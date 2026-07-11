/ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை! CM விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?

Trichy District News: தமிழக அரசு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவ, பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்காக முக்கிய அறிவிப்பை திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரத்திக் தாயள் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ரூ.1 லட்சம் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதனை எப்படி பெறுவது, யாரெல்லாம் பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகத்தின் கலை கலாச்சாரம் மற்றும் இலக்கியம் தொடர்பான திறனை மேம்படுத்தி உயர்த்தும் நோக்கில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டுச்சங்கத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த இலக்கிய படைப்புகளில் 11 நபர்களது படைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவர்களது படைப்பினை வெளியிட உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர் / மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் இனத்தை சேர்ந்த 9 எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் /பழங்குடியினர் பிரச்சனைகளைப் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர் அல்லாத ஒரு எழுத்தாளர் மற்றும் பழங்குடியினர் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர்/ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத எழுத்தாளர் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கபடுவர்.
இதனை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் இவர்களது சிறந்த இலக்கிய படைப்பினை வெளியிட தலா ரூ.1,00,000 / ஆக பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் இதற்கான விண்ணப்பங்களை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலும் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகத்திலும் வேலை நாட்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் விண்ணப்ப படிவத்தினை tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
அல்லது tn.gov.in/cms migrated/document/forms/best writers award application form_2025_2026.pdf என்ற LINK-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 31.08.2026 விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது படைப்பினை இரு நகல்களிலும் டிஜிட்டல் (DIGITAL) முறையிலும், உரிய படிவத்தில் தவறாமல் கைபேசி எண்ணிணை பூர்த்தி செய்து திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் சமர்பிக்க வேண்டும். மேலும், கூடுதல் விவரங்களுக்கு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தினை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.