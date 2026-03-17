அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர் இல்லாத அவலம்.. 4 ½ வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு! திருச்சியில் அதிர்ச்சி

Trichy Latest News: திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே கண்ணனூர் ஊராட்சியில் திவ்யா - செல்வராஜ் தம்பதி. இவர்களுக்கு பிரஜன் என்ற நான்கரை (4 ½) வயது மகன் இருந்தார். பிரஜனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால், அருகில் இருந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவர் மற்றும் செவிலியர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில், ஒரே ஒரு நடுநிலை மருத்துவ உதவியாளர் மட்டுமே இருந்தாக கூறப்படுகிறது.
மருத்துவர் இல்லாததால் சிகிச்சை கிடைக்காமல் பலியான சிறுவன்
நான்கரை வயது குழந்தை பிரஜனுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டதால், அந்த உதவியாளரும் சிகிச்சை ஏதும் அளிக்காமல் வேறு மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து வந்த ஆம்புலன்ஸிலும் செவிலியர் இல்லாமல் ஓட்டுநர் மட்டும் இருந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பெற்றோர் தங்களின் சொந்த வாகனத்தில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். ஆனால் குழந்தை ஏற்கனவே உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அண்ணாமலை கண்டனம்
இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை திமுக அரசுக்கு தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். அவர், நாட்டிற்கே மருத்துவத் தலைநகரமாக விளங்கிய தமிழகம், கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில், அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் கூட இல்லாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சிறுவனுக்கு முதல் உதவி கூட கிடைக்கவில்லை
இது தொடர்பாக அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே கண்ணனூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், மருத்துவர் இல்லாத காரணத்தால், மருத்துவ உதவி கிடைக்காமல் நான்கரை வயது சிறுவன் பிரஜன் உயிரிழந்த செய்தி மனதை உலுக்குகிறது. கடந்த 14.03.2026 அன்று சிறுவன் பிரஜனுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், பெற்றோர்கள், கண்ணனூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றபோது, மருத்துவர் மற்றும் செவிலியர்கள் பணியில் இல்லாமல், முதல் உதவி கூட கிடைக்காமல், சிறுவன் உயிரிழக்கும் சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
நாட்டிற்கே மருத்துவத் தலைநகரமாக விளங்கிய தமிழகம்
நாட்டிற்கே மருத்துவத் தலைநகரமாக விளங்கிய தமிழகம், கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில், அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் கூட இல்லாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.
அரசுப் பணி நியமனம், பணி மாற்றம் என ஒவ்வொரு துறையிலும் லஞ்சம், ஊழல் தலைவிரித்தாடுகிறது. மக்களுக்கான தேவைகளை நிறைவேற்றவே அரசுப் பணிகள் என்பதை விட்டுவிட்டு, அரசுப் பணி நியமனங்களில் எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் என்ற போக்கில் திமுக அமைச்சர்கள் செயல்படுவதன் விளைவு, சுகாதாரத் துறையில் தொடர்ந்து ஏற்படும் உயிரிழப்புகள். கடந்த 5 ஆண்டுகளில், தாங்கள் பணம் சம்பாதிக்க, தமிழக சுகாதார கட்டமைப்பையே சீரழித்திருக்கிறது திமுக அரசு.
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வெண்டும்
உயிரிழந்த சிறுவன் பிரஜன் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமான அனைவர் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும், அரசு மருத்துவமனைகளில், 24 மணி நேரமும் மருத்துவ சேவையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு அண்ணாமலை தனது கண்டத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
