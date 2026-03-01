8ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மெகா அறிவிப்பு.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை - மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Tamil Nadu Government Job: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே, அந்த மாவட்டத்திற்கான பணியிடங்கள் குறித்த பார்ப்போம்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தின் பணி விவரம்
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின் கீழ் மின்வாட்சல்யா திட்டத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்ப அலகில் காலியாக உள்ள கணக்காளர் பணியிடம் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் ஒரு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் கணக்காளர் பணிக்கு மாதம் ரூ.18,536 தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும். இந்த பணி முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் /கணிதத்தில் பட்டத்துடன் தொடர்புடைய துறையில் 1 வருட பணி அனுபவத்துடன் Tally மற்றும் (Graduate in Commerce / Mathematics degree from a recognized university. Atleast 1 Yeart experience of working in desired field. Computer Skills & command on Tally) படித்திருக்க வேண்டும்.
இந்த பணிக்கு 42 வயதிற்குட்பட்ட நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்பங்களை www.nagapattinam.nic.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து விண்ணப்பங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றிதழ்களுடன் இணைத்து மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம், அறை எண். 209, இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நாகப்பட்டினம் 611003 என்ற முகவரிக்கு 12.03.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 04365 253018 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தின் பணி விவரம்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தேசிய நல குழுமத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 8 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. Psychiatic Nurse பணிக்கு செவிலியர் படித்திருக்க வேண்டும். 6 மாதம் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாதம் சம்பளம் ரூ.18,000 வழங்கப்படும்
மருத்துவ உளவியர் நிபுணர்பணிக்கு M.Sc உளவியல் / M.Phil மருத்துவ உளவியல் / M.A அல்லது M.Sc உளவியல் படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத சம்பளம் ரூ.23,800 வழங்கப்படும். Psychiatric Social Worker பணிக்கு எம்ஏ சமூகப்பணி (மருத்துவம் மற்றும் மனநலம்) படித்திருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத சம்பளம் ரூ.23,800 வழங்கப்படும்.
டேட்டா ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு 12ஆம் வகுப்பு அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். கம்யூட்டர் சைன்ஸ் டிப்ளமோ படித்திருக்க வேண்டும். ms Office Certificate course படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத சம்பளம் ரூ.13,500, multipurpose health worker பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு மாதம் ரூ.8,500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விண்ணப்ப படிவங்கள் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் இணையதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பங்கள் விரைவுத்தபால் / பதிவுத்தபால் (Speed Post / Registered Post) மூலமாக மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும். இந்த பணிக்கு மார்ச் 9ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
நிபந்தனைகள்
1.இந்த பதவி முற்றிலும் தற்காலிகமானது (11 மாதங்கள்)
2.எந்த ஒரு காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது
3.பணியில் சேருவதற்கான சம்மதப் ஒப்புதல் கடிதம் (Undertaking) அளிக்கப்பட வேண்டும்
4.காலிப்பணியிடங்கள் மாற்றத்திற்குட்பட்டது
5.வகுப்புவாரி இடஒதுக்கீடு (Communal Roster) பின்பற்றப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
