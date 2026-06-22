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"குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை".. ஊதியம் கோரி தெருவில் இறங்கிய மருத்துவ பணியாளர்கள்

மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்ட பணியாளர்களுக்கு மூன்று மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படாததால் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றது. திருச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய பணியாளர்கள், நிலுவை ஊதியம், ஊதிய உயர்வு மற்றும் பணி நிரந்தரம் கோரி மனு அளித்தனர். கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என எச்சரித்துள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST
"குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை".. ஊதியம் கோரி தெருவில் இறங்கிய மருத்துவ பணியாளர்கள்
Image Credit: AI Generated | Makkalai Thedi Maruthuvam Healthcare Workers Protest

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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