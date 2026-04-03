English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Trichy
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 விஐபி தொகுதிகள்! யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது?

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் தொகுதி உட்பட குறிப்பிட்ட டாப் 5 விஐபி தொகுதிகளின் தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன? வெற்றி யாருக்கு எளிதாக இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 3, 2026, 11:35 AM IST
Trending Photos

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் களம் தற்போது அனல் பறந்து வருகிறது. வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாகை சூட அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் அனைத்து தொகுதிகளும் முக்கியமானவை என்றாலும், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும், எதிர்பார்ப்பும் சில குறிப்பிட்ட விஐபி தொகுதிகள் மீதுதான் உள்ளது. முதல்வர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் மற்றும் புதிய அரசியல் அவதாரம் எடுத்திருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் தொகுதி உட்பட குறிப்பிட்ட டாப் 5 விஐபி தொகுதிகளின் தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன? வெற்றி யாருக்கு எளிதாக இருக்கும்? எங்கு இழுபறி நீடிக்கிறது? என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

கொளத்தூர் – மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக)

திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து தனது ராசியான கோட்டையான கொளத்தூர் தொகுதியில் களம் காண்கிறார். 2011ம் ஆண்டு முதல் இந்த தொகுதியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் அவருக்கு, இது மிகவும் பரிச்சயமான களம். முதலமைச்சர் தொகுதி என்பதால் இங்கு அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு மிகவும் பிரகாசமாகவே உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இத்தொகுதியில் செய்யப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு வசதிகள் அவருக்கு கைகொடுக்கும். எதிர்க்கட்சிகள் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் பிரச்சினைகளை முன்வைத்து வாக்கு சேகரித்தாலும், கொளத்தூரில் ஸ்டாலினின் செல்வாக்கை அசைப்பது கடினம் என்பதே தற்போதைய கள நிலவரம். இங்கு அவருக்கு எளிதான வெற்றியே காத்திருக்கிறது.

எடப்பாடி – எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக)

அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக சேலம் மாவட்டத்தின் எடப்பாடி தொகுதி திகழ்கிறது. எடப்பாடி தொகுதி எப்போதுமே அதிமுகவின் பலமான வாக்கு வங்கியை கொண்ட பகுதி. தனது சொந்த தொகுதி மக்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி கொண்டுள்ள நெருக்கமும், அவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது கொண்டு வந்த திட்டங்களும் அவருக்கு மிக பெரிய பலம். ஆளுங்கட்சியான திமுக இந்த முறை இத்தொகுதியை கைப்பற்ற பல வியூகங்களை வகுத்து, வலுவான வேட்பாளரை களமிறக்கி கடுமையான போட்டியை கொடுத்தாலும், இபிஎஸ்-க்கே இங்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என அடித்து சொல்கிறார்கள் உள்ளூர் மக்கள். 

திருச்சி கிழக்கு – விஜய் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்)

இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலின் ஹாட் டாபிக் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தான். கடந்த ஏப்ரல் 2ம் தேதி அவர் இங்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தபோது திரண்ட மக்கள் கூட்டம் தமிழக அரசியலையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கும் விஜய், டெல்டா பகுதியான திருச்சியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகள் விஜய்க்கு சாதகமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பாரம்பரியமாக இங்கு வலுவாக உள்ள திமுக மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர்களும் சளைக்காமல் மல்லுக்கட்டுவதால், இத்தொகுதியில் கடுமையான மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. களம் இழுபறியாக இருந்தாலும், விஜய்யின் மாஸ் செல்வாக்கு அவர் வெற்றி படியேற கைகொடுக்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி – உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக)

திமுகவின் அடுத்த தலைவரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் தனது சிட்டிங் தொகுதியான சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணியில் போட்டியிடுகிறார். சென்னை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி பாரம்பரியமாகவே திமுகவின் இரும்பு கோட்டை. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி போட்டியிட்ட தொகுதி என்ற சென்டிமெண்டும் இங்குண்டு. கடந்த முறை மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்ற உதயநிதி, தொகுதி முழுவதும் செய்துள்ள மக்கள் பணிகளால் இந்த முறையும் எவ்வித சிரமமுமின்றி தனது வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என்பதே கள நிலவரம். எதிர்க்கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரம் செய்தாலும், உதயநிதியின் செல்வாக்கை மீறுவது கடினம்.

காரைக்குடி – சீமான் (நாம் தமிழர் கட்சி)

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இம்முறை செட்டிநாடு பகுதியான காரைக்குடி தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்துக் களமிறங்கியுள்ளார். தனது அனல் பறக்கும் பேச்சுகளால் சிவகங்கை மாவட்டத்தைத் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார். கடந்த காலங்களில் பாரம்பரியமாக காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக வென்ற தொகுதி இது. தற்போது திமுக கூட்டணி வேட்பாளர், அமமுக வேட்பாளர் என பலமான எதிரிகளுடன் தான் சீமான் மோதுகிறார். சீமானுக்கு இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஆதரவு அதிக அளவில் இருந்தாலும், கிராமப்புற வாக்குகளை பிரிப்பது அவருக்கு பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு சதவீதம் இங்கு அதிகரித்தாலும், வெற்றியை உறுதி செய்வதில் கடுமையான இழுபறியே நீடிக்கிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil naduVip ConstituenciesTN Assembly ElectionvijayMK Stalin

Trending News