திருச்சி, தூத்துக்குடி அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை பெறுவது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
திருச்சி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தற்போது விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியுள்ளது. திருச்சியில் பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாணவியர்களுக்கான தங்கும் விடுதியுடன் கூடிய அரசு சிறப்புப் பள்ளியிலும், தூத்துக்குடியில் பாரம்பரிய கலைகளைக் கற்றுத்தரும் அரசு இசைப் பள்ளியிலும் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இந்த இரு பள்ளிகளிலும் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 கல்வி உதவித்தொகையுடன் பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களும் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளன. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள மாணவச் செல்வங்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
திருச்சி: பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மகளிருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி (புத்தூர்)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் புத்தூரில் பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மகளிருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேர்க்கை விவரங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பள்ளியில் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை மாணவியர்கள் பயிலலாம். கடந்த ஆண்டில் இப்பள்ளி மாணவியர்கள் அரசு பொதுத்தேர்வில் 100% தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். ப்ரெயிலி முறை, ஒளிபுத்தகங்கள் (Audio Books), மற்றும் கணினி வகுப்புகள் மூலம் சிறப்பு ஆசிரியர்களைக் கொண்டு கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது.
பெண் விடுதி காப்பாளருடன் போதிய பாதுகாப்பு வசதியுடன் கூடிய தங்கும் விடுதி உள்ளது. தரமான உணவு, பள்ளிச் சீருடை, மருத்துவப் பரிசோதனை மற்றும் அனைத்துக் கல்வி உபகரணங்களும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வரை புதிய சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் 0431-2794945, 9629495808, 8610547519.
தூத்துக்குடி: மாவட்ட அரசு இசைப் பள்ளி
தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் தூத்துக்குடி டி.சவேரியார் புரத்தில் அரசு இசைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் சேர்க்கை குறித்த விவரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த இசை பள்ளியில் குரலிசை, நாதசுரம், தவில், தேவாரம், பரதநாட்டியம், வயலின், மற்றும் மிருதங்கம் ஆகிய பாரம்பரிய கலைகள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன. 13 வயது முதல் 25 வயது வரை உள்ள ஆண், பெண் இருபாலரும் சேரலாம். பயிற்சி காலம் 3 ஆண்டுகள். காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 04:00 மணி வரை முழுநேரப் பள்ளி.
சான்றிதழ் மற்றும் உயர் கல்வி: 3 ஆண்டு படிப்பு முடிப்பவர்களுக்கு 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு இணையான சான்றிதழ் தமிழ்நாடு தேர்வுத் துறையால் வழங்கப்படும். இவர்கள் இசைக் கல்லூரிகளில் நேரடியாக பட்டயப் படிப்பின் (Diploma) 3 ஆம் ஆண்டில் சேரலாம். பயிற்சி கட்டணம் ஏதுமில்லை. ஆண்டிற்கு சிறப்பு கட்டணம் ரூ.350 மட்டும். மாணாக்கர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணச்சலுகை உண்டு.
மே 12 முதல் சேர்க்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 9487739296 ஆகிய எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். நேரடியாக தலைமை ஆசிரியர், மாவட்ட அரசு இசைப் பள்ளி, மேலூர், சிலுவைப்பட்டி அஞ்சல், தூத்துக்குடி என்ற முகவரியில் அணுகலாம். தமிழக அரசின் இந்த அரிய கல்வி மற்றும் நிதியுதவி வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, தகுதியுள்ள மாணவ/மாணவியர்கள் உடனடியாக அந்தந்தப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களைத் தொடர்பு கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.