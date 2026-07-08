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திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? திருமா மீது அதிருப்தியா? ஆளூர் ஷாநவாஸ் ஓபன் டாக்!

விசிகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணையப் போவதாகவும், திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாகவும் பரவிய வதந்திகளுக்கு ஆளூர் ஷாநவாஸ் தனது விளக்கத்தின் மூலம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:58 AM IST
திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? திருமா மீது அதிருப்தியா? ஆளூர் ஷாநவாஸ் ஓபன் டாக்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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