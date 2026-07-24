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திருச்சி: ’ரத்தக்காவு' ஜனநாயகன் ரிலீஸில் நடந்த ஷாக்.. விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்!

Jana Nayagan Movie Update: ஜனநாயகன் படம் வெளியீட்டை விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் தியேட்டர் வாசலில் விஜய் போஸ்டருக்கு ரசிகர் ஒருவர் ரத்தக்காவு கொடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:27 AM IST
திருச்சி: ’ரத்தக்காவு' ஜனநாயகன் ரிலீஸில் நடந்த ஷாக்.. விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்!
Image Credit: Jana Nayagan Movie Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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