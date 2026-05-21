/கம்பி எண்ணிய கைகளால் மார்க் எண்ணும் சிறைக் கைதிகள்.. திருச்சியில் சாதனை

Trichy Prisoners SSLC Exam: தமிழக எஸ்.எஸ்.எல்.சி தேர்வில் சிறை கைதிகள் 96.14% தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். தேர்வு எழுதிய 363 கைதிகளில் 349 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதுடன், பல சிறைகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி விகிதத்தை பதிவு செய்து சிறைத்துறை அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Trichy Prisoners SSLC Exam: தமிழகத்தில் 10-ம் வகுப்புக்கான பொது தேர்வுகள் கடந்த மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல், வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை, பதவியேற்பு போன்ற காரணங்கள் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மே 20-ம் தேதி பத்தாம் வகுப்புக்கான தேர்வு முடிவுகளை இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டார். இதில் ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 94.31% ஆக உள்ளது. மேலும் இந்த தேர்வில் தமிழக சிறைகளில் உள்ள சிறைக் கைதிகள் 96.14% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத்தேர்வில் சிறைக் கைதிகள் சிறப்பான தேர்ச்சி விகிதத்தை பதிவு செய்து கவனம் ஈர்த்துள்ளனர். மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மத்திய சிறைகள் மற்றும் பெண்கள் சிறைகளில் இருந்து தேர்வு எழுதிய 363 கைதிகளில் 349 பேர் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதன் மூலமாக மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 96.14 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
இது குறித்து சிறைத்துறை நிர்வாகம் வெளியிட்ட தகவலின் படி, சிறைக் கைதிகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவர்கள் தேர்வு எழுத ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்ததாக அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மதுரை, கடலூர், கோயம்புத்தூர், பாளையங்கோட்டை மற்றும் சென்னை மத்திய சிறை ஆகிய மத்திய சிறைகளிலும் சென்னை, வேலூர், மதுரை, கோயம்புத்தூர் பெண்கள் சிறைகளிலும், புதுக்கோட்டை மாவட்ட சிறைகளிலும் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக சிறைச்சாலைகளிலேயே அதிகமான கைதிகள் தேர்வு எழுதியது திருச்சி மத்திய சிறைக் கைதிகள் தான். அதிலிருந்து தேர்வெழுதிய 86 பேரில் 85 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அடுத்ததாக மதுரை மத்திய சிறையில் தேர்வு எழுதிய 53 பேரும் முழுமையாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதில் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையைச் சேர்ந்த பி.விக்னேஷ்வரன் 500-க்கு 445 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதல் பிடித்துள்ளார்.
மேலும் அதே சிறையில் இருந்து அரோக்கிய ஜீன் என்பவர் 444 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாம் இடமும், சென்னை பெண்கள் சிறையில் இருந்து பி.ஜெயலட்சுமி 417 மதிப்பெண்களும் பெற்று மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளார்.
சிறைக் கைதிகளுக்கு சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே தொடக்க பள்ளியை அமைத்து திறமையான ஆசிரியர்கள் நியமித்து அவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்து தேர்ச்சி பெற வைத்திருப்பது சிறைக் கைதிகளுக்கு பெரும் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறைச்சாலை என்பது தண்டனை பெறும் இடமாக மட்டும் இல்லாமல், வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளும் ஒரு முக்கிய இடமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் சிறைக் கைதிகள் தண்டனைகள் முடிந்து வெளியேறும் வரை அவர்களுக்கு சிறைச்சாலையிலேயே அவர்களுக்கான கல்வி கற்றல் முறை, வேலை வாய்ப்புகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.