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திருச்சி நர்சிங் மாணவி மரணம் : டாக்டர் கொடுத்த அலர்ஜி மருந்து தான் காரணமா? ஷாக் தகவல்

Trichy Nursing Student Death : கடந்த மே மாதம் செவிலியர் மாணவி ஒருவர் அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் உயிரிழந்தது குறித்து நர்சிங் மாணவிகள் கடும் சந்தேகங்களை எழுப்பி போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து விசாரிக்க மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மருத்துவக் குழு சமர்பித்த ஆய்வறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:31 PM IST
திருச்சி நர்சிங் மாணவி மரணம் : டாக்டர் கொடுத்த அலர்ஜி மருந்து தான் காரணமா? ஷாக் தகவல்
Image Credit: Image Credit : Trichy Nursing Student Death, Dexamethasone (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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