/திருச்சி அரசு வேலை வாய்ப்பு! 8 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Trichy Government Jobs : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் (NHM) கீழ் செயல்படும் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் இரண்டு வெவ்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.
|வ.எண்
|பதவியின் பெயர் (Post Name)
|பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
|கல்வித்தகுதி (Qualification)
|வயது வரம்பு
|மாதத் தொகுப்பூதியம் (Salary)
|1
|செவிலியர்கள் (Staff Nurses)
|15
|B.Sc., Nursing / Diploma in DGNM (ஐசிஐ அங்கீகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும்)
|50 வயதுக்குள்
|₹21,000/-
|2
|கணக்கு உதவியாளர் (Account Assistant - CPMU)
|1
|B.Com / M.Com மற்றும் Tally கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்
|50 வயதுக்குள்
|₹19,000/-
|3
|மருந்தாளுநர் (Pharmacist - RBSK)
|1
|Diploma in Pharmacy / B.Pharm / Pharm.D (தமிழ்நாடு பார்மசி கவுன்சில் பதிவு புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
|35 வயதுக்குள்
|₹18,000/-
|4
|பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் / சுகாதார ஆய்வாளர் (Health Inspector Gr.II)
|1
|12-ஆம் வகுப்பில் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் & விலங்கியல் படித்திருக்க வேண்டும். 10-ஆம் வகுப்பில் தமிழ் ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும். 2 வருட Sanitary Inspector கோர்ஸ் முடித்திருக்க வேண்டும்.
|35 வயதுக்குள்
|₹17,500/-
|5
|மருத்துவமனை பணியாளர் (Hospital Worker / Support Staff)
|2
|8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
|45 வயதுக்குள்
|₹11,000/-
|6
|ஓட்டுநர் (MMU Driver)
|1
|10 அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி. இலகுரக மற்றும் கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License) மற்றும் வாகன பழுது நீக்கும் அறிவு இருக்க வேண்டும்.
|45 வயதுக்குள்
|₹17,500/-
|வ.எண்
|பதவியின் பெயர் (Post Name)
|பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
|கல்வித்தகுதி (Qualification)
|வயது வரம்பு
|மாதத் தொகுப்பூதியம் (Salary)
|1
|OT-Technician (CEMONC)
|2
|Diploma / Degree in Operation Theatre Technology முடித்திருக்க வேண்டும்.
|59 வயதுக்குள்
|₹15,000/-
|2
|செக்யூரிட்டி (Security)
|3
|8-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
|59 வயதுக்குள்
|₹11,000/-
|3
|பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர் (Multipurpose Hospital Worker - NPPC)
|1
|8-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
|59 வயதுக்குள்
|₹11,000/-
|4
|துப்புரவு பணியாளர் (Sanitary Worker - De-Addiction)
|1
|8-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
|59 வயதுக்குள்
|₹11,000/-
|5
|விபத்து பதிவு உதவியாளர் (Trauma Registry Assistant - TAEI)
|1
|B.Sc., அல்லது Diploma in Nursing உடன் கணினி அறிவு (Computer Knowledge) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
|59 வயதுக்குள்
|₹18,000/-
|6
|ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் (Occupational Therapist)
|1
|Bachelor's / Master's Degree in Occupational Therapy முடித்திருக்க வேண்டும்.
|40 வயதுக்குள்
|₹23,000/-
இங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துப் பணியிடங்களும் முற்றிலும் தற்காலிகமானவை மற்றும் 11 மாதங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையிலானவை ஆகும். எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் இப்பணிகள் நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது. பணியில் சேரும்போது இதற்கான சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் (Undertaking) அளிக்க வேண்டும். மேலும், பணிநியமனம் வழங்கப்படும் இடங்களிலேயே தங்கிப் பணியாற்ற வேண்டும் மற்றும் பணியிட மாறுதல் (Transfer) கோர முடியாது. பதவிகளுக்கு ஏற்ப வயது வரம்பு 35 முதல் 59 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான [https://tiruchirappalli.nic.in/notice_category/announcements/](https://tiruchirappalli.nic.in/notice_category/announcements/) என்ற முகவரியில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றிதழ் நகல்களுடன் இணைத்து நேரிலோ அல்லது விரைவுத் தபால் (Speed Post) மூலமாகவோ மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.
மாநகராட்சி பணியிடங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாநகர நல அலுவலர், மாநகர நல அலுவலகம், பாரதிதாசன் சாலை, கன்டோன்மெண்ட், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - 620001.
அரசு மருத்துவமனை பணியிடங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: முதல்வர், மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனை மற்றும் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி - 620017.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய புகைப்படத்தை ஒட்டி, கீழே குறிப்பிட்டுள்ள சான்றிதழ்களின் சுய சான்றொப்பமிட்ட (Self-Attested) நகல்களை இணைக்க வேண்டும் என்று "image_8c61a1.jpg" கோப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
அனைத்துக் கல்வித் தகுதிச் சான்றிதழ்கள் (10, 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல்கள், பட்டய/பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ்கள்).
அந்தந்த கவுன்சிலில் (உதாரணமாக: நர்சிங்/பார்மசி கவுன்சில்) பதிவு செய்ததற்கான பதிவு எண் மற்றும் நடப்பு தேதி வரை புதுப்பிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்.
பள்ளியிறுதி வகுப்பு படித்ததற்கான கல்வித் தகுதிச் சான்றிதழ்.
சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate).
குடும்ப அட்டை (Ration Card) மற்றும் ஆதார் அட்டை (இருப்பிடச் சான்று).
மாற்றுத்திறனாளியாக இருப்பின் மருத்துவத்துறை வழங்கிய சான்றிதழ்.
முன்னுரிமை கோருவதற்கான சான்றிதழ் ஏதேனும் இருப்பின் அது.
முன் அனுபவச் சான்றிதழ் (Experience Certificate) இருப்பின் இணைக்கலாம்.
கோவிட்-19 பேரிடர் காலத்தில் பணியாற்றியிருந்தால், மருத்துவம் (ம) ஊரக நலப்பணிகள் அலுவலக இணை இயக்குநரிடமிருந்து பெற்ற அனுபவச் சான்றிதழ்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் உரிய முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 08.06.2026 (திங்கட்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்குள் ஆகும். அதற்குப் பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.