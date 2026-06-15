/திருச்சி : ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்! திருச்சி, ஈரோடு, ராமேஸ்வரத்துக்கு புதிய ரயில்கள்

Trichy railway news : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த ரயில் பயணிகளுக்கும் தெற்கு ரயில்வேயிடம் இருந்து ஒரு சூப்பர் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. புதிய ரயில்கள் இயக்கம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் சேவைகளை நீட்டிப்பது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, திருச்சி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட பிரபலமான ஊர்களுக்கு புதிய ரயில் சேவைகள் கிடைத்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
2025-26 நிதியாண்டில் தென்னக இரயில்வேயின் பயணிகள் சேவை மேம்பாட்டில் தமிழகம் மிகப்பெரிய பலனைப் பெற்றுள்ளது. இந்த மண்டலம் தமிழகத்துடன் தொடர்புடைய 23 புதிய இரயில் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதுடன், ஏற்கனவே உள்ள இரயில்களில் 65 கூடுதல் பெட்டிகளையும் இணைத்துள்ளது. சென்னை-ஹைதராபாத் வழித்தடம், கேரள கடலோரப் பாதைகள், நீலகிரி அடிவாரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி வரை தமிழகம் மற்றும் கேரளா முழுவதும் 150-க்கும் மேற்பட்ட புதிய நிறுத்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரோடு - ஜோக்பானி, நியூ ஜல்பைகுரி - நாகர்கோவில், நியூ ஜல்பைகுரி - திருச்சி, தாம்பரம் - திருவனந்தபுரம் மற்றும் போத்தனூர் - தன்பாத் ஆகிய வழித்தடங்களுக்கு இடையே ஐந்து புதிய அமிர்த பாரத் சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், தமிழகத்தில் நான்கு நிறுத்தங்களைக் கொண்ட பெங்களூரு - எர்ணாகுளம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் இரயிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, திருவனந்தபுரம் - மதுரை அம்ரிதா எக்ஸ்பிரஸ் இரயில் ராமேஸ்வரம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் வசதிக்காக இரயில்களின் இயக்க வார நாட்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் இயக்கப்பட்ட திருப்பதி - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் இனி வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் இயக்கப்படும். திருச்சி - காரைக்குடி மற்றும் காரைக்குடி - விருதுநகர் இடையேயான பயணிகள் சேவைகள் தினசரி இயக்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. தென்னக இரயில்வே ஒட்டுமொத்தமாக 95 கூடுதல் பெட்டிகளை இணைத்துள்ளதில், தமிழகத்திற்கு அதிகபட்சமாக 65 பெட்டிகளும், கேரளாவிற்கு 47, கர்நாடகாவிற்கு 34, மற்றும் ஆந்திராவிற்கு 22 பெட்டிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சென்னை - நாகர்கோவில் வந்தே பாரத் இரயில் 16 பெட்டிகளிலிருந்து 20 பெட்டிகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தென்னக இரயில்வேயின் எல்லைக்குட்பட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட நிலையங்களில் புதிய நிறுத்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் பூதலூர், பெண்ணாகடம், கோவில்பட்டி, பிச்சாண்டார் கோவில், பெரம்பூர், அம்பத்தூர், திண்டிவனம் மற்றும் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல இரயில் நிலையங்கள் இந்த புதிய நிறுத்தங்களின் மூலம் பயனடைந்துள்ளன.