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பா.ஜ.க - த.வெ.க கூட்டணி... இடைத்தரகராக வைகோ... பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

Trichy News : பா.ஜ.க - த.வெ.க இணைக்க இடைத்தரகர் பணியை வைகோ செய்து வருகிறார் என திராவிட வெற்றிக் கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மல்லை சத்யா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

Written BySivashankar
Published: Jul 17, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:54 PM IST
பா.ஜ.க - த.வெ.க கூட்டணி... இடைத்தரகராக வைகோ... பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
Image Credit: Vaiko | Image source : XSource: Bureau

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Sivashankar

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