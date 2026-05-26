/16 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. கண்ணீரில் பெற்றோர்.. புதுக்கோட்டையில் பகீர்

Pudukkottai Crime News: புதுக்கோட்டையில் 16 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 50 வயது நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியது புதுக்கோட்டை மகிளா நீதிமன்றம்.
Pudukkottai Crime News: தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. குறிப்பாக, சிறுமிகள், இளம்பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதனை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வந்தாலும், தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்தள்ளது. அதாவது, புதுக்கோட்டையில் 16 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 50 வயது நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியது புதுக்கோட்டை மகிளா நீதிமன்றம்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி தாலுகா ஆண்டி குழப்பம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த முத்தையா என்பவரின் மகன் மாரிமுத்து. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அனைத்து மகளீர் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட தனது நெருங்கிய உறவுக்கார சிறுமியை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.
இதனால் அச்சிறுமி கர்ப்பம் அடைந்ததையொட்டி உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை அறிந்து சிறுமியின் தாய் மருத்துவர் சிகிச்சைக்கு தனது மகளை உட்படுத்தினார். அப்பொழுது அந்த சிறுமி 6 மாத கர்ப்பிணியாக இருப்பதாக மருத்துவர் கூறியதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனை அடுத்து, சிறுமியின் தாய் கடந்த 2024, மே 8ஆம் தேதி அன்று ஆலங்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் வழங்கினார்.
இதனை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியதில் மாரிமுத்து குற்றவாளி என்பதை கண்டுபிடித்தனர். காவல்துறையினர் அவர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில் சிறுமியின் வயிற்றில் இருந்த சிசு தானாகவே இறந்தது.
இந்த நிலையில், மாரிமுத்து டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். இந்த பரிசோதனையில் மாரிமுத்து குற்றவாளி என்பதை அறிவியல் ரீதியாக கண்டுபிடித்த போலீசார் இது சம்பந்தமாக புதுக்கோட்டை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் மூலமாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து விரைந்து இவ்வழக்கை முடித்த மகிளா நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது.
தீர்ப்பை வாசித்த மகிளா நீதிமன்ற நீதிபதி கனகராஜ் மாரிமுத்துவை குற்றவாளி என அறிவித்தார். மேலும் சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமிரவில் ஈடுபட்ட மாரிமுத்துகு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கினார்.
மேலும், அபராதமாக 10,000 ரூபாய் விதிக்கப்பட்டது. சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல் ஈடுபட்டதற்கு 1 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் சிறுமியை மிரட்டியதாக 2 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையும், 2000 ரூபாயும் அபராதம் விதித்தார், மேலும் இந்த தண்டனை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என நீதிபதி தீர்பு வழங்கினார்.
வழக்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் யோகமலர் ஆலங்குடி அனைத்து மக்களும் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சிந்துநதி நீதிமன்ற காவலர் செந்தமிழ் செல்வி ஆகியோர் வழக்கை விரைவாக முடித்தமைக்கு நீதிபதி இவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார். இதை அடுத்து தண்டனை பெற்ற மாரிமுத்துவை திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்க காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.