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இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! இலவச டிராக்டர் ஓட்டுநர் பயிற்சி.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government : திருச்சியில் இளைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இலவச டிராக்டர் ஓட்டுநர் பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:24 PM IST
இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! இலவச டிராக்டர் ஓட்டுநர் பயிற்சி.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: Tamilnadu Government Free Tractor Driving Training Trichy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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