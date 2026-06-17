/திருச்சி, தருமபுரி வேலைவாய்ப்பு - மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம்

Trichy and Dharmapuri Recruitment 2026 : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் 'மிஷன் வத்சல்யா' திட்டத்தின் கீழ், ஒரு வருட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றத் தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரதீப் தயாள் தெரிவித்துள்ளார்.
பதவியின் பெயர்: சமூகப்பணியாளர் (Social Worker) - 1 பணியிடம் (தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படை).
மாதாந்திர தொகுப்பூதியம்: ரூ.18,536/-
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி (Social Work), சமூகவியல் (Sociology), அல்லது சமூக அறிவியல் (Social Sciences) ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளங்கலை (B.A) பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் முன்னுரிமை: பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கும், கணினி இயக்குவதில் (Proficiency in Computers) திறன் பெற்றிருப்பவர்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
வயது வரம்பு: 01.06.2026 அன்றைய தேதியின்படி 42 வயதிற்கு பூர்த்தி அடையாதவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
இப்பதவிக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் சுயசான்றொப்பமிட்ட (Self-Attested) கல்விச்சான்றுகள் மற்றும் பணி அனுபவ சான்றுகளின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்படாத அல்லது சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி நிராகரிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாட்கள்: 16/06/2026 முதல் 30/06/2026 வரை (மாலை 5.30 மணிக்குள்).
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு, N.E.1, முதல் தளம், மெக்டொனால்டு ரோடு, கலையரங்கம் வளாகம், திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001. தொடர்பு எண்: 0431-2413055
தருமபுரி மாவட்டக் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் செயல்படும் மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் "சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர்" பணியிடத்தை நிரப்பத் தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பதவியின் பெயர்: சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் (Legal Cum Probation Officer) - 1 பணியிடம்.
மாதாந்திர தொகுப்பூதியம்: ரூ. 27,804/-
கல்வித் தகுதி, அனுபவம்: 10+2+3 என்ற முறையில் இளங்கலைச் சட்டம் (B.L அல்லது LL.B) படிப்பை முறையாகப் (Regular) படித்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் குழந்தைகள் நலன், சமூக நலன், தொழிலாளர் துறை அல்லது சட்டம் தொடர்பான பணிகளில் ஒரு வருடம் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது கட்டாயமாகும்.
வயது வரம்பு: 40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருத்தல் கூடாது.
ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான வாய்ப்பு: ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள், கொள்கை உருவாக்கத்திலோ அல்லது திட்ட நடைமுறைப்படுத்துதலிலோ பணிபுரிந்து அரசுத் பதிவு பெற்ற அலுவலராக இருந்தால் இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இவர்களுக்கான வயது வரம்பு 62 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியுடைய நபர்கள் தங்களின் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை அண்மைக்கால பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் (Passport Size Photo) இணைத்து, வரும் 02.07.2026 அன்று மாலைக்குள் நேரியலாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம் (பழைய கட்டிடம்), தருமபுரி. தொடர்பு எண் (மேலும் விபரங்களுக்கு): 6382612276