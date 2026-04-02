கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த கொடுமை..தட்டிக்கேட்ட சிறுவனுக்கு நேர்ந்த நிலை! பைனான்ஸியர்கள் அராஜகம்..

திருப்பத்தூர் அருகே பைனான்ஸ் கட்டவில்லை என கர்ப்பிணி பெண்ணை தகாத வார்த்தையில் பேசிய ஊழியர்கள். தட்டிக் கேட்கச் சென்ற சிறுவனை தூக்கி பந்தாடிய ஊழியரின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பு.. இச்சம்பவத்தின் முழு விவரத்தை காணலாம்!
தொழில் தொடங்குவோர், மருத்துவ செலவுகள் தேவைப்படுவோர், குழந்தைகளின் கல்விக்கடன் போன்ற பல காரணங்களுக்காக மக்கள் பைனான்ஸ் கம்பெனிகளை நாடி கடன் வாங்குவதுண்டு. இப்படி வாங்கும் பணத்திற்கு மாதா மாதம் வட்டி செலுத்த வேண்டும். இதில், இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட தவணைகள் கட்டத்தவறி விட்டால் கண்டிப்பாக பைனான்ஸ் கொடுத்தவர்கள் அவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து ரகளை செய்வது வாடிக்கையாகி வருகிறது. திருப்பத்தூரில் நடந்துள்ள இந்த சம்பவம், எல்லை மீறி போயுள்ளது. கர்ப்பிணி பெண்ணை தவறாக பேசியதோடு, தட்டிக்கேட்ட சிறுவனையும் தூக்கிப்போட்டு அடித்திருக்கின்றனர். இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து, இதோ விரிவாக..
கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த கொடுமை!
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கதிரி மங்கலம் அடுத்த நேருஜி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜி மனைவி புவனேஸ்வரி. இவர் ஹவுசிங் போர்டு பகுதியில் உள்ள பெல் ஸ்டார் நிதி நிறுவனத்தில் 50 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அனைத்து தவணைகளையும் முறையாக கட்டிய நிலையில் 5,500 மட்டும் தற்போது வருகின்ற நான்காம் தேதி கட்ட வேண்டும் என கூறப்படுகிறது.
சிறுவனுக்கு அடி..
அந்த தவணையை தற்போதே கட்ட வேண்டும் என கூறி ஊழியர்கள் புவனேஸ்வரியின் வீட்டிற்கு சென்று பணம் கேட்டு கர்ப்பிணி பெண் என்றும் பாராமல் ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த புவனேஸ்வரியின் உறவுக்கார சிறுவன் எதற்கு ஆபாசமாக பேசுகிறீர்கள் என தட்டிக்கேட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பைனான்ஸ் ஊழியர் திடீரென அந்த சிறுவனை சரமாரியாக தாக்கி WWEல் வருவது போல தலைக்கு மீது தூக்கி போட்டு பந்தாடினார்.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை!
இதனால் காயமடைந்த சிறுவன் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதன் சம்பவம் அருகே உள்ள வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் வீடியோவாக பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இது குறித்து திருப்பத்தூர் கிராமிய போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
