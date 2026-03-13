English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Trichy
  • இன்னும் 2 நாட்கள்தான், அதற்குமேல் தாங்காது! சேலத்தில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை

இன்னும் 2 நாட்கள்தான், அதற்குமேல் தாங்காது! சேலத்தில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை

Salem LPG Cylinder Shortage: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் 3000 உணவகங்கள் ஓரிரு நாட்களில் மூடப்படும் நிலை ஏற்படும் என சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:49 PM IST
  • சேலத்தில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை.
  • வணிக சிலிண்டர்களுக்கு கூடுதலாக ரூ2,000 கேட்கும் ஏஜன்சிகள்.
  • பெட்ரோல் நிலையங்களில் வாகன ஓட்டிகளின் நீண்ட வரிசை.

Salem News: ஈரானுக்கும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கூட்டணிக்கும் இடையிலான போர் காரணமாக உலக நாடுகள் பல அத்தியாவசிய பொருட்களில் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக வணிக ரீதியான மற்றும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சி்லிண்டர்களில் ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு அன்றாட வாழ்க்கையை நிலைகுலைய வைத்துள்ளது. தமிழகத்திலும் இதன் தாக்கம் உள்ள நிலையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் குறிப்பாக உணவகங்கள், விடுதிகள், மெஸ்கள், போன்ற உணவு சார்ந்த வணிகங்கள் சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ளன.

3000 உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை

வணிக சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாட்டால் ஹோட்டல் துறை இக்கட்டான சூழலில் உள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த மூன்று நாட்களாக தட்டுப்பாடு இருக்கும் நிலையில், இது நீடித்தால், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் 3000 உணவகங்கள் ஓரிரு நாட்களில் மூடப்படும் நிலை ஏற்படும் என சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

அதேபோல், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நிலவும் வணிக ரீதியிலான எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்க, போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தி, நாமக்கல் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் வியாழக்கிழமையன்று மாவட்ட ஆட்சியர் துர்கா மூர்த்தியிடம் மனு அளித்தனர். நாமக்கல் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் ராம்குமார் மற்றும் செயலாளர் அருள் முருகன் ஆகியோர் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் இந்த மனுவை ஆட்சியரிடம் சமர்ப்பித்தனர். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட உணவகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

வணிக சிலிண்டர்களுக்கு கூடுதலாக ரூ2,000 கேட்கும் ஏஜன்சிகள்

கேஸ் சிலிண்டர் ஏஜன்சிகள் ஒரு சிலிண்டருக்கு கூடுதலாக ரூ.2,000 வரை கேட்பதாக குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. இதே நிலை தொடர்ந்தால் மூன்று நாட்களுக்குள் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் என்று ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது. எரிபொருளில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை வணிகர்கள் கொண்டு வருவதிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெட்ரோல் நிலையங்களில் வாகன ஓட்டிகளின் நீண்ட வரிசை

இதற்கிடையில், சேலம் மண்டலத்தில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப முண்டியடித்ததால், நீண்ட வரிசைகள் காணப்பட்டன. கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, நாமக்கல் மற்றும் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய சேலம் மண்டலத்தில், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் ஆகிய நிறுவனங்களால் இயக்கப்படும் 1,200-க்கும் மேற்பட்ட பெட்ரோல் நிலையங்கள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சேலத்தில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை உள்ளதா?

இதுவரை எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. சேலம் மண்டலத்தில் 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் மற்றும் மின்சாரக் கார்களைப் பயன்படுத்தி வருவதால், மீதமுள்ள 70 சதவீத வாகன ஓட்டிகள் எரிபொருள் பற்றாக்குறை குறித்த அச்சமின்றித் தங்கள் வாகனங்களை இயக்கலாம் என்று இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் அதிகாரி தெரிவித்ததாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

உணவு வழங்க முடியாமல் தவிக்கும் உணவகங்கள், விடுதிகள்

சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் போன்ற தமிழ்நாட்டின் பெரு நகரங்கள் மட்டுமல்லாமல் பல மாவட்டங்களின் பல முக்கிய நகரங்களிலும் நட்சத்திர உணவு விடுதிகள் முதல் சிறிய உணவகங்கள் வரை உணவு பட்டியல் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. விடுதிகள், மெஸ்கள், வீட்டிலிருந்து உணவு சமைத்து தரும் தனிநபர்கள் என அனைவரும் தங்கள் மெனுவை குறைத்துள்ளார்கள்.

இந்த நிலையில், சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் நேற்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பில்  ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்ட முக்கிய அம்சங்களை இங்கே காணலாம்:

- சேலம் மாவட்டத்தில் மூன்று நாட்களாகவே வணிக சிலிண்டர்கள் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இங்கு மாவட்ட அளவில் சுமார் 3000 சிறிய மற்றும் பெரிய உணவகங்களை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

- எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால், பழைய பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், அம்மாபேட்டை, செவ்வாய்பேட்டை உள்ளிட்ட சேலம் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயங்கி வரும் பிரபல ஹோட்டல்கள் விறகு அடுப்புகள் கொண்டு உணவு சமைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளித்து வருகின்றனர். 

- தற்போது அந்தந்த உணவகங்களில் உள்ள சிலிண்டர் இருப்பை பொறுத்து, சில உணவகங்கள் படிப்படியாக மூடப்பட்டு வருகின்றன. 

- இன்னும் ஒன்றிரண்டு நாட்களில் 75 சதவிகித உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.

- இந்த தட்டுப்பாடு நீடித்து உணவகங்கள் முற்றிலுமான மூடப்பட்டால், வெளியூரில் இருந்து இங்கு வந்து தங்கிப் பணிபுரிபவர்கள், படிக்கும் மாணவர்கள், பயணிகள் என பல தரப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். 

- தற்போதுள்ள இருப்பைக் கொண்டு 50 சதவீதம் வணிக சிலிண்டர்களை மத்திய, மாநில அரசுகள் உணவகங்களுக்கு வழங்கினால் இந்த இக்கட்டான சூழலை சற்று சமாளிக்க முடியும்.

இவ்வாறு, ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் தங்கள் நிலைமயை விளக்கியுள்ளது.

மொத்தத்தில், உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள போர பதற்றம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள இந்த எல்பிஜி சிலிண்டர் பற்றாக்குறையின் தாக்கம் கிராமம் முதல் நகரம் வரை அனைத்து இடங்களிலும் தெரியத் தொடங்கியுள்ளது.

SalemLPGLPG cylinderLPG Cylinder ShortageTamil nadu

