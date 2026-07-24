/திருச்சி: ’ரத்தக்காவு' ஜனநாயகன் ரிலீஸில் நடந்த ஷாக்.. விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்!

Jana Nayagan Movie Update: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் ஜனநாயகன் படம் நேற்று (ஜூலை 23) வெளியானது. முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள கடைசி படமான ஜனநாயகன் பொங்கலுக்கு வெளியாக வேண்டி இருந்தது. ஆனால், சென்சார் பிரச்னை காரணமாக ஜனநாயகன் படம் வெளியாகுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால், நீதிமன்றம் என கேவிஎம் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்றது. பல மாதங்களுக்கு பிறகு, ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஜூலை 23ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வெளியானது.
இதனை விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். நேற்று காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. இதனை அடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்களில் விஜய் ரசிகர்கள், தவெகவினர் கொண்டாடினர். விஜய்யின் பேனருக்கு பால் அபிஷேகம் செய்தும் பல்வேறு அட்ராசிட்டியில் விஜய் ரசிகர்கள் ஈடுபட்டனர். மேலும், தவெக அமைச்சர்களும் லீவ் போட்டு, தியேட்டரில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து ரசித்தனர்.
நேற்று முன்தினமே ஜனநாயகன் படத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அடையாறில் உள்ள தாகூர் ஃபிளிம் சென்ட்ரில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து ரசித்தார். இவருடன் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் பலர் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தனர். இந்த நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
இந்த முட்டாள்தனங்களை செய்வதில் மெடல் வாங்கியவர்கள். pic.twitter.com/QkIci3kdOw— Blue Sattai Maran (@tamiltalkies) July 24, 2026
திருச்சி மாவட்டத்தில் விஜய் கட்அவுட் முன்பு கோழியை பலி கொடுத்த விஜய் ரசிகரின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தியேட்டர் வாசலில் ஜனநாயகன் வெளியீட்டிற்கு வைக்கப்பட்டிருந்த போஸ்டர் முன்பு விஜய் ரசிகர் நின்று கொண்டு, கோழியை கையில் பிடித்தவாறு தலையை அறுத்து அதில் பீறிட்டு வந்த ரத்தத்தை விஜய் கட் அவுட்டுக்கு அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். இதனை பார்க்கும் போது பலருக்கும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது. இதனை வீடியோவாகவும் விஜய் ரசிகர்கள் எடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதனை பார்த்த பலரும் இதுபோன்ற செய்வதை ரசிகர்கள் தவிர்க்கலாம் என கூறி வருகின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், நெட்சன்கள் பலரும் இதுபோன்ற முட்டாள்தனமான செயல்களில் ரசிகர்கள் ஈடுபடுவது கவலைக்குரிய விஷயமாக இருப்பதாகவும் கூறி வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் முதல் நாளிலையே சுமார் ரூ.41 கோடி வரையும், உலகளவில் ரூ.78 கோடியும் வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு தியேட்டர்களில் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளன. இதனை வைத்து பார்க்கும்போது, ஜனநாயகன் படத்தின் வசூல் ரூ.100 கோடியை தாண்டும என கூறி வருகின்றனர்.