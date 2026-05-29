/பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு.. எச்பிசிஎல் பங்க் திடீர் மூடல்! கள்ளக்குறிச்சியில் மக்கள் ஷாக்

Tamil Nadu Petrol - Diesel Shortage: தமிழ்நாட்டின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள எச்பிசிஎல் பெட்ரோல் பங்க்குகள் மூடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களை அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
உலகளவில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் பதற்றத்தின் நேரடி பாதிப்பு, தற்போது தமிழ்நாட்டின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது. மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான எச்பிசிஎல் எரிபொருள் நிலையங்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் தட்டுப்பாடு காரணமாக தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடுமையான அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
தற்போது ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தொடர்ந்து நீடித்து வரும் போர் பதற்றமே இந்த எரிபொருள் நெருக்கடிக்கு முதன்மை காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போக்குவரத்திற்கு மிக முக்கியமான வழித்தடமாக இருப்பது ஈரானின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தி' ஆகும்.
உலகளாவிய எரிசக்தி வர்த்தகத்தில், தினசரி சுமார் 20 சதவீத அளவிலான கச்சா எண்ணெய்யும் இந்த கடல் பகுதி வழியாகவே பிற நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. ஆனால், தற்போதைய பதற்றமான சூழலால் இந்த முக்கிய வழித்தடத்தில் கப்பல் போக்குவரத்து பெருமளவில் முடங்கியுள்ளது.
இந்த போக்குவரத்து முடக்கத்தின் காரணமாக, இந்தியாவிற்கு வழக்கமாக கிடைக்க வேண்டிய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு இறக்குமதி சப்ளை கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த சவாலான சூழல் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
இருப்பினும், இந்திய அரசு நாட்டின் அவசர கால கையிருப்பில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கச்சா எண்ணெய்யை பயன்படுத்தி, உள்நாட்டில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை உற்பத்தி செய்து விநியோகித்து வந்தது. இதற்கிடையில், நிலைமை இன்னும் சீரடையாததால், நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் அனைவரும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை தற்போது விஸ்வரூபம் எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, எச்பிசிஎல் நிறுவனத்தின் பங்க்குகளுக்கு சேர வேண்டிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வரத்து முழுமையாக தடைபட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மிக அருகில் செயல்பட்டு வரும் முக்கிய எச்பிசிஎல் பங்க் உட்பட, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள அந்த நிறுவனத்தின் பெரும்பாலான எரிபொருள் நிலையங்கள் 'நோ ஸ்டாக்' பலகையுடன் மூடப்பட்டுள்ளன.
இதனால், வழக்கமாக அந்த பங்க்குகளை நம்பியிருக்கும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், கார் உரிமையாளர்கள் மற்றும் வணிக ரீதியிலான கனரக வாகன ஓட்டிகள் எரிபொருள் கிடைக்காமல் திண்டாடி வருகின்றனர். மற்ற நிறுவனங்களின் பங்க்குகளிலும் கூட்டம் அலைமோதுவதால், மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு இதற்கு உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.