கோட்டையை தக்கவைக்குமா திமுக...? இபிஎஸ் + டிடிவி பார்முலா - தஞ்சாவூர் யாருக்கு?

Thanjavur Assembly Election Latest News: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தமிழ்நாட்டில் தற்போது பரபரப்பான கட்டத்தில் உள்ளது. முன்னணி கட்சிகள் தங்களின் தேர்தல் வேலையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. வரும் ஏப். 21ஆம் தேதியுடன் பரப்புரை நிறைவடைய இருக்கிறது. ஏப். 23ஆம் தேதி அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், டெல்டா மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் பரப்புரை பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை தஞ்சாவூர், பாபநாசம், திருவையாறு, ஒரத்தநாடு, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, திருவிடைமருதூர் (தனி), கும்பகோணம் என எட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. சமீபத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தஞ்சாவூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டு சென்றிருந்தார்.
இபிஎஸ் - தினகரன் இணைந்ததால் பயம்...
இந்நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இணைந்து தஞ்சாவூர் இரயில் நிலையம் அருகே இன்று (ஏப். 11) பரப்புரை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய அமமுக பொதுசெயலாளர் டிடிவி தினகரன், "இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரே வேனில் ஒன்றாக நின்று பிரச்சாரம் செய்வதை பார்த்து, சிலர் பயத்தின் உச்சத்தில் உள்ளனர். நாங்கள் அண்ணன், தம்பி... சண்டையிட்டது உண்மைதான். ஏதோ பிரச்சினை செய்தோம், சண்டையிட்டோம், தற்போது எல்லோரும் ஒன்றாக வந்துள்ளோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கு சென்றாலும் எங்களை வரவேற்கிறார்கள். நாங்கள் திமுக என்கிற தீயசக்தியை ஆட்சியில் இருந்து விரட்ட கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து வந்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் உருவாக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியாக இணைந்துள்ளோம்" என்றார்.
இது ஜெயலலிதாவின் கோட்டை
தொடர்ந்து, "டெல்டா திமுகவின் கோட்டை என்கிறார்கள், இது ஜெயலலிதாவின் கோட்டையாக இருந்தது. இடையில் நாங்கள் கோட்டைவிட்டுட்டோம், இப்போது உறுதியாக இதை ஜெயலலிதாவின் கோட்டை என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். காவிரி பிரச்சினையில் தமிழகத்திற்கான தீர்ப்பை பெற ஜெயலலிதா எப்படி சட்டப்போராட்டம் நடத்தினார்களோ, அதே போல் டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக பாதுகாத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
ஸ்டாலின், உதயநிதி உல்டாகாரர்கள்...
அதிமுக ஆட்சியில்தான் தஞ்சாவூருக்கு பல திட்டங்கள் கிடைத்துள்ளன. எம்ஜிஆர் காலத்தில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கிடைத்தது. ஜெயலலிதா ஆட்சியில் 8வது உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்தப்பட்டது. அப்போது தஞ்சாவூர் மாநகரம் அழகாக சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு எல்லா பகுதிகளும் சிறப்பு பெற்றது. ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் டெல்டாகாரர்கள் என கூறுகிறார்கள், அவர்கள் உல்டாகாரர்கள் தான். இந்த முறை 8 தொகுதியிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற வாக்களிக்க வேண்டும்" என வாக்கு சேகரித்தார்.
ஸ்வீப் செய்யுமா திமுக?
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் 8 தொகுதிகளில் 7 தொகுதிகளை திமுக வென்றது. ஒரத்தநாடு தொகுதியில் மட்டும் அதிமுகவின் வைத்திலிங்கம் வென்றிருந்தார். தற்போது வைத்திலிங்கமும் திமுகவில் இணைந்துவிட்டார். இந்நிலையில், மீண்டும் திமுகவை ஸ்வீப் செய்யுமா அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் தினகரன் இணைந்து அதிமுகவின் கோட்டையை மீண்டும் பிடிப்பார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | தலைமைச் செயலாளர் மாற்றம்: ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்ட முருகானந்தம்.. போட்டு உடைத்த டிடிவி
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 விஐபி தொகுதிகள்! யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது?
மேலும் படிக்க | “ஒரு அப்பாவுக்கு பிறந்திருந்தா..” ஜனநாயகன் லீக் - பொங்கியெழுந்த தவெக தொண்டர்!
