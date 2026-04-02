  • ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட விடாமல் கூட்டு சூழ்ச்சி! திருச்சியில் விஜய் தடாலடி..

Vijay About Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் வெளியாகாமல் இருப்பதை அடுத்து, இதற்கு காரணம் கூட்டு சூழ்ச்சி என்று விஜய் காட்டமாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பாருங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:33 PM IST
Vijay About Jana Nayagan : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன், தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததன் காரணமாக இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. குறிப்பிடப்பட்ட ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போய் பல வாரங்கள் கடந்ததை அடுத்து, விஜய் முதன்முறையாக தனது கடைசி படம் வெளியாகாதது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

கூட்டு சூழ்ச்சி:

விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளராக நிற்கிறார். இதையடுத்து இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்த அவர், அதன் பிறகு அத்தொகுதி மக்களிடையே உரை நிகழ்த்தினார். அப்போது, ”கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு, அவர்கள் உங்கள் விஜய்யை எப்படியெலாம் எதிர்க்கிறார்கள் என்பதை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கரூர் சம்பவம் சூழ்ச்சி என பலர் சொல்வது போல, எனது கடைசிப் படமான ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட முடியாதது வரை..அது நம் இருவருக்குமான நெருக்கமான உறவை இன்னும் வலுப்படுத்திவிட்டால்..அந்தப் படம் இந்தத் தேர்தலில் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாக மாறிவிட்டால்.. இதனால் இவையெல்லாம் கூட்டு சூழ்ச்சி” என்று கூறினார்.

வேட்புமனு தாக்கல்:

நடிகராக இருந்த விஜய், கடைசியாக நடித்த படம்தான் ஜனநாயகன். இது அவர் நடித்திருக்கும் கடைசி படம் என்பதில் இன்னொரு முறை தற்போதைய பேச்சில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். விஜய், திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் உள்ளிட்ட இரண்டு தொகுதிகளில் வேட்பாளராக இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் களமிறங்குகிறார். கடந்த மார்ச் 29ஆம் தேதி பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இதன் பிறகு பெரம்பூர் மற்றும் கொளத்தூர் மக்களிடையே வாக்கு சேகரித்தார். இதைத்தொடர்ந்து, இன்று காலை தனது இல்லத்தில் இருந்து கிளம்பிய விஜய், ஈரோடு வந்தடைந்தார். பின்னர் அவர் வரும் வழியில் அவர் வாகனம் அருகே வந்த இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்கள் கீழே விழுந்தனர். அவர்களை அருகில் சென்று நலம் விசாரித்து அனுப்பி வைத்து விட்டு மீண்டும் தன் வாகனத்தில் ஏறி புறப்பட்டார். வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு, எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலையிட்டார். பின்பு, தனது பேச்சை தொடர்ந்தார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்து விட்டு, ஈரோடு மக்களிடையே உரையாற்றிய அவர், குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்க்க டெல்லிக்கு செல்லும் முதல்வர் ஸ்டாலின் சார், கேஸ் பிரச்சனையை தீர்க்க டெல்லிக்கு போய் வலியுறுத்தலாமே? என்று கேள்வியெழுப்பினார். பின்பு, எதையெல்லாம் செய்ய முடியாதோ, அதையெல்லாம் செய்வதாக வாக்குறுதிகளாக கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றுவதே திமுகவின் ஒரே வேலை என்றார்.

முதல் கவனம்..

தொடர்ந்து பேசிய அவர், கல்வி, மருத்துவம், ரேஷன், குடிநீர், சாலை வசதி, பஸ் போக்குவரத்து போன்ற அடிப்படை விஷயங்களில்தான் தங்களின் முழு கவனம் இருக்கும் என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, விஜய் “நான் தன்னந்தனி ஆளு” எனும் புது தவெக பாடலை பாடி வாக்கு சேகரித்தார். 

ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை:

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான், விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படமாகும். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். முக்கிய கேரக்டர்களில் பிரியாமணி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ரிலீஸ் தேதிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் இன்னும் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாமல் இருப்பது தெரிய வந்தது. படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புறம் மத்திய திரைப்பட வாரியம் கூற, இன்னொரு புறம் அப்படியெல்லாம் செய்தால் பட ரிலீஸில் தாமதம் வந்து விடும் என்று நினைத்து கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியது. இது குறித்த வழக்கு பல வாரங்கள் நீடித்த நிலையில், கடைசியில் கேவிஎன் நிறுவனம் மனுவை வாபஸ் பெற்றது.

ஒரு  வழியாக, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை மத்திய திரைப்பட வாரியம் பார்த்து விட்டது. ஆனால், படத்தில அரசியல் இருப்பதாலும், இது தேர்தல் சமயம் என்பதாலும் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கும் பொறுப்பை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தணிக்கை குழு வழங்கியதாக கூறப்பட்டது. சமீபத்திய தகவலின் படி, படம் தேர்தல் முடிந்த பின் இம்மாத இறுதியில் வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: 

கேள்வி : ‘ஜனநாயகன்’ படம் ஏன் இன்னும் வெளியாகவில்லை?

பதில் : இந்த படத்திற்கு இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் ரிலீஸ் தாமதமாகியுள்ளது.

கேள்வி : விஜய் எங்கெங்கு போட்டியிடுகிறார்.

பெரம்பூர் மற்றும் மதுரை கிழக்கு.

கேள்வி ; 5. விஜய் இந்த படத்தை பற்றி என்ன கூறினார்?

பதில் : விஜய் தனது உரையில், படம் வெளியாகாதது ஒரு “கூட்டு சூழ்ச்சி” எனக் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் அவ்ளோதான்…அடுத்த பட வேலைகளை ஆரம்பித்த ஹெச்.வினோத்! யார் ஹீராே?

மேலும் படிக்க | விஜய் ரசிகர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி! மிக விரைவில் வெளியாகும் ‘ஜனநாயகன்’? இதோ விவரம்..

