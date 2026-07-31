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திருச்சி: +2 படித்தவரா? தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Trichy District News: திருச்சி மாவட்டத்தில் மிஷன் வத்சல்யா திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர் தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணிக்கு 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:03 PM IST
திருச்சி: +2 படித்தவரா? தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Trichy District News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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