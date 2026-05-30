/பெரம்பூருக்கு முன் திருச்சி கிழக்கு! ஜூன் 1 வரும் முதல்வர் விஜய்?

தேர்தலில் தான் வென்று பின் ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு, முதலமைச்சர் விஜய் ஜூன் 01 அன்று நேரில் சென்று நன்றி தெரிவிக்க உள்ளதால் அங்கு பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், அண்மையில் நடந்து முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்ற மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து, வரும் ஜூன் 01 ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை திருச்சிக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட தவெக, தமிழகம் முழுவதும் 107 தொகுதிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியாக மாறியது. இந்திய அளவில் என்டிஆர்-க்கு பின்னர் ஒருவர் எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் கட்சியை தொடங்கி சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்றவர் என்ற புகழை விஜய் பெறுகிறார். இருப்பினும் மூம்முனை போட்டியாக இருந்ததால், போட்டி கடுமையாக இருந்தது. இதனால் தவெகவிற்கு ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. பின்ன இதர கட்சிகளின் ஆதரவோடு பெரும்பான்மையை நிரூபித்து, கடந்த மே 10 ஆம் தேதி தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
இந்த தேர்தலில் அவர் வட சென்னையின் பெரம்பூர் மற்றும் மத்திய தமிழகத்தின் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, இரண்டிலுமே மிக அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். சட்ட விதிகளின்படி, ஒருவர் இரண்டு தொகுதிகளில் வென்றால், ஏதேனும் ஒரு தொகுதியை தக்கவைத்துக்கொண்டு மற்றொன்றை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியை தன் வசம் வைத்துக்கொண்டு, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ பதவியை முறைப்படி ராஜினாமா செய்தார். இதனால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், தான் ராஜினாமா செய்திருந்தாலும், தனக்கு மாபெரும் வெற்றியைத் தேடித்தந்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு நேரில் சென்று நன்றி கூற முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். ஜூன் 1 அன்று திருச்சி செல்லும் அவர், பொதுமக்களை சந்தித்து தனது நன்றியை தெரிவிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதற்காக, திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் எதிரே அமைந்துள்ள பிரம்மாண்ட மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் மக்கள் சந்திப்பிற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் உள்ளூர் பிரமுகர்களால் மிக அதிவேகமாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சரின் வருகையை ஒட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
முதலமைச்சராக\ பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் இன்னும் தான் வென்ற பெரம்பூர் தொகுதிக்குக் கூட நேரில் சென்று மக்களை சந்திக்கவில்லை. ஆனால், அதற்கு முன்பாகவே தான் ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அங்குள்ள மக்களை சந்திக்க வருவதாக வெளியான அறிவிப்பு, திருச்சி பகுதி தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்து தமிழ்நாடு கோரிக்கைகள் அடங்கிய கடிதத்தை கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.