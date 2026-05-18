/திருச்சி மாவட்டத்தினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! லட்சத்தில் சம்பாதிக்கலாம்

Trichy latest News : தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் தங்கநகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி, சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் உருவாக்கம் பயிற்சிகளில் திருச்சி மாவட்டத்தினர் கலந்து கொள்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Trichy latest News, Tamil Nadu Government Training : தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN) சுயதொழில் தொடங்க விரும்புபவர்களுக்காகவும், வீட்டில் இருந்தே வருமானம் ஈட்ட நினைப்பவர்களுக்காகவும் இரண்டு சூப்பரான பயிற்சித் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. திருச்சி மாவட்டம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த தகுதியுடையவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
1. சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் உருவாக்குதல் பயிற்சி
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் வீட்டில் இருந்தபடியே யூடியூப் மூலம் லட்சக்கணக்கில் வருமானம் ஈட்ட பலருக்கு ஆர்வம் உள்ளது. ஆனால், அதை எப்படித் தொழில்முறையாகச் செய்வது என்ற குழப்பம் இருக்கும். இதற்காகவே, "சொந்த YouTube சேனலை உருவாக்குவது எப்படி" என்ற தலைப்பில் மூன்று நாட்கள் சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது.
பயிற்சி நாட்கள்: 25.05.2026 முதல் 27.05.2026 வரை (தினமும் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை).
பயிற்சி நடைபெறும் இடம்: EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032.
பயிற்சியின் உள்ளடக்கம்: டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம் (Content) உருவாக்கம், வீடியோ மற்றும் ஸ்லைடு ஷோ தயாரித்தல், சமூக வலைதள சந்தைப்படுத்தல் (Social Media Marketing), ஆன்லைன் விளம்பர நுட்பங்கள், டொமைன் பெயர் மற்றும் ஹோஸ்டிங் தொடர்பான அறிமுகம், மற்றும் இணையதள வடிவமைப்பு நுட்பங்கள் ஆகியவை கற்றுத்தரப்படும்.
தகுதிகள்: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண், திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் இதில் பங்கேற்கலாம். குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் அடிப்படை கணினி அறிவு (Computer Knowledge) இருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் வசதி: பயிற்சியில் பங்கேற்பாளர்களுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் விடுதி வசதியும் செய்து தரப்படும்.
2. 5 நாட்கள் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி
வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் நகைக்கடைகளில் அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரும் "தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி" ஐந்து நாட்களுக்கு நடத்தப்பட உள்ளது. இது குறுகிய காலத்தில் நல்ல வருமானம் தரும் சுயதொழில் தொடங்கவும் ஏதுவாக இருக்கும்.
பயிற்சி நாட்கள்: 18.05.2026 முதல் 22.05.2026 வரை (தினமும் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை).
பயிற்சி நடைபெறும் இடம்: EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032.
பயிற்சியின் உள்ளடக்கம்: தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் தரம் அறிதல், கேரட் மதிப்புகள் கணக்கிடுதல், ஆசிட் சோதனை, எடை அளவு இணைப்பான், விலை நிர்ணயிக்கும் முறை (Board Rate), ஹால் மார்க் மற்றும் போலியான நகைகளைக் கண்டறியும் நடைமுறைகள், ஆபரணக் கடனுக்கான கணக்கீட்டு முறைகள் ஆகியவை முழுமையாகக் கற்றுத்தரப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல்: பொதுத்துறை, கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் நகை மதிப்பீட்டாளர் பணிக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் மத்திய/மாநில அரசுகளின் கடன் உதவி திட்டங்கள், மானியங்கள் குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
தகுதிகள்: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற எவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். தேவைப்படுவோருக்குக் குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதி உண்டு.
தொடர்புக்கு:
இந்த இரண்டு பயிற்சிகளின் முடிவிலும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழ் வழங்கப்படும். விருப்பமுள்ளவர்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்வது அவசியமாகும்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு இணையதளம்: www.editn.in
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள்: 9360221280 / 8668100181 (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை).