  • திமுக பட்ஜெட் ஒரு வெங்காயம் போன்றது -திருச்சி விமான நிலையத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சனம்

திமுக பட்ஜெட் ஒரு வெங்காயம் போன்றது -திருச்சி விமான நிலையத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சனம்

Dindigul Srinivasan News: திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக திண்டுக்கல் சீனிவாசன், திமுகவின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை "வெங்காயம்" என விமர்சித்தார். நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை, தேமுதிகவின் கூட்டணி மாற்றம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வு குறித்துப் பேசினார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:55 PM IST

திமுக பட்ஜெட் ஒரு வெங்காயம் போன்றது -திருச்சி விமான நிலையத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சனம்

Trichy Latest News: திருச்சி விமான நிலையத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, தமிழக அரசியல் சூழல், திமுகவின் பட்ஜெட் மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்துத் தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தமிழக அரசியலில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் மூத்த தலைவரும் பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திமுக அரசின் செயல்பாடுகளையும், புதிய அரசியல் வரவுகளையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார். அவர் பேட்டியின் போது என்னக் கூறினார்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம். 

திமுக பட்ஜெட் மற்றும் கூட்டணி விமர்சனம்

திமுக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்துப் பேசிய அவர், "வெங்காயத்தை உரித்தால் எப்படி உள்ளே ஒன்றும் இருக்காதோ, அதுபோலத்தான் திமுகவின் பட்ஜெட்டும் உள்ளது; அதில் உருப்படியாக எதுவும் இல்லை," எனச் சாடினார்.

மேலும், தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, "யாரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்று கூறிவிட்டு, எங்கே போக வேண்டுமோ அங்கே போய்விட்டார்கள்," எனத் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகை: "அமெரிக்க மாடல்" விமர்சனம்

தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறுகையில், விஜய்யின் அரசியல் பலம் என்ன என்பது தேர்தலுக்குப் பிறகுதான் தெரியவரும்.. தேர்தலுக்காக அனைவரும் களத்தில் இருக்கும்போது, விஜய் அமெரிக்க மாடலில் மக்களைச் சந்திக்காமல் டிவியில் மட்டும் பிரச்சாரம் செய்யப்போகிறார் போலத் தெரிகிறது. அவர் என்ன ஐடியாவில் இருக்கிறார் என்பது புரியவில்லை.

விலைவாசி உயர்வு மற்றும் அரசின் நிவாரணம்

அரசு வழங்கும் நிவாரணத் தொகைகள் குறித்து விமர்சித்த அவர், "ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அது நமது பணத்தைத்தான் நமக்கே தருகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் அதிமுக பயப்படாது. மின்சாரக் கட்டணம் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இந்த ஆட்சி நீடிப்பதை மக்கள் விரும்பவில்லை," என்றார்.

அதிமுகவின் தேர்தல் வியூகம்

திமுகவின் "ஸ்டாலின் தொடரட்டும் தமிழகம் வெல்லட்டும்" என்ற பிரச்சாரத்திற்குப் போட்டியாக, அதிமுக "எடப்பாடி வெல்லட்டும் தமிழகம் முன்னேறட்டும்" என்ற முழக்கத்தை முன்னெடுக்கும் என அவர் தெரிவித்தார்.

சசிகலா குறித்த கேள்வி

சசிகலா தனிக்கட்சி தொடங்குவது பற்றி கேட்டபோது, "அவர் கட்சி ஆரம்பிப்பாரா என்பதே தெரியாது, ஆரம்பிக்கட்டும் பிறகு பதில் சொல்கிறேன்," எனத் தவிர்த்தார்.

அதிமுக கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை

பாஜக அதிக இடங்கள் கேட்பது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரதமர் மோடி பிரச்சார மேடையில் ஏறும் போதுதான் கூட்டணி அதிசயங்கள் குறித்துத் தெரியவரும் என சூசகமாகக் குறிப்பிட்டார். இதன்மூலம் தமிழகத்தில் தேர்தல் பரப்புரை சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் இந்தப் பேட்டி அதிமுகவின் தேர்தல் வியூகத்தையும், மற்ற கட்சிகள் மீதான அக்கட்சியின் நிலைப்பாட்டையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Dindigul SrinivasanADMKDMK Budget 2026Actor VijayTN Elections 2026

