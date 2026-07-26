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விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரம் - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

Tamil Nadu : மானிய உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு நியாயமான முறையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய புதிய வழிகாட்டுதல்களை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:13 PM IST
விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரம் - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
Image Credit: Tamil Nadu Issues New Fertilizer Subsidy Guidelines

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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