/CM விஜய் திருச்சி மீட்டிங்... யார் யார் பங்கேற்க முடியும்...? அமைச்சர் ஆனந்த் முக்கிய அறிவுரை

CM Vijay Trichy Meeting : தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய் நாளை திருச்சியில் மக்கள் சந்திப்பு விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்ற இருக்கிறார். இந்நிகழ்வில் யார் யார் பங்கேற்க முடியும்? யார் யார் பங்கேற்க வேண்டாம்? என அமைச்சரும், தவெக பொதுச்செயலாளருமான என். ஆனந்த் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
CM Vijay Trichy Meeting : தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவருமான ஜோசப் விஜய் நாளை (மே 31) அவர் வெற்றி பெற்ற திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குச் சென்று வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க உள்ளார். அவர் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும் போட்டியிட்டு வென்ற நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் நாளைய திருச்சி பயணம் குறித்து தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோருக்கு அமைச்சரும், தவெக பொதுச்செயலாளருமான என். ஆனந்த் சில வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி உள்ளார். இதுகுறித்து அமைச்சர் என். ஆனந்த் அவரது X தளத்தில் பதிவும் போட்டுள்ளார்.
அந்த பதிவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கும் திருச்சி மாவட்ட மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி, நாளை (ஜூன் 1) அன்று திருச்சி செயிண்ட் ஜோசப் கல்லூரி வளாகத்தில் மாலை 4.15 மணி முதல் நடைபெற உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) May 31, 2026
காவல் துறை அனுமதிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுக்க முழுக்க, அனுமதி பெற்றவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியாக மாவட்ட நிர்வாகிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளார். இதன்மூலம், அனுமதி பெறாதவர்களால் முதல்வர் விஜய்யின் நிகழ்வில் பங்கேற்க இயலாது என்பதை பொதுமக்கள் கவனிக்க வேண்டும்.
மேலும், QR குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச் சீட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ள 5 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வேறு யாருக்கும் கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது என்றும் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டானது, தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்புக் கருதி, கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், பள்ளி மாணவ - மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் குன்றியவர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்கான QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்படவில்லை என குறிப்பிட்டு தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், எனவே இவர்கள் யாரும் கண்டிப்பாக வர வேண்டாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
காவல்துறையின் வழிகாட்டுதலின் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது வாகனங்களை பார்க்கிங் செய்யும் போது, அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டுமே, போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு நிறுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டு, நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள உள்ளவர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
அனுமதிச் சீட்டு இல்லாத தவெக தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொலைக்காட்சி, சமூக வலைத்தள நேரலைகளில் கண்டு, QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு பெற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முழு ஒத்துழைப்பு தரும்படி கேட்டுக்கொள்வதாக ஆனந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவர் பங்கேற்கும் முதல் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் இதுவாகும். இந்நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் உரையாற்றிய பின்னர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்காத நிலையில், முதல்முறையாக மக்கள் மன்றத்தில் பேச உள்ளார். இதில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பேசுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.