேலும் ஆப் ஸ்டோரில் அது தற்போது முதலிடத்தில் உள்ளது. போட்டியாளர்கள் வழங்காத அம்சங்களை இது வழங்குவதே இதற்கு முக்கியக் காரணமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது செயலியை பிரபலமாக்கியது.
Android TV version
தனது போட்டியாளர்களை விட முன்னணியில் இருக்க, ஜோஹோவால் உருவாக்கப்பட்ட சமூக ஊடக செயலியான அரட்டை, அதன் செயலியின் ஆண்ட்ராய்டு டிவி பதிப்பு போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது. வாட்ஸ்அப் தற்போது அதன் செயலியில் ஆண்ட்ராய்டு டிவி பதிப்பை வழங்கவில்லை என்றாலும், புதிய அரட்டை செயலி அதன் பயனர்களுக்கு இதை வழங்குகிறது.
அரட்டை செயலி
அரட்டை செயலில் பிளே ஸ்டோரில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட செய்தியிடல் செயலியாக மாறியுள்ளது. இப்போது, இந்த செயலி 'மேட்-இன்-இந்தியா' வாட்ஸ்அப் போட்டியாளராக பிரபலமடைந்து வருகிறது. மேலும் இந்த செயலி கிட்டத்தட்ட வாட்ஸ்அப் போலவே குறுஞ்செய்தி அனுப்புதல், அழைப்பு, கோப்பு பகிர்வு மற்றும் அனைத்து அம்சங்களையும் வழங்குகிறது. எனினும், வாட்ஸ்அப் வழங்காத ஒரு அம்சத்தையும் அரட்டை செயலி வழங்குகிறது.
அரட்டை செயலி: முக்கிய அம்சமாக ஸ்ரீதர் வேம்பு குறிப்பிடுவது எதனை?
அரட்டை செயலி ஜோஹோ நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள ஒரு புதிய தகவல் தொடர்பு செயலியாகும். அடிப்படை ஸ்மார்ட்போன்கள் அல்லது மெதுவான இணைய இணைப்புகளைக் கொண்ட பயனர்களுக்கும் நம்பகமான மற்றும் பயனர் நட்பு செய்தியிடல் அனுபவத்தை வழங்குவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஜோஹோவின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீதர் வேம்பு, 'குறைந்த செயலாக்க சக்தி கொண்ட சாதனங்களிலும், நம்பகத்தன்மையற்ற அல்லது குறைந்த வேக இணையம் உள்ள பகுதிகளிலும் சீராக இயங்கும் வகையில் அரட்டை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே இதன் சிறப்பம்சம்" என்று கூறியுள்ளார்.
அனைவருக்கும் நவீன தகவல் தொடர்பு என்பதே இலக்கு
போனின் விவரக்குறிப்புகள் அல்லது இணையத் தரம் எதுவாக இருந்தாலும், அனைவரும் நவீன தகவல் தொடர்பு கருவிகளை அணுகவும் பயன்படுத்தவும் முடியும் என்பதை உறுதி செய்யும் ஒரு அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தளத்தை உருவாக்குவதே அரட்டை செயலிக்குப் பின்னால் உள்ள ஸ்ரீதர் வேம்புவின் தொலைநோக்குப் பார்வையாகும். இலகுரக வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், இந்த செயலி பரந்த பயனர் தளத்தை பூர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பயனர் தளத்தில் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு சவால்களைக் கொண்ட பின்தங்கிய சந்தைகள் மற்றும் பகுதிகள் அடங்கும்.
அரட்டை செயலியின் முக்கிய அம்சங்கள்
குறைந்த பேண்ட்வித் ஆப்டிமைசேஷன்: அரட்டை செயலியின் தனித்துவமான அம்சங்களில் ஒன்று அதன் குறைந்த பேண்ட்விட்த் நுகர்வு ஆகும். இணைய இணைப்பு பலவீனமாகவோ அல்லது இடைப்பட்டதாகவோ இருக்கும் பகுதிகளில் கூட வேலை செய்ய இது உகந்ததாக உள்ளது.
இலகுரக வடிவமைப்பு: இந்த செயலி இலகுவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, அதிக அம்சங்கள் நிறைந்த பயன்பாடுகளை ஆதரிக்காத குறைந்த விலை ஸ்மார்ட்போன்களைக் கொண்ட பயனர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
இலகுரக அனுபவம்: இலகுரக தன்மை உள்ள போதிலும், வேகமான லோடிங்க் மற்றும் எளிதான தகவல் தொடர்பு கருவிகளுடன் ஒரு மென்மையான செய்தியிடல் அனுபவத்தை அரட்டை உறுதியளிக்கிறது. இது தினசரி பயன்பாட்டிற்கான நடைமுறை தீர்வாக அமைகிறது.
அரட்டை செயலி ஏன் அவசியம்?
தொழில்நுட்பத்தை அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை ஸ்ரீதர் வேம்பு வலியுறுத்தினார். பல வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில், பயனர்கள் இன்னும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட இணைய இணைப்பை நம்பியுள்ளனர். இதனால் வாட்ஸ்அப் அல்லது டெலிகிராம் போன்ற பிரபலமான செய்தியிடல் செயலிகளைப் பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கு கடினமாக உள்ளது. இவற்றுக்கு பெரும்பாலும் அதிக தரவு வேகம் மற்றும் சிறந்த சாதனங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
Zoho’s Arattai: அடுத்தது என்ன?
கிராமப்புற மற்றும் செமி நகர்ப்புறங்களில் அதிகமான பயனர்கள் ஆன்லைனில் வருவதால், குறைந்த அலைவரிசை பயன்பாடுகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜோஹோவின் அரட்டை செயலி இந்தத் துறையில் ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக மாறக்கூடும். இதனால் பயனர்கள் தரத்தில் சமரசம் செய்யாமல் அனைவருடனும் இணைந்திருக்க முடியும். இந்த அறிமுகத்தின் மூலம், ஜோஹோ, இந்திய மற்றும் உலகளாவிய தொழில்நுட்ப சந்தைகளில் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளராக அதன் நிலையை மேலும் வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
