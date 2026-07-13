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திருச்சி: முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை - விண்ணப்பிக்கலாம்

Trichy : திருச்சி மக்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:51 PM IST
திருச்சி: முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை - விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Trichy Chief Minister Uzhavar Protection SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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