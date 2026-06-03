/திருச்சி நர்சிங் மாணவி மரணம் : டாக்டர் கொடுத்த அலர்ஜி மருந்து தான் காரணமா? ஷாக் தகவல்

Trichy Nursing Student Death : திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மூக்கடைப்பு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட செவிலியர் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அவருக்கு உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக செவிலியர் மாணவிகள் போராட்டத்தில் இறங்கினர்.
செவிலியர் செலுத்தப்பட்ட டெக்ஸாமெதாசோன் (Dexamethasone) மருந்தே உயிரிழப்புக்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கர் தலைமையிலான குழு சமர்பித்திருக்கும் அதன் அறிக்கையில் அதிர்ச்சித் தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
கடந்த மே 22ஆம் தேதி, திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையில் 20 வயதுடைய மூன்றாம் ஆண்டு செவிலியர் கல்லூரி மாணவி சீதாலட்சுமி என்பவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒவ்வாமையைக் கட்டுப்படுத்த ‘டெக்ஸாமெதாசோன்’ மருந்து செலுத்தப்பட்டது.
ஆனால், மருந்து செலுத்தப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்குக் கடுமையான இதய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்தார். இதனை அடுத்து உயிரிழப்பில் மர்மம் இருப்பதாகவும், இதுகுறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் நர்சிங் கல்லூரி மாணவிகள் மருத்துவமனை முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மருத்துவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
செவிலியர் மாணவி உயிரிழப்பு விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க, சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கர் தலைமையிலான மருத்துவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்த விசாரணையும் நடைபெற்றது.
மாணவி உயிரிழப்பு குறித்து விசாரணை நடத்த மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கர் தலைமையில் குழுவினர் சமர்பித்த விரிவான ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டவை இதோ:
இந்த ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட அந்தத் தொகுதி மருந்துத் துகள்களைப் பயன்படுத்த சுகாதாரத்துறை உடனடியாகத் தடை விதித்துள்ளது.
மருத்துவமனைகளில் கையிருப்பில் உள்ள அந்தத் தொகுதி மருந்துகள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்பட்டு, சென்னை கிண்டியில் உள்ள கிங் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு ஆய்விற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அதேவேளையில், தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் சார்பில், இந்த விவகாரம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
உயிரிழந்த செவிலியர் மாணவியின் உடல் உறுப்பு பாகங்கள் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தடயவியல் ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு ஆய்வுக்காகக் கொண்டு அனுப்பப்பட்டன.
அங்கு இருந்து வர இருக்கும் இறுதி ஆய்வறிக்கையின் கீழ் தான், இந்த குறிப்பிட்ட தொகுதி மருந்தின் மீதான சந்தேகங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது. மாணவியின் உயிரிழப்புக்கான உண்மையான காரணம் முழுமையாகத் தெரியவரும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.