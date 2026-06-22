/"குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை".. ஊதியம் கோரி தெருவில் இறங்கிய மருத்துவ பணியாளர்கள்

திருச்சி: மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்ட பணியாளர்களுக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. திருச்சி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் பணியாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களை முற்றுகையிட்டு தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனு அளித்துள்ளனர். ஊதிய நிலுவை, ஊதிய உயர்வு மற்றும் பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கடந்த திமுக அரசின் முக்கிய நலத்திட்டங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் "மக்களைத் தேடி மருத்துவம்" திட்டம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் மருத்துவ சேவைகள் நேரடியாக மக்களின் வீடுகளுக்கே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. குறிப்பாக கிராமப்புறங்கள், மலைப்பகுதிகள் மற்றும் தொலைதூர குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இந்தத் திட்டம் பெரும் பயனளித்து வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் வீடு தோறும் சென்று நோயாளிகளின் உடல்நிலையை பரிசோதித்தல், மருந்துகள் வழங்குதல், தொடர்ந்து கண்காணித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால் கடந்த மூன்று மாதங்களாக இவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியம் நிலுவையில் உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
பணியாளர்களின் கூற்றுப்படி, திட்டம் தொடங்கப்பட்ட போது தினமும் இரண்டு மணி நேர பணிக்காகவே அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். ஆனால் காலப்போக்கில் வேலை நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டு தற்போது எட்டு மணி நேரம் வரை பணியாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வேலை நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதற்கேற்ப ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படவில்லை என்றும், கடந்த மூன்று மாதங்களாக சம்பளமே கிடைக்காமல் குடும்பத்தை நடத்துவதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்ட பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். "நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்", "ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும்", "பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்" என்ற கோஷங்களை எழுப்பி அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்திற்குப் பிறகு மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவையும் அளித்தனர்.
திருச்சி மட்டுமின்றி கோயம்புத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இதேபோன்ற போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. பல இடங்களில் பணியாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு சென்று மனு அளித்து தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிதி அரசால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தாலும், இதுவரை ஊதியம் கிடைக்காததால் பணியாளர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர். உடனடியாக அரசு தலையிட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கோரிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், தமிழகம் முழுவதும் தொடர் மற்றும் தீவிரமான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க உள்ளதாக மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்ட பணியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.