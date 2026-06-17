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திருச்சி, தருமபுரி வேலைவாய்ப்பு - மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம்

Trichy and Dharmapuri Recruitment 2026 : திருச்சி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST
திருச்சி, தருமபுரி வேலைவாய்ப்பு - மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம்
Image Credit: Trichy and Dharmapuri Recruitment 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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திருச்சி, தருமபுரி வேலைவாய்ப்பு - மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம்
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