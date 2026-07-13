/திருச்சி: முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை - விண்ணப்பிக்கலாம்

Trichy : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்தில் ஏற்கனவே உறுப்பினர்களாகப் பதிவு செய்துள்ள விவசாயிகள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்து வாழும் குடும்பத்தினருக்குப் பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியுதவிகளைப் பெறுவதற்கான நல்வாய்ப்பு தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்துப் பயனடையலாம் எனத் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தயாள் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெறுவதற்குச் சில குறிப்பிட்ட தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 18 வயது முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட நிலமுள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆவர். நிலமற்ற விவசாயக் குத்தகைதாரர்கள், விவசாயத்தையே முதன்மைத் தொழிலாகக் கொண்டுள்ள விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் இத்திட்டத்தின் கீழ் முறைப்படி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களின் குடும்பத்தினரும் இந்த உதவித்தொகைகளைப் பெற முழுத் தகுதி உடையவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் இந்த நிதியுதவிகளைப் பெற விரும்பும் தகுதியான பயனாளிகள் தங்களின் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க உரிய வழிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் வசிப்பிடத்திற்கு உட்பட்ட அந்தந்த வட்ட அலுவலகத்தில் (Taluk Office) இயங்கி வரும் சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனி வட்டாட்சியரை (Special Tahsildar - Social Security Scheme) நேரில் அணுகித் தங்களின் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் அரசாங்கத்தின் நலத்திட்ட உதவிகள் நேரடியாகப் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களின் குழந்தைகளின் உயர் கல்விக்காக ஆண்டொன்றுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை, அவர்கள் விடுதியில் தங்கிப் படிப்பவரா அல்லது தங்கியிருக்காதவரா மற்றும் மாணவர்/மாணவியர் என்பதன் அடிப்படையில் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
ITI மற்றும் பாலிடெக்னிக் படிப்புகள்: விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,450, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,950.
கவின்கலை, ஆசிரியர் பயிற்சி, செவிலியர் பட்டயப்படிப்பு: விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,750; விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,450, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,950.
இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் (UG Degrees - BA, BSc, BCom, Fine Arts, Teacher Education, Nursing): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,750, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,250; விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.2,000, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,500.
முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் (PG Degrees - MA, MSc, Fine Arts, Nursing): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.2,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.3,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.3,750.
தொழிற்கல்வி படிப்புகள் (Professional Courses - சட்டம், பொறியியல், மருத்துவம், கால்நடை அறிவியல், வேளாண்மை): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.2,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.4,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.4,750.
முதுநிலை தொழிற்கல்வி படிப்புகள் (PG Professional Courses): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.4,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.4,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.6,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.6,750.
மாணவ, மாணவியர் வேறு எந்த அரசுத் துறையிலாவது கல்வி உதவித்தொகை பெற்றிருந்தாலும், இந்த உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை அவர்களுக்குக் கூடுதலாக வழங்கப்படும். 10-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை திட்டங்களின் கீழ் பயன் பெறுவர்.
திருமண நிதியுதவி: சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திருமண உதவித் திட்டங்களின் கீழ் உதவித்தொகை பெற தகுதியற்ற, இத்திட்டத்தின் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் திருமண நிதியுதவி வழங்கப்படும். அதன்படி, ஆணின் திருமணத்திற்கு ரூ.8,000/- எனவும், பெண்ணின் திருமணத்திற்கு ரூ.10,000/- எனவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். இதற்கு உறுப்பினராகப் பதிவாகி இருப்பதோடு, சட்டப்பூர்வ திருமண வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்; மேலும் ஒரு உறுப்பினருக்கு ஒரு முறை மட்டுமே இந்த உதவி அனுமதிக்கப்படும்.
மகப்பேறு நிதியுதவி: பதிவு பெற்ற பெண் உறுப்பினர்களுக்கு, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் மகப்பேறு திட்டங்களின் மூலமாகவே இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படும். பயனாளிகள் இந்த உதவிகளை எளிதில் பெறத் தேவையான சான்றிதழ்களைத் தனி வட்டாட்சியர் (சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) விரைந்து பெற்றுத்தர வசதி செய்வார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பண்பேறிய சிவப்பு (மரூன்) நிற அட்டை வைத்துள்ள, ஆதரவற்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000/- (ரூபாய் ஆயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படும்.
60 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். முதுமை காரணமாக உடல் உழைப்புத் திறன் அற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். மகன் அல்லது மகள் இருந்தாலும், அவர்களால் கவனிக்கப்படாமல் கைவிடப்பட்ட அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த "ஆதரவற்ற வேளாண் தொழிலாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1981"-ன் பயனாளிகளையும் உள்ளடக்கி, ஒரே திட்டமாக ஒருங்கிணைத்து இத்திட்டத்தின் கீழ் முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்க அரசு முடிவெடுத்தது.
மரூன் நிற அட்டை பெற்ற மூல உறுப்பினர் ஒருவர் விபத்து அல்லது இயற்கை மரணத்தைச் சந்திக்கும் போது அவர்தம் குடும்பத்திற்குப் பின்வரும் நிதியுதவிகள் வழங்கப்படும்:
விபத்து நிவாரண உதவிகள்: விபத்தினால் மரணம் நேரிட்டால்: ரூ.1,00,000/- , விபத்தில் இரண்டு கைகள் / இரண்டு கால்கள் / ஒரு கை மற்றும் ஒரு கால் / இரண்டு கண்களிலும் பார்வையை முழுமையாக இழத்தல் போன்ற நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால்: ரூ.1,00,000/-, விபத்தில் ஒரு கை / ஒரு கால் இழப்பு அல்லது பக்கவாதம் (Paralysis) ஏற்பட்டால்: ரூ.50,000/-, கடுமையான காயங்களின் காரணமாக இதர கை, கால்களை இழக்க நேரிட்டால்: ரூ.20,000/-
உறுப்பினர் இயற்கையாக மரணமடைந்தால் அவரது குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000/- வழங்கப்படும். பதிவு பெற்ற எந்தவொரு உறுப்பினர் இறந்தாலும், அவரது ஈமச்சடங்குச் செலவுகளுக்காக உடனடியாக ரூ.2,500/- நிதியுதவி வழங்கப்படும். இந்த ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்கு இறப்புச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அடையாள அட்டையில் விவரங்களைப் பதிவு செய்துகொண்டே இந்நிதியை வழங்கலாம்.