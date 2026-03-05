English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தமிழ் தெரிந்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழ் தெரிந்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Tamil Nadu Government Job: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:57 PM IST
  • தஞ்சாவூர் வேலைவாய்ப்பு
  • காவலாளி, தெரபிஸ்ட் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

தமிழ் தெரிந்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Tamil Nadu Government Job: தமிழக அரசு துறையில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. துறை வாரியாகவும், மாவட்ட ரீதியாகவும் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு சூப்பரான வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

Thanjavur Job: தஞ்சாவூர் மருத்துவமனையில் வேலை

தஞ்சாவூர் மருத்துவமனைக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர். இங்கு 100க்கும் மேற்பட்டோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த பணியிடங்கள் பெரும்பாலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.  தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு ராசாமிராசுதார் மருத்துவமனையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணி  ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணி நிரந்தரம் செய்யப்படாது. 11 மாதங்கள்  முடிவுற்ற நிலையில், ஒரு நாள் பணியிடை முறிவு செய்து,  மறு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Thanjavur Job: மருத்துவமனையில் காவலாளி வேலை

அதன்படி, தஞ்சாவூர் ராசாமிராசுதார் மருத்துவமனையில் security பணிக்கு ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதும்.  இந்த பணிக்கு மாத சம்பளம் ரூ.8,500  வழங்கப்படும். இந்த தகுதியுள்ளவர்கள் Thanjavur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் இப்பதவிக்குரிய அனைத்து சான்றிதழ்களையும் சுயசான்றொப்பம் (Self Attested) செய்யப்பட்ட நகல்கள் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பங்கள் நேரிலோ / தபால் மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டும். மார்ச் 17ஆம் தேதி அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், முழுமையான விபரங்கள் மற்றும் சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.   விண்ணப்ப படிவத்துடன் மதிப்பெண் பட்டியல்கள்(Transfer Certificate), பிறப்பு சான்றிதழ், 10ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று (Aadhar Card), முன் அனுபவச் சான்று, முன்னுரிமை சான்று அனுப்ப வேண்டும். முதல்வர் அரசு இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனை, தஞ்சாவூர் என்ற முகவரிக்கு மார்ச் 17ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். 

Thanjavur Job:  மருத்துவமனையில் தெரபிஸ்ட் வேலை

தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு ராசாமிராசுதார் மருத்துவமனையில் ஒரு  audiologist cum speech therapist பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணி முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. 11 மாதங்கள் முடிவுற்ற நிலையில், 1 நாள் பணியிடை முறிவு செய்து, மறுபணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 audiologist cum speech therapist பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் speech and Language pathology துறையில் பட்டப்படிப்பு அல்லது  அரசு மருத்துவ நிறுவனங்களில் audiometry துறையில் ஒரு ஆண்டு சான்றிதழ் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது மத்திய, மாநில அரசால் அங்கீகரிக்கப்ப்டட பிற கல்வி நிறுவனங்களில் இதற்கான தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும்.  இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.23,000 சம்பளம் வழங்கப்படும்.  

Thanjavur Job: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த பணிக்கு thanjavur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மார்ச் 17ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தை  முதல்வர் அரசு இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனை, தஞ்சாவூர் என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.  

விண்ணப்ப படிவத்துடன் மதிப்பெண் சான்றிதழ், பிறப்பு சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று, முன் அனுபவச் சான்று, முன்னுரிமை சான்றை சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும். பணி தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 0436223122 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சொந்த ஊரிலேயே கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை பார்க்க முடியும்.  

