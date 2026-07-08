/திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? திருமா மீது அதிருப்தியா? ஆளூர் ஷாநவாஸ் ஓபன் டாக்!

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த ஆளூர் ஷாநவாஸுக்கு நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் அவர் விசிக தலைமை மீது பெரும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. இதற்கிடையில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசிக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கரம் நீட்டியது. இது ஆளூர் ஷாநவாஸுக்கு கூடுதல் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாகவும் இதனால் கட்சியை விட்டே விலக முடிவு எடுத்ததாகவும் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வந்தன.
அதாவது ஆளூர் ஷாநவாஸ் தேர்தலுக்கு முன்பாக தவெகவின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்தும், விஜய் குறித்தும் பல விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தார். அவர் மட்டுமல்லாமல் விசிக தலைவர் திருமாவளவன், வன்னி அரசு ஆகியோரும் தவெக மீது கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்து வந்தனர். அப்படி இருக்கையில், திடீரென தவெகவிற்கு ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்தது ஷாநவாஸுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதேசமயம் விசிக சார்ந்த கட்சி நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாதது கூடுதல் விவாதத்தையும் சந்தேகத்தையும் எழுப்பியது. அவர் விசிகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைய இருக்கிறார். இடைத்தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட இருக்கிறார் என்றும் கூறப்பட்டன.
இந்த விவகாரத்திற்கு விளக்கம் அளிக்காமல் தொடர்ந்து மெளனம் காத்து வந்த ஆளூர் ஷாநவாஸ், தற்போது ஒரு தனியார் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் இது தொடர்பாக பேசி இருக்கிறார். அவர் கூறுகையில், திருமாவளவன் உடன் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என கூறிய ஷாநவாஸ், விசிகவில் இருந்து விலக போவதாக வெளியாக தகவல்களை மறுத்துள்ளார். திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட போவதாக வெளியான தகவல்கள் வெறும் யூகமே தவிர வேறு ஏதும் இல்லை. அதேபோல் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது கட்சி கூடி எடுக்கப்பட்ட முடிவு என ஆளூர் ஷாநவாஸ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அவரின் இந்த விளக்கம் விசிகவில் இருந்து விலக உள்ளார், திருச்சி கிழக்கில் போட்டி போன்ற வெளியான தகவல்கள் அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. அதேசமயம் அவர் விசிகவின் கட்சி நிகழ்வுகளுக்கு பங்கேற்கவில்லை என கூறப்பட்டது. சில தினங்களுக்கு முன்பாக நடந்த விசிக விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது.
முன்னதாக பனையூர் பாபு விசிகவில் இருந்து விலகி தனது ஆதரவாளர்களுடன் திமுகவில் இணைந்தார். அதேபோல் ஆளூர் ஷாநவாஸும் இணைவார் என திமுகவினரால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், ஆளூர் ஷாநவாஸின் விளக்கம் அவர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது.