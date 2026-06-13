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தொடர் மின்வெட்டுக்கு காரணம் என்ன? துரை வைகோ சொன்ன பதில்!

20 ஆண்டு கால சீர்திருத்தமின்மையே மின்வெட்டுக்குக் காரணம் என ரயில்வே மேலாளரைச் சந்தித்த பின் துரை வைகோ பேட்டியளித்துள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:25 PM IST
தொடர் மின்வெட்டுக்கு காரணம் என்ன? துரை வைகோ சொன்ன பதில்!
Image Credit: Power Cut Durai Vaiko | Zee File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தொடர் மின்வெட்டுக்கு காரணம் என்ன? துரை வைகோ சொன்ன பதில்!
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