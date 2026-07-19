/திருச்சி மக்களுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பெயர் பதிவு, உதவித்தொகை விண்ணப்பம் - முழு விவரம்

Trichy : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதிக் தயாள் தெரிவித்திருப்பதாவது; பிறப்பு சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்தால் மட்டுமே, முழுமையான சான்றிதழாக கருதப்படும். குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்க்க, ஆதார் அட்டை பெற, குழந்தை பள்ளியில் சேர, வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற, ஓட்டுநர் உரிமம் பெற, பாஸ் போர்ட் மற்றும் விசா உரிமம் பெற, வயது குறித்த ஆதாரம் ஆகிய அனைத்துக்கும் பிறப்பு சான்று அவசியம்.
திருத்தியமைக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பிறப்பு, இறப்பு பதிவு விதிகள் 2000-ன்படி, 01.01.2000-க்கு முன்பு அல்லது 01.01.2000-க்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் வரையிலான குழந்தையின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பிறப்பு பதிவுகளில் பெயரை பதிவு செய்ய 31.12.2014 வரை ஏற்கனவே அரசு அனுமதித்தது. பின்னர் 2 முறை 5 ஆண்டு கால அவகாசம் 31.12.2019 மற்றும் 31.12.2024 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. அதற்கான அவகாசம் முடிந்துவிட்ட நிலையில், குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்யாமல் இன்னும் விடுபட்டுள்ள அனைத்து பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்ய கால அவகாசம் வரும் 26.09.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, திருச்சிராப்பள்ளி மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் கிராம ஊராட்சி அலுவலகங்களில் பிறப்பு பதிவேடுகளில் விடுபட்டுள்ள குழந்தை பெயரை பதிவு செய்வதற்கு அரசு அளித்துள்ள இந்த வாய்ப்பை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஊரகப்பகுதியில் உறுப்பினராக பதிவு செய்துள்ளவர்கள் மற்றும் உறுப்பினரைச் சார்ந்தவர்கள் உதவித்தொகைகள் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டமானது தமிழக சிறு, குறு விவசாயிகள், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் நபர்கள், குத்தகைதாரர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தோர்களின் கல்வி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரநிலை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கென செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற 2.50 ஏக்கருக்கு மேற்படாத நன்செய் அல்லது 5.00 ஏக்கருக்கு மேற்படாத புன்செய் நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருந்து அல்லது அந்த நிலத்தில் நேரடியாக பயிர் செய்யும் 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள அனைத்து குறு சிறு விவசாயிகள் (நேரடி விவசாயம் செய்பவர்) விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஊதியத்திற்காகவோ அல்லது குத்தகை அடிப்படையிலோ ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் மூல உறுப்பினர்களாக பதிவு பெற தகுதி உள்ளவர்களாவர்.
மேலும் அவரைச் சார்ந்து வாழும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் இத்திட்டத்தின்கீழ் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்ய தகுதியானவர்கள் ஆவர். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரகப்பகுதிகளில் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் உறுப்பினராக பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு திருமண உதவித்தொகை, விபத்து மரணம் மற்றும் காயம், இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு செலவு மற்றும் உறுப்பினரைச் சார்ந்தவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித்தொகை மற்றும் தற்காலிக உழைக்கும் திறனற்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டமைக்கு உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, மேற்காணும் உதவித்தொகைகள் பெறுவதற்கு முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஊரகப்பகுதியில் உறுப்பினராக பதிவு செய்துள்ளவர்கள் மற்றும் உறுப்பினரைச் சார்ந்தவர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் அந்தந்த தொடர்புடைய வட்ட அலுவலக சமூக பாதுகாப்புத் திட்டத் தனி வட்டாட்சியரிடம் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.