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திருச்சி மக்களுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பெயர் பதிவு, உதவித்தொகை விண்ணப்பம் - முழு விவரம்

Trichy : குழந்தை பெயர் பதிவு செய்வதற்கான காலவகாசத்தை நீட்டிப்பு மற்றும் உழவர் பாதுகாப்பு உதவித்தொகை விண்ணப்பம் ஆகிய இரண்டு அறிவிப்புகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:29 PM IST
திருச்சி மக்களுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பெயர் பதிவு, உதவித்தொகை விண்ணப்பம் - முழு விவரம்
Image Credit: Trichy latest newsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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