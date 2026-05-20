/எம்பி பதவி ராஜினாமா? தவெக அமைச்சரவையில் திருமாவளவன்? திருச்சி கிழக்கில் க்ளைமாக்ஸ்

TVK Cabinet Latest News: 2026 தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின் தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணைவது குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை தீவிரமடைந்துள்ளது. எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, விஜய் விடுக்கவுள்ள திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு திருமாவளவன் அமைச்சராக வாய்ப்புள்ளதாகக் கசியும் தகவல்களின் பின்னணி குறித்து பார்ப்போம்.
திருச்சி: தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அதிரடிகள் இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை. 108 இடங்களில் தனித்து வென்று, காங்கிரஸ் (5) மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், கோட்டையை நோக்கி அடுத்த பாய்ச்சலுக்குத் தயாராகி வருகிறது விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக).
விசிக பொதுச்செயலாளரும், தவெக அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா, "விசிக அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும்" என வெளிப்படையாக அழைப்பு விடுத்தது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தற்போது கசிந்துள்ள மாஸ் தகவல் என்னவென்றால், விசிக சார்பில் வன்னி அரசு அமைச்சராவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவனே நேரடியாகத் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறப் போகிறார் என்பதுதான்.
தேர்தலுக்குப் பிறகு 'தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு, ஆனால் திமுக கூட்டணியில் நீடிப்போம்' என திருமாவளவன் அறிவித்ததை விசிகவின் முன்னணி நிர்வாகிகளோ, அடிமட்டத் தொண்டர்களோ முழுமையாக ரசிக்கவில்லை. திமுக கூட்டணியை விட தவெக பக்கமே விசிகவின் 75% தொண்டர்களின் எண்ண ஓட்டம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
கட்சியினரின் இந்த அழுத்தத்தைப் புரிந்துகொண்ட திருமாவளவன், கடந்த மே 16 அன்று தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவைத் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த ரகசியப் பேச்சுவார்த்தையில் விசிக அமைச்சரவையில் இணைவது கிட்டத்தட்ட உறுதிசெய்யப்பட்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
உண்மையில் இந்தத் தேர்தலின் போதே திருமாவளவன் சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்திருக்க வேண்டியது. கடலூர் மாவட்டத்தின் காட்டுமன்னார்கோயில் (தனி) தொகுதியில் அவரே போட்டியிடுவதாகத்தான் முதலில் திட்டம் இருந்தது. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் தேர்தல் களத்தில் இருந்து அவர் திடீரென வாபஸ் பெற்றார்.
அவருக்குப் பதிலாக மறைந்த காங்கிரஸ் தலைவர் எல். இளையபெருமாளின் மகன் எல்.இ. ஜோதிமணி விசிகவின் 'பானை' சின்னத்தில் நிறுத்தப்பட்டு, 33,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாமக-வை வீழ்த்தி மாபெரும் வெற்றியும் பெற்றார். அன்று திருமாவளவன் எடுத்த அந்தப் பின்வாங்கல், இன்று தவெக அமைச்சரவையில் நேரடியாக நுழைவதற்கான ஒரு மாஸ்டர் பிளானோ என்ற கேள்வியை அரசியல் விமர்சகர்கள் எழுப்புகிறார்கள்.
தற்போது சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக (MP) இருக்கும் திருமாவளவன் தமிழக அமைச்சராக வேண்டும் என்றால், அவர் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக (MLA) வெல்ல வேண்டும். இதற்காக தவெக தலைமை ஒரு மாஸ் ரூட்டைப் போட்டுக்கொடுத்துள்ளது.
பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வென்ற முதலமைச்சர் விஜய், தனது திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இப்போது அதே திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திருமாவளவனை வேட்பாளராகக் களம் இறக்க தவெக தரப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய்யும் இதையே விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
சாதகமான அம்சங்கள்
எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள்
|அதிகாரப் பகிர்வு: தவெக அமைச்சரவையில் இணைவதன் மூலம் விசிக-வின் நீண்டகாலக் கனவான ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு நனவாகும்.
|பதவி ராஜினாமா: திருமாவளவன் தமிழக அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றால், தனது தற்போதைய எம்பி (MP) பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.
|தொண்டர்களின் ஆதரவு: திமுக கூட்டணியை விட தவெக கூட்டணியே சரி என்ற 75% தொண்டர்களின் விருப்பம் நிறைவேறும்
|திமுக-வுடன் விரிசல்: வெளியில் திமுக கூட்டணி, உள்ளுக்குள் தவெக ஆதரவு என்ற இரட்டை நிலைப்பாடு முடிவுக்கு வந்து திமுக-வுடன் நிரந்தரப் பகை உருவாகும்.
கட்சியினரின் விருப்பம், தவெக-வின் திருச்சி கிழக்கு ஆஃபர் ஆகியவற்றை ஆழமாகப் பரிசீலித்த திருமாவளவன், இதற்குச் சம்மதம் தெரிவித்துவிட்டதாகவே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வன்னி அரசுக்குக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமைச்சர் பதவி, இப்போது கட்சியின் உச்சபட்சத் தலைவரான 'அண்ணன்' திருமாவளவனுக்கே கிடைக்கப் போகிறது என்ற செய்திதான் இப்போதைய தமிழ்நாட்டு அரசியலின் ஹாட் டாப்பிக் ஆக உள்ளது.
திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விசிக வெளியேறுவது எப்போது? திருமாவளவன் எம்பி பதவியைத் துறந்து திருச்சி கிழக்கில் களம் காண்பாரா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.