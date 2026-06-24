/ஜூலை 1 முதல் திருச்சி பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்: லட்சங்களில் லோன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்!

Trichy loan mela 2026 : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையின மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு கடன் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள், புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே செய்து வரும் தொழிலை விரிவுபடுத்த விரும்பும் திருச்சி பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயல் ஜூலை 1 முதல் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு லோன் மேளாக்கள் நடைபெற உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாம்கோ) மற்றும் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாப்செட்கோ) மூலம் இந்த லோன் மேளாக்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. இதில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான சிறு கடன் திட்டம், தனி நபர் கடன் திட்டம், கல்வி கடன், கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன், ஆட்டோ கடன் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான நீர்ப்பாசன மானியக் கடன் எனப் பல பிரிவுகளில் கடனுதவிகள் வழங்கப்படவுள்ளன. இந்த லோன் மேளாக்கள் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, நகர கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாகச் செயல்படுத்தப்பட இருக்கின்றன.
லோன் மேளா நடைபெறும் முக்கிய தேதிகளும் இடங்களும் (ஜூலை 1 முதல்):
01.07.2026: திருச்சி மேற்கு வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, இராமலிங்க நகர் கிளை.
02.07.2026: திருச்சி கிழக்கு வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, ஆண்டாள் வீதி கிளை.
03.07.2026: ஸ்ரீரங்கம் வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, ஸ்ரீரங்கம் கிளை.
06.07.2026 முதல் 15.07.2026 வரை: திருவெறும்பூர் (மேலகண்டார்கோட்டை), மணப்பாறை (மலையடிப்பட்டி, புத்தாநத்தம்), வையம்பட்டி (கருங்குளம்), புள்ளம்பாடி (புஞ்சை சங்கேந்தி), லால்குடி, முசிறி மற்றும் துறையூர் (சிங்களாந்தபுரம்) ஆகிய வட்டாரங்களில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிக் கிளைகளில் இந்த மேளா தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது.
விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் மற்றும் ஆவணங்கள்:
இந்த லோன் மேளாவில் கடன் உதவி பெற விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இந்த கடனுதவி வழங்கப்படும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் கடன் விண்ணப்பத்துடன் ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், சாதிச் சான்று நகல், வருமானச் சான்று நகல் மற்றும் இருப்பிடச் சான்று நகல் ஆகிய ஆவணங்களை இணைத்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் மற்றும் உண்மைச் சான்றிதழையும் (Bonafide Certificate), விவசாயக் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் சிறு/குறு விவசாயி என்பதற்கான சான்றையும் சம்பந்தப்பட்ட வட்டாட்சியரிடம் பெற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் விபரங்களுக்கு மாவட்டப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலர் அல்லது உள்ளூர் கூட்டுறவு வங்கி அலுவலர்களை நேரில் அணுகி விவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.