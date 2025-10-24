Zoho Pay: அரட்டை செயலியில் புதிய அம்சமாக வரும் ஜோஹோ பே... அசத்தும் அம்சங்கள் விரைவில் அறிமுகம்

Zoho Pay: உள்நாட்டு தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜோஹோ, ஜோஹோ பேவை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதால், இந்தியாவின் டிஜிட்டல் கட்டணச் சந்தை ஒரு புதிய, வலுவான போட்டியைக் காண உள்ளது. நிறுவன மென்பொருள் துறையில் பல ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வந்த ஜோஹோ, கூகிள் பே, போன்பே மற்றும் பேடிஎம் போன்ற முன்னணி செயலிகளுடன் நேரடியாகப் போட்டியிடும் திட்டங்களுடன் நுகர்வோர் நிதி தொழில்நுட்ப அமைப்பில் இப்போது அடியெடுத்து வைக்கிறது. இந்த செயலி ஒரு முழுமையான தளமாகவும், ஜோஹோவின் செய்தியிடல் செயலியான அரட்டையிலும் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இந்த நடவடிக்கை ஜோஹோவின் உத்தியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் மூலம் ஜோஹோ பணம் செலுத்துதல்களை நேரடியாக அரட்டை உரையாடல்களில் கொண்டு வருகிறது. ஜோஹோ தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீதர் வேம்பு முன்பு வணிகங்களுக்கான மென்பொருளில் கவனம் செலுத்தி வந்த நிலையில், ஜோஹோ பே, நிறுவனம் முக்கிய நுகர்வோர் நிதி சேவைகளில் நுழைவதைக் குறிக்கிறது.
ஜோஹோ பிஓஎஸ் சாதனங்கள்
ஜோஹோ நிறுவனம் சமீபத்தில், புதிய பிஓஎஸ், அதாவது பாயிண்ட்-ஆஃப்-சேல் (POS, Point-of-Sale) சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. வணிகங்கள் இப்போது தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து டெபிட்/கிரெடிட் கார்டுகள், யுபிஐ அல்லது மொபைல் வாலட்கள் மூலம் நேரடியாக பணம் செலுத்தலாம். இந்த சாதனங்கள் நிறுவனத்தின் முழு அமைப்புடனும் இணைக்கப்பட்டு, பணம் செலுத்துவதை இன்னும் எளிதாகவும் வேகமாகவும் மாற்றும் என்று ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு விளக்கினார். இவற்றில் ஒருங்கிணைந்த க்யூஆர் சாதனங்கள் மற்றும் ஒலி பெட்டிகள் அடங்கும். தற்போது, Paytm மற்றும் PhonePe பிஓஎஸ் சாதனங்களே இந்தியாவில் பிரபலமாக உள்ளன.
அக்ரிகேடர் ஸ்டேட்டஸ் பெற்ற ஜோஹோ
கடந்த ஆண்டு, ஜோஹோ ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து அக்ரிகேடர், அதாவது கட்டணத் திரட்டி நிலையைப் பெற்றது. மேலும், அதே நேரத்தில் அதன் ஆன்லைன் கட்டண சேவைகளையும் அறிமுகப்படுத்தியது. இப்போது, இந்த புதிய பிஓஎஸ் சாதனங்கள் ஆஃப்லைன் பரிவர்த்தனைகளையும் எளிதாக்கும்.
அரட்டை செயலி மூலம் பணம் செலுத்தப்படும்
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் கட்டண முறையை மேலும் வலுப்படுத்த ஜோஹோ NPCI இன் NBBL உடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளதாக ஸ்ரீதர் வேம்பு விளக்கியுள்ளார். கூடுதலாக, ஜோஹோவின் உடனடி செய்தியிடல் செயலியான அரட்டை விரைவில் ஜோஹோ பேவுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும். அதாவது நீங்கள் அரட்டை செயலியிலிருந்து நேரடியாக பணத்தை அனுப்பலாம் அல்லது பெறலாம்.
அரட்டை செயலி சமீபத்தில் விரைவான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. மூன்றே நாட்களில், இந்த செயலியின் போக்குவரத்து 100 மடங்கு அதிகரித்தது. மேலும் தினசரி புதிய பதிவுகள் 3,000 இலிருந்து 350,000 ஆக உயர்ந்தன. இந்த விரைவான வளர்ச்சியைக் கையாள, Zoho உடனடியாக புதிய சேவையகங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பைச் சேர்த்து குறியீட்டை மேம்படுத்தியுள்ளது.
வேகமாக அதிகரித்து வரும் சேவை
நிறுவனம் முதலில் நவம்பரில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பை வெளியிட திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாகவும், ஆனால் பயனர் தேவை திடீரென அதிகரித்ததால், அனைத்து குழுக்களும் செயலியை ஆதரிப்பதில் தங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருவதாகவும் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறினார். ஒட்டுமொத்தமாக, Zohoவின் புதிய POS சாதனம் மற்றும் அரட்டை செயலிக்கான புதுப்பிப்புகள் வணிகங்கள் மற்றும் பயனர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல் மற்றும் தகவல்தொடர்புகளை எளிதாகவும் வேகமாகவும் மாற்றும்.
