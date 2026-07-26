/விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரம் - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

Tamil Nadu : உர விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் கிடங்குகளில் தொடர் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்ருத்தி கேந்திரா திட்டத்தின் கீழ், மானிய உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு நியாயமாகவும், வெளிப்படையாகவும், உரிய நேரத்திலும் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், மத்திய அரசின் உரத்துறை வெளியிட்டுள்ள “செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை” தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களை உர விற்பனையாளர்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும்.
கடந்த 24.08.2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, கிராமம், வட்டாரம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் செயல்பட்டு வந்த உர விற்பனை நிலையங்கள், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்ருத்தி கேந்திரா மையங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்கள் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான விதைகள், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் உள்ளிட்ட வேளாண் இடுபொருட்களை வழங்குவதுடன், உரம், விதை மற்றும் மண் பரிசோதனை, ட்ரோன் சேவை, பண்ணைக் கருவிகள் மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை ஒரே இடத்தில் வழங்கும் மையங்களாகச் செயல்பட வேண்டும்.
எனவே, இத்திட்டத்தின் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறும் வகையில் மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து உர விற்பனையாளர்களும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
உர விற்பனையாளர்கள் செய்ய வேண்டியவை:
1.மொத்த உர விற்பனை நிலையம் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த கிடங்கு ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. மொத்த விற்பனை உரிமம் பெற்றவர் சில்லறை விற்பனையாளராகவும் செயல்பட்டால், மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனைக்குத் தனித்தனி கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
3. விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் எப்போதும் போதுமான அளவு ரசீது அச்சிடும் காகிதச் சுருள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. விவசாயிகள் உரம் வாங்கியவுடன், வாங்கிய உரத்தின் பெயர், அளவு, விலை மற்றும் செலுத்திய தொகை உள்ளிட்ட விவரங்கள் அடங்கிய விற்பனை ரசீதை, உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை, 1985-ன் படிவம் 'M'-இல் தவறாமல் வழங்க வேண்டும்.
5. உரங்களின் தொடக்க இருப்பு, வரவு, விற்பனை மற்றும் இறுதி இருப்பு விவரங்களை உள்ளடக்கிய இருப்புப் பலகையை தினமும் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
6. தினசரி உர இருப்பு மற்றும் விலை விவரங்களை கடை மற்றும் கிடங்கின் முன்பாக விவசாயிகளுக்குத் தெளிவாகத் தெரியும் இடத்தில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.
7. உர விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் உள்ள இருப்புப் பதிவும், கிடங்கில் உள்ள உண்மையான உர இருப்பும் ஒரே அளவில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
8. கிடங்கில் உள்ள உரங்களை உற்பத்தி நிறுவனம் வாரியாகவும், உர வகை வாரியாகவும், பொருள் வாரியாகவும் தனித்தனியாக அடுக்கி வைக்க வேண்டும்.
9. ஆய்வு அலுவலர்கள் இருப்பை எளிதாகச் சரிபார்க்கும் வகையில் கிடங்கில் உர மூட்டைகள் முறையாக அடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
10. உர விற்பனைக் கடைக்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய கிடங்குக்கும் இடையிலான தூரம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். எக்காரணத்தைக் கொண்டும் இத்தூரம் 50 மீட்டருக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.
11. உரம் வாங்க வரும் விவசாயிகள் காத்திருக்கவும், அமரவும் போதுமான இருக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
12. விவசாயிகளுக்கு உரங்களின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை மற்றும் அரசு வழங்கும் மானிய விவரங்களைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
13. பயிருக்கு ஏற்ற உர வகைகள், பயிருக்கு வழங்க வேண்டிய உர அளவு மற்றும் உரமிடும் முறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
14. பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை, மண் வளம் மற்றும் மண் ஆரோக்கிய மேலாண்மை தொடர்பான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும்.
15. தேவைக்கேற்ப வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை அலுவலர்களின் ஆலோசனையைப் பெற்று விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
16. உர நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஊராட்சி வாரியாக உர விற்பனை நிலையங்கள் அமைந்துள்ள இடங்களை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
17. விவசாயிகள் உரம் வாங்குவதற்காக அதிக தொலைவு பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படாத வகையில் உர விற்பனை நிலையங்கள் அமைந்துள்ளதை உர நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
18. விவசாயிகளுக்கு தேவையற்ற போக்குவரத்துச் செலவினம் ஏற்படாத வகையில் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
உர விற்பனையாளர்கள் கண்டிப்பாகச் செய்யக்கூடாதவை:
1.விவசாயியின் பயோமெட்ரிக் அல்லது உரிய அடையாளச் சரிபார்ப்பு இல்லாமல் மானிய உரங்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது.
2. விற்பனை முனைய இயந்திரத்தின் மூலம் விற்பனையைப் பதிவு செய்யாமல் உரங்களை வழங்கக்கூடாது.
3. விவசாயிக்கு விற்பனை முனைய இயந்திரத்தின் அச்சிடப்பட்ட ரசீதை வழங்காமல் உரம் விற்பனை செய்யக்கூடாது.
4. விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் காண்பிக்கப்படும் உர இருப்புக்கும், கிடங்கில் உள்ள உண்மையான உர இருப்புக்கும் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது.
5. மானிய உரம் வாங்க வரும் விவசாயிகளை தேவையற்ற பிற பொருட்களை வாங்குமாறு வற்புறுத்தக்கூடாது.
6. மானிய உரத்துடன் நுண்ணூட்ட உரங்கள், உயிர் உரங்கள், இயற்கை உரங்கள், மண் வள மேம்பாட்டுப் பொருட்கள் அல்லது பிற இடுபொருட்களை கட்டாயமாக இணைத்து விற்பனை செய்யக்கூடாது.
7. உரங்களை அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையைவிட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது.
8. உரங்களைப் பதுக்கி வைக்கவோ, கருப்புச் சந்தையில் விற்பனை செய்யவோ கூடாது.
9. மானிய உரங்களை விவசாயப் பயன்பாட்டைத் தவிர வேறு பயன்பாட்டுக்கு மாற்றக்கூடாது.
10. உரங்களை அனுமதியின்றி வேறு மாவட்டத்திற்கோ அல்லது வேறு பகுதிக்கோ மாற்றக்கூடாது.
11. மொத்த விற்பனை உரிமம் பெற்றவர் சில்லறை விற்பனை உரிமம் ஆகிய இரண்டையும் பெற்றுள்ளவர்கள், மொத்த விற்பனை உர இருப்பையும் சில்லறை விற்பனை உர இருப்பையும் ஒரே கிடங்கில் கலந்து வைக்கக் கூடாது.
12. மானிய உரங்களுடன் மானியமில்லாத உரங்கள், இயற்கை உரங்கள் மற்றும் பிற இடுபொருட்களை கலந்து வைக்கக்கூடாது.
13. மானிய உரங்களுடன் பிற பொருட்களை இணைத்து ஒரே கலப்பு விலையில் விற்பனை செய்யக்கூடாது.
14. விற்பனை நிலையங்களில் உரங்களின் விலைப் பட்டியலை மறைக்கவோ அல்லது காட்சிப்படுத்தாமல் இருக்கவோ கூடாது.
15. உரிமம் வழங்கப்பட்ட மாவட்டத்தைத் தவிர வேறு மாவட்டத்தில் மொத்த விற்பனையாளர் கிடங்கைப் பராமரிக்கக்கூடாது.
16. உர விற்பனைக் கடை திறந்திருக்கும் நேரத்தில் உர கிடங்கை மூடி வைத்திருக்கக்கூடாது.
17. கடையில் உரம் இருப்பதாகத் தெரிவித்து, விவசாயிகளை கிடங்கை அணுக முடியாத நிலையில் வைத்திருக்கக்கூடாது.
19. விவசாயி தனது சொந்த வாகனத்தில் உர மூட்டைகளை எடுத்துச் செல்லும்போது, போர்ட்டர் கட்டணம், சுமை ஏற்றும் கட்டணம் அல்லது வேறு பெயரில் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கக்கூடாது.
மாவட்டத்தில் தொடர் ஆய்வு
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து உர விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் கிடங்குகளிலும் வேளாண்மைத் துறை அலுவலர்களால் மாதந்தோறும் மற்றும் தேவைக்கேற்ப திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். ஆய்வின்போது விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் உள்ள உர இருப்பும், கிடங்கில் உள்ள உண்மையான இருப்பும் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்படும். உர இருப்பில் முரண்பாடு, அதிக விலை விற்பனை, ரசீது வழங்காமை, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பின்றி விற்பனை, உரப் பதுக்கல், கட்டாய இணை விற்பனை, உரங்களை வேறு பயன்பாட்டுக்கு மாற்றுதல் மற்றும் கருப்புச் சந்தை விற்பனை உள்ளிட்ட முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட உர விற்பனையாளர்கள் மீது உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள சட்ட விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஆய்வில் கண்டறியப்படும் குறைபாடுகளின் தன்மைக்கேற்ப விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு வழங்குதல், உர விற்பனையை நிறுத்துதல், உர இருப்புகளை முடக்குதல், உரங்களைப் பறிமுதல் செய்தல் மற்றும் உரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே, மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து மொத்த மற்றும் சில்லறை உர விற்பனையாளர்களும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றி, மானிய உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலையிலும், உரிய அளவிலும், உரிய நேரத்திலும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
விவசாயிகள் உரம் வாங்கும்போது விற்பனை முனைய ரசீதைத் தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைவிட அதிக விலை வசூலித்தல், ரசீது வழங்காமை, தேவையற்ற பொருட்களை வாங்க வற்புறுத்துதல், உரம் இருந்தும் வழங்க மறுத்தல் அல்லது பிற முறைகேடுகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வேளாண்மை அலுவலகம் அல்லது மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகத்துக்குத் தகவல் தெரிவிக்கலாம். உர விற்பனையில் முறைகேடுகள் ஈடுபடுவோர் மீது சட்ட விதிகளின்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.