  • /கம்பி எண்ணிய கைகளால் மார்க் எண்ணும் சிறைக் கைதிகள்.. திருச்சியில் சாதனை

Trichy Prisoners SSLC Exam: தமிழக எஸ்.எஸ்.எல்.சி தேர்வில் சிறை கைதிகள் 96.14% தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். தேர்வு எழுதிய 363 கைதிகளில் 349 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதுடன், பல சிறைகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி விகிதத்தை பதிவு செய்து சிறைத்துறை அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Written By Mathan
Published: May 21, 2026, 03:15 PM IST|Updated: May 21, 2026, 03:34 PM IST
Image Credit: Trichy Prisoners SSLC Exam

