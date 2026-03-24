தீக்குளிக்க முயன்ற அதிமுக தொண்டர்! திருப்பத்தூரில் பரபரப்பு..நடந்தது என்ன?

திருப்பத்தூரில் அதிமுக தொண்டர் தீக்குளிக்க முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:47 PM IST
Trending Photos

கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
camera icon7
Vijay film
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
camera icon8
Best Camera Smartphones
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
இந்த ஆண்டு, சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதை அடுத்து தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் தாெகுதியில் நடந்துள்ள ஒரு சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தொகுதி பங்கீடு!

சட்டபேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதை ஒட்டி, தொகுதி பங்கீடுகள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு சில கட்சிகளில் பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் இழுபறியில் இருந்தாலும், அவை குறித்த இறுதி முடிவுகள் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தெரிந்து விடும் என தெரிகிறது. இதையடுத்து, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில், அமமுக, பாஜக, பாமக, தமாக, புதிய நீதிக்கட்சி,  புரட்சி பாரதம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சமீபத்தில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, கட்சிகளுக்கு இடையிலான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையினை நடத்தியது. NDA கூட்டணியில் இடம் பிடித்திருக்கும் அமமுக கட்சிக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், சைதாப்பேட்டை, ஒட்டப்பிராம், பூந்தமல்லி, சோளிங்கர், நாங்குநேரி, காரைக்குடி, தஞ்சை, மன்னார்குடி, திருச்சி மேற்கு, திருப்பத்தூர், பெரிய குளம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் அமமுக போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

திருப்பத்தூர் தொகுதி:

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அமமுக கட்சி போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, அதிமுகவினர் அதிருப்தி ஏற்படுத்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தொகுதியை அதிமுகவினருக்கே வழங்க வேண்டும் என்பது தொண்டர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கும் சூழலில், திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியை அமமுகவுக்கு ஒதுக்குவதை எதிர்த்து, அதிமுக தொண்டர் ஒருவர், கட்சி அலுவலகத்திலேயே தீக்குளிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்.

இதையடுத்து, அதிமுகவிற்கே இந்த தொகுதியை வழங்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் வீரமணியை கண்டித்து தொண்டர்கள் முழக்கமிட்டுள்ளனர்.  இதனால், கட்சி அலுவலகத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் தொகுதியை அமமுகவிற்கு ஒதுக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோட்டில் அதிமுகவினர் ஊர்வலமாக சென்றுள்ளனர். இது அந்த தொகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

3 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர்!

திருப்பத்தூர் தொகுதியில் வேறு ஒரு சம்பவமும் நடந்தது. தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததைதொடர்ந்து, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்களுக்கு, பணம் மற்றும், பரிசுபொருட்களை தடுக்க, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுப்பட்டு வரும் நிலையில், 

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த கோணாமேடு பகுதியில், வாணியம்பாடி தேர்தல் நிலை கண்காணிப்பு குழு அலுவலர் மேகநாதன், தலைமையிலான அதிகாரிகள், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது, அவ்வழியாக, ஆம்பூரை சேர்ந்த 15 வயது சிறுவன் பைஜான் மற்றும் முஹமது அமீன்  ஆகியோர் வந்த காரில் அதிகாரிகள் சோதனை செய்த போது, காரில் , உரிய ஆவணங்கள் இன்றி  கொண்டு சென்ற 3 லட்சம் ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து, வாணியம்பாடி வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில், ஒப்படைத்தனர்,  பின்னர் அப்பணத்தை தேர்தல் அதிகாரிகள்  வாணியம்பாடி  கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

மேலும் படிக்க | டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | TN Assembly Election 2026, நீலகிரிக்கிரி மாவட்டம்: 3 தொகுதிகளுக்கு 2720 EVMகள் ஒதுக்கீடு

