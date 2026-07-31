/திருச்சி: +2 படித்தவரா? தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Trichy District News: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக உள்ள பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
மிஷன் வத்சல்யா திட்டத்தின் கீழ் திருச்சிராப்பள்ளி குழந்தை உதவி மைய அலகில் (Bus Stand Help Desk) ஒரு வருட தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்ற கீழ்கண்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. திருச்சி குழந்தை உதவி மைய அலகில் வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 18,000 ரூபாய் தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாரியம் அல்லது இணையான வாரியத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பணி அனுபவம் மற்றும் நல்ல முறையிலான தகவல் தொடர்பு திறன் (பேச்சு திறன்) பெற்றிருக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், பேசும் திறன் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி வழங்கப்படும் மையங்களில் பணிபுரிந்த அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
01.07.2026 அன்றுபடி 42 வயதிற்கு பூர்த்தி அடையாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி மைய சேவைகளில் முன்அனுபவம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு (மட்டும் 2025-26 நிதியாண்டின் இறுதி வரை) 10ஆண்டுகள் வரை ஒரு முறை வயது தளர்வு அனுமதிக்கப்படலாம்.
முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம், சுயசான்றொப்பமிட்ட கல்விச்சான்றுகளின் நகல், பணி அனுபவ சான்றுகளின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும். முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பப்படிவங்கள், உரிய சான்றிதழ்களின் நகல் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி நிராகரிக்கப்படும்.
மேற்கண்ட பணியிடங்கள் தற்காலிகமான மதிப்பூதிய அடிப்படையிலானது. மேற்கண்ட பதவிகளுக்கான விண்ணப்படிவத்தினை https://tiruchirappalli.nic.in/ என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்படிவங்கள் 11.08.2026 அன்று மாலை 5.30 மணிக்குள் கீழ்காணும் முகவரிக்கு வந்து சேரும் வகையில் (நேரிலோ/தபால் மூலமாகவோ) அனுப்பப்பட வேண்டும்.
மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு, N.E.1, முதல் தளம், மெக்டொனால்டு ரோடு, கலையரங்கம் வளாகம், திருச்சிராப்பள்ளி 620 001. மேலும் விபரங்களுக்கு 6369102865 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு விபரம் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரத்திக் தாயள் என தெரிவித்துள்ளார்.
மிஷன் வத்சல்யா திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் திருச்சி குழந்தை உதவி மைய (Bus Stand Help Desk) அலகில் வழக்கு பணியாளர் (Case Worker) பணியிடத்திற்கு ஒரு ஆண்டு தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
இந்த பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 42 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.18,000 தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
இந்த பணிக்கு திருச்சி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.