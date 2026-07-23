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தேர்வு கிடையாது! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Trichy Government Job: திருச்சி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதில் 30 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:39 PM IST
தேர்வு கிடையாது! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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