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ஜூலை 1 முதல் திருச்சி பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்: லட்சங்களில் லோன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்!

Trichy loan mela 2026 : திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கள் உள்ளிட்டோர் ஜூலை 1 முதல் நடக்கும் லோன் முகாம்களில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். அதன் முழு விவரம் இங்கே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:22 PM IST
ஜூலை 1 முதல் திருச்சி பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்: லட்சங்களில் லோன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்!
Image Credit: Trichy Loan melaSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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