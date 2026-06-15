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திருச்சி : ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்! திருச்சி, ஈரோடு, ராமேஸ்வரத்துக்கு புதிய ரயில்கள்

 Trichy railway news : தமிழ்நாட்டுக்கு தெற்கு ரயில்வே மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் வெளியிட்டுள்ளது. திருச்சி, ராமேஸ்வரம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு புதிய ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:14 PM IST
திருச்சி : ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்! திருச்சி, ஈரோடு, ராமேஸ்வரத்துக்கு புதிய ரயில்கள்
Image Credit: Trichy railway news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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