ஆவின் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் பணம்.. தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. எவ்வளவு?

Aavin Milk Producer Incentives Hike: தமிழகத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்களின் வருமானத்தை உயர்த்தவும், பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், தமிழக அரசு ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறது. ஆவின் மூலம் பால் வழங்கும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு தமிழக அரசு ஊக்கத் தொகை வழங்குகிறது. இந்த ஊக்கத் தொகை பால் உற்பத்தியாளர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஊக்கத் தொகையை பால் உற்பத்தியாளர் சங்க உறுப்பினர்கள், தினசரி பால் வழங்கும் பால் உற்பத்தியாள்ரகள், பால் சங்கத்தில் பதிவு செய்தவர்கள் இந்த ஊக்கத் தொகை பெற தகுதியுள்ளவர்கள்.
Aavin Milk: பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்வு
இந்த நிலையில், தமிழக அரசு பால் உற்பத்தியாளர்களின் ஊக்கத் தொகையை உயர்த்தியுள்ளது. அதாவது, தஞ்சாவூர் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தங்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் கட்டுபாட்டில் 440 சங்கங்கள் உள்ளன.
இங்கு பால் வழங்கும் பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலன் கருதியும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் பொருட்டு சென்னை பால் உற்பத்தி மற்றும் பால்பண்ணை மேம்பாட்டு துறை இயக்குனர் உத்தரவின் பேரில், தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் 1 லிட்டர் பாலுக்கு ரூ.3 ஊக்கத்தொகையுடன், சராசரி 12 சதவீதம் மொத்த சத்துக்கள் கொண்ட 5 லிட்டருக்கு மேல் வழங்கும் ஒவ்வொரு லிட்டருக்கும் கூடுதலாக ரூ.2 (ரூபாய் இரண்டு மட்டும்) பாலுற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு சிறப்பு கூடுதல் ஊக்கத்தொகை மார்ச் 2026 மற்றும் ஏப்ரல் 2026 ஆகிய இரு மாதங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும்.
இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி தஞ்சாவூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அனைத்து பால் உற்பத்தியாளர்களும் கிராம அளவில் செயல்படும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு பால் வழங்கி பயன் அடையலாம் என தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Aavin Milk: பெரம்பலூர் ஆட்சியர் அறிவிப்பு
தொடர்ந்து, திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட திருச்சி. பெரம்பலூர் மற்றும் அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய 669 பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 5 இலட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அவ்வாறு கொள்முதல் செய்யப்படும் பால் நுகர்வோர் தேவைக்காக நாளொன்றுக்கு 1.60 இலட்சம் லிட்டர் பால் உள்ளுர் விற்பனையும், சென்னை பெருநகர தேவைக்கு நாளொன்றுக்கு 3 இலட்சம் லிட்டர் பால் விற்பனைக்கெனவும், மீதமுள்ள பாலில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு மாவட்டங்கள் முழுவதும் விற்பனை மேற்கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றது.
தற்போது கோடைக்காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில், கோடை வெப்பத்தின் தாக்கம் மற்றும் கன்று பிறப்பு காலம் ஆகியவற்றின் காரணமாக பால் உற்பத்தியாளர்களின் கறவைகள் இயல்பு நிலையினை விட தற்போதைய பருவநிலையின் போது பால் அளவில் சிறிது குறைவு ஏற்படும்.
இதனால் கிராமப்புற பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஏற்படும் நிதி இழப்பினை ஈடுகட்டவும், பால் உற்பத்தியினை அதிகரித்திடவும், கூட்டுறவு சங்கத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்கள் வழங்கும் பாலில் எவ்வித குறைவும் ஏற்படாமல் சங்கங்களின் பால் கொள்முதலை ஒரே சீராக பராமரித்திடவும், பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு வழங்கும் பாலிற்கு ஏற்கனவே லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.3 ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்பட்டு வரும் ஊக்கத்தொகையோடு மார்ச் 2026 மற்றும் ஏப்ரல் 2026 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு மட்டும் மேலும் லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.2 கூடுதல் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
எனவே, பால் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி தாங்கள் பால் வழங்கும் சங்கத்திற்கு தொடர்ந்து பால் வழங்கி பயனடைய வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: பெண்கள், மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட 14 அறிவிப்புகள்.. முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அதிரடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ