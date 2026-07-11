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ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை! CM விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?

Trichy District News: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இயக்கி மேம்பாட்டுச் சங்கம் மூலம் சிறந்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் எழுத்தாளர்களுக்கு உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரத்திக் தாயள் அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:11 PM IST
ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை! CM விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?
Image Credit: Trichy District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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