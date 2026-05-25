/நீர்நிலைகளில் இருந்து இலவசமாக மண் எடுக்க விண்ணப்பிக்கவும் : தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : திருச்சி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் நீர்நிலைகளில் இருந்து மண் எடுக்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
Tamil Nadu Government : தமிழக அரசின் நீர்நிலைகளில் இருந்து விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் இலவசமாக வண்டல் மண் மற்றும் களிமண் எடுத்துக்கொள்வதற்கான திட்டத்தின் கீழ், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்ட ஆட்சிக் தலைவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளின் விரிவான விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்...
தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, நீர்நிலைகளின் கொள்ளளவை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் நலனைக் காக்கவும் புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ், இயற்கை வளங்கள் துறையின் சார்பில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகளில் இருந்து வண்டல் மண் மற்றும் களிமண்ணை விவசாயிகள் தங்களின் சொந்தப் பயன்பாட்டிற்கும், மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் தொழில் தேவைகளுக்கும், பொதுமக்கள் வீட்டு உபயோகத்திற்கும் விலையில்லாமல் (இலவசமாக) வெட்டி எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் திருச்சி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் தற்போது தீவிரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 195 நீர்நிலைகள் தேர்வு
தர்மபுரி மாவட்ட நீர்நிலைகளில் இருந்து விலையில்லாமல் வண்டல் மண் எடுத்துச்செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஸ் தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 43 ஏரிகள், ஊரக வளர்ச்சித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 152 ஏரிகள் உள்ளன. ஆக மொத்தம் 195 தகுதிவாய்ந்த நீர்நிலைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மாவட்ட அரசிதழில் (Gazette) பிரசுரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தகுதி வாய்ந்த நீர்நிலைகளின் பட்டியல் அடங்கிய அரசிதழைப் பொதுமக்கள் dharmapuri.nic.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இதேபோல், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலும் நீர்வளத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 186 ஏரி மற்றும் குளங்களில் படிந்துள்ள வண்டல் மண், களிமண் மற்றும் சாதாரண மண்ணை இலவசமாக வெட்டி எடுத்துச் செல்ல மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சரவணன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பின்வரும் அளவுகளின்படி கட்டணமின்றி மண் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்படும்:
விவசாயிகள் (நன்செய் நிலம்): ஒரு ஏக்கருக்கு 75 கண மீட்டர் (அல்லது ஒரு ஹெக்டேருக்கு 185 கண மீட்டர்) வரை வண்டல் மண் எடுக்கலாம்.
விவசாயிகள் (புன்செய் நிலம்): ஒரு ஏக்கருக்கு 90 கண மீட்டர் (அல்லது ஒரு ஹெக்டேருக்கு 222 கண மீட்டர்) வரை வண்டல் மண் எடுக்கலாம்.
பொதுமக்கள் (சொந்தப் பயன்பாடு): அதிகபட்சமாக 30 கண மீட்டர் வரை மண் எடுக்க அனுமதி உண்டு.
மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள்: தொழிலின் தேவைக்காக 60 கண மீட்டர் வரை களிமண் அல்லது சாதாரண மண்ணை எடுத்துச் செல்லலாம்.
முக்கியத் தகுதி: இந்தச் சலுகையைப் பெற விரும்பும் விண்ணப்பதாரரின் இருப்பிடம் அல்லது அவரது விவசாய நிலமானது, மண் எடுக்கப்படும் நீர்நிலை அமைந்துள்ள அதே வருவாய் வட்டத்திற்குள் (Taluk) இருக்க வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்கள்: விவசாயிகள் தங்களின் விண்ணப்பத்துடன் சிட்டா மற்றும் அடங்கல் நகல்களை இணைக்க வேண்டும். மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட மண்பாண்டத் தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் சான்று அல்லது கிராம நிர்வாக அதிகாரியின் (VAO) சான்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் தளம்: விருப்பமுள்ளவர்கள் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்களை அணுகியோ அல்லது https://tnesevai.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாகவோ உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் தொடர்புடைய வட்டாட்சியரிடம் இருந்து அனுமதி ஆணை வழங்கப்படும். இந்த மண்ணை வட்டாட்சியரின் அனுமதி பெற்ற நாளில் இருந்து, அதிகபட்சமாக 30 நாட்களுக்குள் வெட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்குப் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் தத்தமது பகுதிக்குட்பட்ட தாசில்தார் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு முழுமையான விபரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.