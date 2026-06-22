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திருச்சி : பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.25 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Trichy latest news : திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் 25 லட்சம் ரூபாய் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:33 PM IST
திருச்சி : பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.25 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Trichy latest news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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