/தேர்வு கிடையாது! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Trichy Government Job: தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் துறை வாரியாக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் காலிப் பணியடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. திருச்சி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் 30 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
திருச்சி மாவட்ட சுகாதார அலுவலக நிர்வாகத்திற்குட்பட்ட தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணியிடங்கள் முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. பணி நிரப்புவதை தொடர்ந்து, பணி நியமனம் செய்வதற்கு ஏதுவாக தகுதியுள்ள நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்ட சுகாதார அலுவலக நிர்வாகத்திற்குட்பட்ட தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் சுகாதார ஆய்வாளர் பணிக்கு 30 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடங்களுடன் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 10ஆம் வகுப்பில் தமிழை ஒரு பாடமாக படித்திருக்க வேண்டும்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் கல்வி நிறுவனம் / அறங்கட்டளை/ பல்கலைக்கழகம்/ நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 2 ஆண்டுகள் பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர்/ சுகாதார ஆய்வாளர்/ சுகாதார தணிக்கையாளர் பயிற்சி படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், அந்த பயிற்சிக்கான சான்றித பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரகத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.17,500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் சுகாதார ஆய்வாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் திருச்சி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான trichy.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, விரைவு தபால் மூலமாகவே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், ரேஸ் கோர்ஸ் ரோடு, ஜமால் முகமது கல்லுரரி அருகில்.T.V.S. டோல்கேட், திருச்சி-620 020. (District Health Officer, District Health Office, Race Course Road, Jamal Mohamed College Near, T.V.S tolegate, Trichy-020 020) விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.