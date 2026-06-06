/இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! இலவச டிராக்டர் ஓட்டுநர் பயிற்சி.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, வேலை தேடும் இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஒரு சூப்பரான திட்டத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. நீங்கள் சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்கவோ அல்லது நல்ல வேலைக்குச் செல்லவோ ஆசைப்படுகிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த அறிய வாய்ப்பு உங்களுக்குத்தான். திருச்சியில் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை இணைந்து, கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்காக "உதவி உழவடை ஓட்டுநர்" (Assistant Tractor Operator) வேலைவாய்ப்புப் பயிற்சியை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறது.
இந்த அதிநவீனப் பயிற்சி, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் அரசு இயந்திரப் பயிலக வளாகத்தில் மிகச் சிறப்பான முறையில் நடைபெற உள்ளது.
சாதாரணமாக ரோட்டில் ஓட்டிப் பழகுவது போல இல்லாமல், இந்தப் பயிற்சி முற்றிலும் உலகத்தரமான தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:
டிராக்டரின் உள்அமைப்பு மாதிரி (Tractor's Cut Section Model): டிராக்டரின் இன்ஜின் மற்றும் பாகங்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதை மாணவர்கள் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ள பிரத்யேக மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படும்.
சிமுலேட்டர் அறை (Simulator Room): நிஜமாகவே டிராக்டர் ஓட்டுவது போன்ற உணர்வைத் தரும் 'இரட்டை கட்டுப்பாட்டு வசதி கொண்ட' அதிநவீன டிராக்டர் சிமுலேட்டர் கருவிகள் மூலம் பாதுகாப்பான முறையில் தொடக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
இந்தப் பயிற்சியில் சேர்ந்து பயனடைய நீங்கள் பின்வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்கும் இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித் தகுதி: இந்தப் பயிற்சியில் சேர உங்களுக்கு எந்தவிதக் கல்வித் தகுதியும் தேவையில்லை! (படிக்காதவர்களும் சேரலாம்).
முக்கிய நிபந்தனை: விண்ணப்பதாரர்கள் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே இலகுரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் (Light Motor Vehicle - LMV Licence) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பயிற்சி காலம் மற்றும் சான்றிதழ்
பயிற்சி நாட்கள்: இத்திட்டம் மொத்தம் 27 வேலை நாட்கள் கொண்ட ஒரு குறுகிய காலப் பயிற்சியாகும்.
எப்போது தொடங்குகிறது?: வரும் ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன.
உரிமம் (Licence): 27 நாட்கள் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்த பின், உங்களுக்கு முறைப்படி உழவடை ஓட்டுநர் (Tractor) உரிமம் பெற்றுத் தரப்படும்.
விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய புகைப்படத்துடன், ஆதார் அட்டை நகல் உள்ளிட்ட தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் தயார் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
மத்திய அரசின் www.skillindia.gov.in என்ற இணையதள முகவரிக்குச் சென்று ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம்.
அல்லது, திறன் இந்தியா செயலி (Skill India App) மூலமாகவும் மிக எளிதாக உங்களது மொபைலிலேயே பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள்:
உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவிப்பின்படி கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
95788 17788, 63813 33580, 98422 44243
கேள்வி 1: இந்த உதவி உழவடை ஓட்டுநர் பயிற்சிக்கு கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டுமா?
பதில்: இல்லை, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இணைந்து வழங்கும் இந்தப் பயிற்சி முற்றிலும் இலவசமானதாகும்.
கேள்வி 2: இத்தொழில்நுட்பப் பயிற்சியில் சேர என்ன கல்வித் தகுதி அவசியம்?
பதில்: இந்தப் பயிற்சியில் சேர்ந்து பயில விண்ணப்பதாரர்களுக்கு எந்தவிதக் கல்வித் தகுதியும் தேவையில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி 3: பயிற்சியில் சேர வயது வரம்பு மற்றும் இதர தகுதிகள் என்ன?
பதில்: 18 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் மற்றும் கண்டிப்பாக எல்.எம்.வி (LMV) ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கேள்வி 4: இந்த இலவச டிராக்டர் ஓட்டுநர் பயிற்சி எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும், எங்கு நடக்கிறது?
பதில்: இப் பயிற்சி மொத்தம் 27 வேலை நாட்கள் திருச்சியிலுள்ள அரசு இயந்திரப் பயிலக வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.
கேள்வி 5: இந்த அரசுப் பயிற்சியில் சேர ஆன்லைனில் எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பதில்: ஆர்வம் உள்ளவர்கள் www.skillindia.gov.in என்ற இணையதளத்திலோ அல்லது Skill India செயலி மூலமாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம்.