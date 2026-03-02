சந்திர கிரகணம்: தஞ்சாவூர் கோயில் போறீங்களா? பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Thanjavur Temple Darshan Time Changes: 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் நாளை (மார்ச் 3) நிகழ்கிறது. சூரியன், பூமி, சந்திரன் ஆகிய மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது, பூமியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுகிறது. இதுவே சந்திர கிரகணமாகும்.
நாளை சந்திர கிரகணம்
சந்திர கிரகணம் நாளை பிற்பகலில் தொடங்கி, மாலையில முடிவடையும். இது சில மணி நேரம் நீடிக்கும். இந்திய நேரப்படி, பிற்பகல் 3.20 மணிக்கு சந்திர கிரகணம் தொடங்கி, மாலை 6.33 மணி முதல் 6.47 வரை கிரகணம் முடிவடையும். இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் மிகவும் சிவப்பாக தெரியும். இந்த கிரகணம் தான் கடைசி சந்திரக கிரகமாகும்.
இதன்பிறகு, 2029ஆம் ஆண்டு தான் பார்க்க முடியும். சந்திர கிரகணத்தன்று கோயில்கள் நடை சாத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தமிழகத்தின் பெரும்பாலான கோயில்களில் நாளை தரிசன நேரத்தில் மாற்றம் இருக்கும்.
தஞ்சை கோயிலின் தரிசனத்தில் மாற்றம்
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலில் நாளை (மார்ச் 3) சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, தரிசன நேரத்தில் மாற்றம் இருக்கிறது. அதன்படி, நாளை மார்ச் 3ம் தேதி தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலில் காலை 9 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை நடை சாத்தப்படும் என தஞ்சாவூர் அரண்மனை தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
இரவு 7.30 மணிக்கு பிறகு கிரகணம் முடிந்தவுடன், சிறப்பு அபிஷேகள் நடத்தப்பட்டு, பூஜைகள் நடைபெறும். இதன்பிறகே, பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இந்தநிலையில், நாளை (மார்ச் 3) தரிசன நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த கோயில்களில் தரிசன நேரத்தில் மாற்றம்
சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, நாளை (மார்ச் 3) ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் தரிசனத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை அதிகாலை 4 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, மதியம் 1 மணிக்கு நடை சாத்தப்படும். இதன்பிறகு, கிரகணம் முடிந்ததும் சில பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, இரவு 8 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நாளை காலை 8.30 மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டு, கிரகணம் முடிந்து, இரவு 7.30 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல, திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் காலை 8.30 மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டு, கிரகணம் முடிந்து, இரவு 7.35 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அழகர்கோயில் மலைமேல் உள்ள சோலைமலை முருகன் கோயிலில் நாளை (மார்ச் 3) கோயில் நடை மதியம் 1 மணிக்கு சாத்தப்பட்டு, மீண்டும் மறுநாள் காலை 5.30 மணிக்கு நடை திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
